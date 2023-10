basculer la légende Stéphanie Keith/Bloomberg via Getty Images ; Michael M. Santiago/Getty Images

Il y a moins d’un an, Sam Bankman-Fried et trois de ses plus proches associés de son ancien empire crypto menaient une vie enchantée aux Bahamas.

Mais un à un, ils se sont retournés contre Bankman-Fried, laissant leur ami et ancien patron seul.

Ils ont travaillé côte à côte, aidant Bankman-Fried à développer l’échange de crypto-monnaie FTX et une société d’investissement appelée Alameda Research dans des entreprises multimilliardaires avant que les deux sociétés ne s’effondrent de façon spectaculaire l’année dernière.

Aujourd’hui, Bankman-Fried est accusé de plusieurs chefs d’accusation, notamment de fraude, et son sort pourrait dépendre du témoignage fourni par trois de ses désormais anciens lieutenants. S’il est reconnu coupable de toutes les accusations, l’ancien PDG de FTX pourrait passer le reste de sa vie en prison.

Chaque ancien cadre – Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh – a partagé des détails accablants sur ce que les procureurs ont qualifié de fraude tentaculaire orchestrée par Bankman-Fried.

Ses trois associés ont une vision unique de lui et de ses entreprises : ils étaient collègues, mais aussi amis proches.

Procureur américain pour le district sud de New York

Ils travaillaient ensemble sur une île des Bahamas et la plupart d’entre eux vivaient ensemble dans un penthouse de 30 millions de dollars.

Bankman-Fried et ses anciens collègues travaillaient et socialisaient ensemble : lorsqu’ils n’écrivaient pas de code ou ne peaufinaient pas de stratégies de trading, ils partageaient des repas et jouaient au padel.

Ils ont désormais chacun plaidé coupable d’avoir aidé Bankman-Fried à escroquer des clients, tout en s’enrichissant, et ils coopèrent avec les procureurs dans l’espoir d’obtenir moins – voire pas – de temps de prison.

Voici un aperçu du trio d’anciens dirigeants qui se sont retournés contre Bankman-Fried :

Caroline Ellison

Elle serait toujours le témoin vedette du procès de Bankman-Fried.

Aujourd’hui âgé de 28 ans, Ellison a rencontré Bankman-Fried dans une entreprise de Wall Street. Il était diplômé du MIT et elle terminait ses études de premier cycle à l’Université de Stanford, où elle étudiait en mathématiques.

Deux ans plus tard, en 2018, Bankman-Fried l’a convaincue de rejoindre une toute nouvelle société d’investissement axée sur les crypto-monnaies qu’il a créée, Alameda Research, qui est désormais au cœur du dossier du gouvernement américain contre lui.

Les procureurs allèguent que Bankman-Fried a dirigé l’argent des clients de FTX vers Alameda Research, pour se maquiller pour des pertes de plusieurs milliards de dollars et pour réaliser des investissements risqués dans des start-ups.

La relation d’Ellison avec Bankman-Fried n’était pas strictement professionnelle.

Procureur américain pour le district sud de New York

En 2018, ils ont commencé à se fréquenter, et cette dynamique de pouvoir est devenue particulièrement difficile lorsque Bankman-Fried l’a promue PDG d’Alameda Research, a-t-elle déclaré.

« Je dirais que dans notre relation personnelle, il y avait un thème général selon lequel je voulais en quelque sorte plus de notre relation, mais j’avais souvent l’impression qu’il était distant », se souvient Ellison.

Plus que tout autre témoin, Ellison a donné un aperçu de Bankman-Fried en tant que personne et patron – et elle n’a pas hésité.

Bankman-Fried « m’a ordonné de commettre ces crimes », a-t-elle déclaré au tribunal. Elle a également déclaré que Bankman-Fried lui avait demandé d’envoyer des informations financières « malhonnêtes » aux prêteurs et aux investisseurs.

Mais l’équipe de défense de Bankman-Fried a suggéré qu’Ellison était responsable de la mauvaise gestion des finances d’Alameda Research et a tenté de la présenter comme une dirigeante incompétente et inexpérimentée qui n’a pas réussi à se préparer à un ralentissement du marché des cryptomonnaies en 2022, qui a entraîné des pertes substantielles.

Après avoir plaidé coupable à sept accusations criminelles, Ellison risque 110 ans de prison.

Gary Wang

Bankman-Fried et Wang se sont rencontrés en 2010, alors qu’ils participaient tous deux à un camp d’été de cinq semaines axé sur les mathématiques au Mount Holyoke College, dans le Massachusetts.

Plus tard, ils se sont retrouvés tous les deux au MIT, où Wang s’est spécialisé en mathématiques et en informatique, tandis que Bankman-Fried a étudié la physique.

Ils étaient tous deux membres de la fraternité Epsilon Theta et, en 2017, Bankman-Fried est retourné dans la région de Boston, où Wang travaillait pour Google, pour leur suggérer de créer leur propre société commerciale.

Procureur américain pour le district sud de New York

Wang a joué un rôle déterminant dans la création d’Alameda Research et de FTX. Il détenait 10 % d’Alameda Research et 17 % de FTX.

Dans son témoignage, Wang a déclaré que son travail consistait à traduire la vision de Bankman-Fried en code informatique.

Il a témoigné qu’avec quelques simples modifications du code informatique, Wang et ses collègues ont permis à Alameda Research de soutirer jusqu’à 65 milliards de dollars aux clients de FTX à leur insu, admettant qu’ils avaient « menti au public à ce sujet ».

Wang a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation. Il risque 50 ans de prison.

Nishad Singh

Bankman-Fried a croisé pour la première fois la route de Singh à la Crystal Springs Uplands School, une prestigieuse école privée qu’ils ont tous deux fréquentée en Californie du Nord.

Singh, âgé de 27 ans, était proche de Gabe Bankman-Fried, le frère cadet de Sam Bankman-Fried.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Californie à Berkeley, où il a étudié l’informatique, il a brièvement travaillé chez Facebook. Ensuite, Bankman-Fried l’a recruté chez Alameda Research en 2017.

Singh est finalement devenu l’ingénieur en chef de FTX. Il a déclaré au tribunal que, sous la direction de Bankman-Fried, il avait écrit le code informatique qui permettait effectivement à Alameda d’emprunter – ou de prendre – à FTX des dizaines de milliards de dollars.

Procureur américain pour le district sud de New York

« J’ai fraudé des clients et des investisseurs », a déclaré Singh. « J’ai participé au blanchiment d’argent et j’ai violé les lois sur le financement des campagnes électorales. »

À la barre des témoins, il a décrit comment il avait perdu confiance en Bankman-Fried, et Singh a déclaré qu’il y avait eu de nombreuses fois au cours de son mandat où il avait envisagé de démissionner. Mais il n’a jamais donné suite car il pensait que son départ pourrait faire sourciller et mettre l’entreprise en péril.

Singh a déclaré que lorsque FTX et Alameda se sont effondrés, il était suicidaire.

« J’avais beaucoup d’admiration et de respect pour lui », a déclaré Nishad Singh à propos de Bankman-Fried. « Au fil du temps, je pense que cela s’est en grande partie érodé et je suis devenu méfiant. »

Singh a plaidé coupable à cinq chefs d’accusation. Il risque 75 ans de prison.