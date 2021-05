3 tendances de consommation clés à surveiller en Asie pour 2021

La reprise économique du coronavirus, l’adoption continue de la technologie et la demande accrue de produits de santé sont trois tendances qui devraient dominer le comportement des consommateurs en Asie en 2021.

C’est selon de nouvelles informations de la société de capital-investissement axée sur les consommateurs L Catterton, qui a enregistré une hausse de la confiance des consommateurs depuis le début de l’année.

« Le sentiment des consommateurs est meilleur maintenant qu’il ne l’était en janvier », a déclaré mercredi Chinta Bhagat, associé directeur pour l’Asie au sein de l’entreprise, à « Street Signs Asia » de CNBC. « Bien que ce ne soit pas encore fini. »

Dans sa dernière rapport sur les informations sur les consommateurs, qui a interrogé plus de 15 000 personnes dans 16 pays à travers le monde, L Catterton a constaté que les consommateurs asiatiques sont les plus optimistes quant à la perspective d’une reprise économique. L’enquête a été menée en février, avant la récente résurgence des cas en Inde et dans certaines autres régions d’Asie du Sud-Est.