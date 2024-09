3 tasses de café par jour pourraient réduire le risque de développer une maladie cardiaque : étude

New Delhi:

Trois tasses de café par jour pourraient réduire de 40 à près de 50 % le risque de développer de multiples maladies métaboliques, dont le diabète et celles liées aux maladies cardiaques, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs ont déclaré qu’à mesure que les populations vieillissent à l’échelle mondiale, le nombre de personnes atteintes d’au moins deux maladies cardiométaboliques – appelées « multimorbidité cardiométabolique » – augmente, ce qui devient un problème de santé publique.

En utilisant les données de la UK Biobank, les chercheurs du Suzhou Medical College de l’Université de Soochow, en Chine, ont analysé les informations de plus de 1,72 lakh de personnes prenant de la caféine avec celles de 1,88 lakh de personnes consommant du café et du thé. Les participants ne présentaient aucun trouble cardiométabolique au début de l’étude.

Bien que le café et le thé soient connus pour contenir de la caféine, ce stimulant est également présent dans les chocolats, les boissons gazeuses et énergisantes et les barres protéinées, qui comptent tous comme un apport en caféine.

Les auteurs ont constaté que les personnes consommant des quantités modérées de caféine (trois tasses de café ou 200 à 300 milligrammes de caféine par jour) présentaient un risque de 40 à 48 % inférieur de développer une comorbidité cardiométabolique, par rapport à celles qui n’en consommaient pas ou en prenaient moins de 100 milligrammes par jour. Les résultats sont publiés dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

« Consommer trois tasses de café, soit 200 à 300 mg de caféine, par jour pourrait aider à réduire le risque de développer une multimorbidité cardiométabolique chez les individus sans aucune maladie cardiométabolique », a déclaré l’auteur principal Chaofu Ke de l’École de santé publique du Collège médical de Suzhou de l’Université de Soochow.

Bien que les effets protecteurs des boissons à base de café et de thé chez les personnes atteintes d’une maladie cardiométabolique aient été détaillés dans de nombreuses études, les chercheurs ont déclaré que les effets potentiels de ces boissons sur l’apparition de plusieurs de ces maladies sont largement inconnus.

Même si tous les niveaux de consommation de café et de caféine se sont avérés inversement liés au risque d’apparition de plus d’un trouble cardiométabolique (plus la consommation est élevée, plus le risque est faible), les personnes déclarant des niveaux modérés de consommation de café ou de caféine présentaient le risque le plus faible.

« Les résultats soulignent que la promotion de quantités modérées de café ou de caféine comme habitude alimentaire chez les personnes en bonne santé pourrait avoir des avantages considérables pour la prévention de la comorbidité cardiométabolique », a déclaré Ke.

