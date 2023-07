3 sur 9 inscrivent des plaidoyers dans un réseau de cambriolage pour vol d’art, souvenirs sportifs

SCRANTON, Pennsylvanie (AP) – Trois des neuf personnes ont plaidé coupables à des accusations fédérales dans un réseau de cambriolages qui, selon les autorités du nord-est de la Pennsylvanie, ont volé des œuvres d’art, des souvenirs sportifs et d’autres objets de musées et d’autres institutions pendant deux décennies.

Ralph Parry, 45 ans, et Francesco « Frank » Tassiello, 50 ans, ont plaidé coupables vendredi de complot en vue de commettre le vol d’œuvres d’art majeures, la dissimulation et la destruction d’œuvres d’art majeures et le transport interétatique de biens volés, a rapporté le (Scranton) Times-Tribune. Daryl Rinker, 50 ans, a plaidé coupable de complot en vue de dissimuler et de disposer d’œuvres d’art majeures et de transport interétatique de biens volés, a rapporté le journal.

Les procureurs fédéraux de Pennsylvanie ont annoncé en juin des accusations contre neuf résidents du comté de Lackawanna dans 18 cambriolages de musées d’art, d’histoire et de sport et d’autres institutions dans six États entre 1999 et 2019.

Les vols comprenaient des œuvres d’art d’Andy Warhol et de Jackson Pollock prises au musée Everhart à Scranton et une œuvre de Jasper Cropsey et des armes à feu anciennes d’une valeur de centaines de milliers de dollars prises à Ringwood Manor dans le New Jersey. D’autres œuvres d’art, des armes anciennes, des pierres précieuses et des pépites d’or ont été prises à d’autres institutions, ainsi que de précieuses bagues, ceintures et trophées de championnats sportifs, ont indiqué les autorités.

L’avocat de Rinker, Chris Caputo, a déclaré que son client était « très désolé » et a souligné qu’il ne faisait pas partie des vols réels. L’avocat de Tassiello a refusé de commenter et les tentatives pour joindre l’avocat de Parry ont échoué, a rapporté le Times-Tribune.

Des audiences de plaidoyer sont prévues pour deux autres accusés mercredi. Trois autres personnes doivent être jugées plus tard cette année et une personne est toujours en fuite, ont indiqué les autorités.

The Associated Press