3 suspects de cambriolage capturés à Joliet, avis d’abri sur place levé – Shaw Local

Trois suspects sur quatre qui ont fui mardi deux véhicules volés à Joliet ont été arrêtés et la police a levé un avis d’abri sur place pour les résidents d’un quartier du côté ouest.

Les trois suspects qui ont été arrêtés – âgés de 21, 20 et 16 ans – sont tous originaires de Chicago et seraient responsables de nombreux vols de véhicules et cambriolages dans les banlieues ouest et nord, a déclaré le sergent de police de Joliet. Dwayne anglais.

L’abri en place a été levé vers 10h30 parce que la police pense qu’un quatrième suspect toujours en fuite est plus longtemps dans la région, a déclaré English. Bien que English ne sache pas si le quatrième suspect est armé, il a déclaré que le suspect devrait être considéré comme armé et dangereux malgré tout.

Les trois autres suspects qui ont depuis été emmenés au département de police de Joliet n’étaient pas armés, a-t-il déclaré.

« Il y a une croyance qu’à un moment donné, ils étaient armés ou auraient pu être armés », a déclaré English.

English a déclaré que si des résidents de la région rencontraient quelque chose de suspect dans la région, comme une arme à feu, ils devaient contacter la police immédiatement.

Vers 5 heures du matin mardi, le département de police de Joliet a été contacté par les forces de l’ordre du comté de DuPage au sujet de deux véhicules volés qui sont entrés dans Joliet, a déclaré English.

Les agents de ces agences ont déployé des bâtons d’arrêt qui ont rendu les véhicules inutilisables, a déclaré English. Les suspects ont fui les véhicules, a-t-il dit.

«À aucun moment, le service de police de Joliet n’a été impliqué dans l’arrêt de ces véhicules. Nous avons été contactés une fois que les véhicules étaient en train d’être arrêtés par les autres agences », a déclaré English.

Le sergent de police de Joliet. Dwayne English a fourni des informations sur la poursuite des suspects de cambriolage aux médias mardi. (Félix Sarver)

Les deux véhicules sont devenus inutilisables à Black Road et Junie Court, a déclaré English.

« C’est là qu’ils ont fui à pied et c’est pourquoi nous avons mis en place un périmètre dans cette zone », a-t-il déclaré.

Des chiens policiers et des drones ont été déployés pour aider à la recherche des suspects en liberté.

Les deux véhicules étaient des Chrysler 300. English a déclaré que l’un d’eux avait été volé à Lockport mais qu’il ne connaissait pas la zone où l’autre véhicule avait été volé.

Le Tri-County Auto Theft Task Force enquête sur l’incident, a-t-il déclaré.