3 tendances à surveiller alors que les détaillants se préparent pour la rentrée scolaire et les achats des Fêtes

Pour anticiper l’influence de ces facteurs sur le comportement d’achat, Salesforce a fait des prévisions pour la prochaine saison des fêtes sur la base de deux de ses rapports. Son indice d’achat trimestriel analyse l’activité en ligne de plus d’un million de personnes dans des dizaines de pays, en se concentrant sur 12 marchés clés, dont les États-Unis. Son autre rapport est l’indice du sentiment des consommateurs basé sur une enquête de mai auprès de plus de 3 000 personnes dans neuf pays.

Dans les semaines à venir, les entreprises obtiendront des indices précoces sur la façon dont la très importante saison des achats des Fêtes se déroulera alors qu’Amazon organise son Prime Day les 12 et 13 juillet et que les détaillants rivaux, dont Target, organisent des ventes concurrentes. Cela sera suivi par la période de magasinage chargée de la rentrée scolaire, un autre indicateur de la façon dont les vacances pourraient se dérouler.

Acheteurs au centre commercial King of Prussia à King of Prussia, Pennsylvanie, le samedi 4 décembre 2021.

Attendez-vous à ce que la réserve de cadeaux des Fêtes sous le lit commence plus tôt.

Au cours des deux dernières années, les gens commencent à faire leurs achats avant le Black Friday en raison des inquiétudes concernant les retards d’expédition et l’épuisement des étagères. Cette année, les gens chercheront à s’approvisionner en rabais et à battre les hausses de prix, selon Salesforce.

Quarante-deux pour cent de plus d’acheteurs dans le monde et 37 % de plus aux États-Unis ont déclaré qu’ils prévoyaient de commencer à acheter des cadeaux plus tôt afin d’obtenir de meilleures offres – le plus grand changement de comportement lié à l’inflation que Salesforce a remarqué dans ses recherches.

Pour certains, cela pourrait signifier que les achats de Noël commenceront en juillet alors que les gens sautent sur les offres pendant Amazon Prime Day et les ventes concurrentes. D’autres pourraient essayer de faire le plein de cadeaux en tant que détaillants, notamment Target et Écarter les articles à prix réduits pour décharger l’inventaire indésirable qu’ils ont stocké pendant la pandémie.