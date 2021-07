3 technologies Neo QLED innovantes, comme le montrent les graphiques – Samsung Global Newsroom

Lorsqu’il s’agit de générer les meilleures expériences de visionnage possibles sur un téléviseur, un éventail équilibré de technologies et de fonctionnalités est nécessaire pour déterminer la qualité d’image d’un écran. De la résolution aux taux de rafraîchissement, des niveaux de contraste au contrôle du rétroéclairage et de la gamme de couleurs aux capacités de mise à l’échelle, toutes ces fonctionnalités fonctionnent ensemble pour créer et produire des images de haute qualité à l’écran.

La gamme 2021 Neo QLED de Samsung Electronics présente des avancées technologiques qui offrent des expériences visuelles immersives et réalistes comme jamais auparavant grâce à ses modules LED au niveau matériel jusqu’à ses processus de mise à l’échelle au niveau logiciel. Avec les LED Neo Quantum Mini exclusives de Samsung, la technologie Quantum Matrix et le processeur Neo Quantum, les utilisateurs peuvent profiter d’expériences visuelles plus vraies que jamais.

De plus, la gamme Neo QLED de Samsung présente également un design Infinity One incroyablement fin et élégant.1 Avec des lunettes presque effacées à moins d’un millimètre, les utilisateurs peuvent s’immerger complètement dans les images à l’écran, et étant donné que le Neo QLED est accroché au mur comme un tableau, il peut se fondre parfaitement dans divers intérieurs.

Pour mieux comprendre comment trois technologies clés de la gamme 2021 Neo QLED fonctionnent ensemble pour améliorer l’expérience globale de la qualité d’image, Samsung Newsroom les présente dans un format graphique dynamique pour une compréhension facile.

Fabriqué avec précision – Quantum Mini LED

Le Neo QLED 2021 de Samsung est livré avec une toute nouvelle forme de source lumineuse, Quantum Mini LED. Une toute nouvelle technologie d’affichage avec des milliers de LED beaucoup plus petites que les modules LED standard,2 Les Quantum Mini LED révèlent des détails d’image précis et sophistiqués tout en maintenant un contrôle précis du rétroéclairage.

Le secret derrière la taille miniature des Quantum Mini LED est la technologie de microcouche propriétaire de Samsung qui monte des microcouches à l’intérieur de la LED elle-même, par opposition aux technologies conventionnelles qui emballent des couches sur la LED, afin d’éliminer le bruit artificiel entre les éléments LED et s’assurer que les noirs plus profonds peuvent être affichés sans floraison.

4 096 niveaux de contrôle de l’éclairage pour un meilleur contraste clair-sombre – Technologie de matrice quantique

La gamme 2021 Neo QLED intègre également la technologie exclusive Quantum Matrix de Samsung, qui exploite une gradation 12 bits améliorée pour un meilleur contrôle de la source lumineuse – les Quantum Mini LED. Cela permet au téléviseur de contrôler son éclairage sur 4 096 niveaux, soit quatre fois plus que les écrans 10 bits conventionnels.3 Cela crée également encore plus de possibilités pour offrir le nec plus ultra en matière de gestion du rapport de contraste et des nuances de noir plus profondes.

Mais ce n’est pas tout. Avec un contrôle de gradation local avancé, la gamme 2021 Neo QLED peut gérer efficacement l’alimentation et améliorer la luminosité maximale, rendant les zones lumineuses plus lumineuses et les zones sombres plus sombres en exploitant l’énergie électrique inutilisée des zones sombres et en la concentrant pour être utilisée dans les zones lumineuses. La technologie Quantum Matrix tire parti des superbes caractéristiques matérielles des Quantum Mini LED, toutes intégrées dans une LED de la taille d’un grain de sable, et offre aux spectateurs une netteté et un volume de couleurs plus réalistes que jamais.

Upscaling avancé divisé en 16 réseaux de neurones artificiels – Processeur Neo Quantum

La définition nette et les couleurs vives offertes par les Quantum Mini LED et la technologie Quantum Matrix sont rendues vivantes par le puissant processeur Neo Quantum de Samsung et ses capacités de mise à l’échelle de l’IA. Avec 16 réseaux de neurones multimodaux fonctionnant simultanément, la gamme 2021 Neo QLED offre une mise à l’échelle 4K ou 8K fluide et transparente qui répond aux besoins des meilleurs cinémas maison.

Le processeur Neo Quantum de Samsung est doté de technologies d’apprentissage en profondeur alimentées par l’IA qui imitent le mécanisme de l’apprentissage et de la mémoire humains, et la gamme 2021 Neo QLED voit une mise à niveau significative de cette technologie alors que le processeur Neo Quantum est passé d’un à 16 réseaux de neurones. Ces 16 réseaux de neurones différents classent le contenu en fonction de la résolution d’entrée, de la qualité et plus encore.

De plus, étant donné que le processeur Neo Quantum comprend des modèles de mise à l’échelle dédiés pour mettre à l’échelle avec précision le contenu en fonction de divers facteurs, notamment la résolution, les bords, les détails et les niveaux de bruit, ses 16 réseaux de neurones multimodaux peuvent mettre à l’échelle le contenu de diffusion SD, les vidéos HD sur les services de streaming ou même FHD contenu à partir de disques Blu-ray, améliorant l’aspect exact de la qualité d’image nécessaire pour chaque type de contenu.

1 Infinity One Design est proposé sur QN800A et supérieur. Pour des informations détaillées sur la programmation, veuillez visiter www.samsung.com.

2 Par rapport à la hauteur du module LED du téléviseur UHD Samsung 2020, chaque Quantum Mini LED mesure 1/40 de la taille.

3 10 bits : 2dix = 1 024 niveaux de contrôle ; 12 bits : 212 = 4096 niveaux.