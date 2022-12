3 sur 4 Sask. les victimes d’homicide en 2021 étaient autochtones

Brett Herman et ses jeunes frères jumeaux Blade et Braden ont toujours grandi ensemble.

Ils vivaient près d’une cour d’école où ils jouaient, faisaient voler des cerfs-volants et construisaient des cabanes dans les arbres, a déclaré Herman. Ils rendaient souvent visite à leurs grands-parents, où ils aimaient simplement être des enfants.

“Les choses étaient plus simples quand nous étions plus jeunes”, a déclaré Herman.

Braden Herman, de la nation Clearwater River Dene dans le nord-ouest de la Saskatchewan, vivait à Prince Albert, en Saskatchewan, lorsque son corps a été retrouvé juste à l’extérieur de la ville près du parc Little Red River le 11 mai 2021. Il avait 26 ans.

Bernie Herman, un ancien agent de la GRC qui n’a aucun lien de parenté avec Braden, est accusé de meurtre au premier degré. Il a plaidé non coupable. Son procès débutera en décembre prochain.

“C’était un bon garçon”, a déclaré Brett à propos de Braden. “Il était jeune, essayant toujours de comprendre la vie et tout ça.”

Braden Herman, 26 ans, faisait partie des victimes autochtones d’homicide en Saskatchewan l’an dernier. (Braden Herman/Facebook)

Trois victimes d’homicide sur quatre en Saskatchewan en 2021 étaient des Autochtones, selon les données de Statistique Canada. Pour ses données sur les homicides, Statistique Canada classe une personne comme autochtone si elle est membre des Premières Nations, métisse, inuite ou si elle a « une identité autochtone alors que le groupe autochtone n’est pas connu de la police ».

Les Autochtones représentaient 17 % de la population de la province en 2021, selon les données du recensement.

La police de la Saskatchewan a signalé 70 homicides l’an dernier, un record provincial et une augmentation de six par rapport à l’année précédente.

Braden Herman était l’une des 53 victimes autochtones d’homicide en Saskatchewan l’année dernière – le plus grand nombre au Canada et le plus signalé par la police de la Saskatchewan depuis au moins 2014.

La police de l’Alberta a signalé 41 victimes d’homicide autochtones l’année dernière, le deuxième plus grand nombre au Canada, selon les données.

Des experts ont déclaré à CBC News que les différences dans la prestation de services, tels que les services de police, dans les zones rurales et urbaines pourraient avoir joué un rôle dans les chiffres. Mais le nombre disproportionné d’Autochtones tués n’est pas un problème nouveau, ont-ils déclaré, et les décès sont liés aux effets durables du colonialisme et de la pauvreté.

“Sur la base du traitement des peuples autochtones pendant des centaines d’années, nous devrions [not] être surpris que cela se produise », a déclaré Hilary Peterson, une avocate qui enseigne le droit pénal et la criminalité juvénile à l’Université de la Saskatchewan. Elle est citoyenne de la Métis Nation—Saskatchewan.

“C’est une conséquence des mauvais traitements.”

Le lien entre le colonialisme, le racisme systémique et la pauvreté a été établi dans de multiples enquêtes et commissions examinant la surreprésentation des peuples autochtones dans le système de justice et d’autres problèmes, tels que les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, publié en 1996, indiquait que ces facteurs avaient rendu les peuples autochtones « pauvres au-delà de la pauvreté ».

“La pauvreté crée beaucoup de désespoir social – et là où il y a de la pauvreté, il y a du crime”, a déclaré John Hansen, professeur agrégé de sociologie à l’Université de la Saskatchewan, qui se concentre sur la justice autochtone, le crime et la société. Il est membre de la nation crie Opaskweyak au Manitoba.

Les peuples autochtones ont été poussés vers des réserves qui ne disposaient pas des mêmes ressources que les communautés non autochtones, comme l’eau potable. La Loi sur les Indiens fédérale a créé des lois qui, entre autres, visaient à maintenir les peuples autochtones et leurs communautés à un certain niveau économique afin de conserver leur statut autochtone sur papier.

En 2021, les Autochtones de la Saskatchewan – en particulier ceux qui vivaient dans les réserves – gagnaient beaucoup moins de revenus en moyenne que les non-Autochtones, et un nombre disproportionné d’Autochtones vivaient dans des maisons surpeuplées et nécessitant des réparations, selon les données du recensement.

Les survivants de l’assimilation systémique, comme les pensionnats, ont appris à se dissocier de leur culture, a déclaré Hansen. Beaucoup ont été emmenés de chez eux par des agents de la GRC et amenés dans les établissements, et beaucoup ont été maltraités par des enseignants s’ils exprimaient leur culture.

Cette violence apprise et la déconnexion de la culture ont été transmises, a déclaré Hansen, en utilisant la violence contre les femmes autochtones comme exemple.

« La violence contre les femmes autochtones est très inquiétante, en particulier parce que les femmes autochtones sont au centre de la culture autochtone », a déclaré Hansen.

Les données montrent que la plupart des victimes d’homicide signalées par la police en Saskatchewan sont des hommes, mais les femmes autochtones sont également surreprésentées parmi les femmes victimes d’homicide.

Dix-sept victimes d’homicide en Saskatchewan l’année dernière étaient des femmes, selon les données. Onze d’entre eux — soit près des deux tiers — étaient autochtones.

Chasity Poundmaker, 32 ans, était l’une d’entre elles.

Poundmaker, mère de trois enfants, était une femme instruite qui a embrassé sa culture autochtone. Elle a fait des attrape-rêves, perlé, taché et prié le Créateur, selon une nécrologie.

“C’était une personne pétillante”, a déclaré Jonathan Cardinal, son frère aîné, à CBC News.

Le 4 mars 2021, la GRC a répondu à un appel concernant une femme blessée dans un immeuble à Swift Current, en Saskatchewan. Ils ont trouvé la mère de Poundmaker, Lucinda, et l’ont envoyée à l’hôpital, mais elle a informé la police qu’une autre femme avait été blessée.

La police a retrouvé le corps de Poundmaker dans un autre immeuble.

Sa sœur Roxanne Poundmaker, 34 ans, a été accusée de meurtre au deuxième degré et de tentative de meurtre.

Cardinal s’occupe actuellement des deux enfants les plus âgés de Roxanne Poundmaker. Ils sont toujours confus quant à la situation, a-t-il dit, ajoutant qu’ils étaient proches de leur tante.

“Même si nous ne nous sommes pas beaucoup vus, elle a essayé de créer des liens avec eux”, a-t-il déclaré.

Hansen a déclaré que certaines personnes autochtones impliquées dans le système de justice pénale ont tendance à ne pas se sentir liées à la société autochtone ou occidentale.

Plus d’homicides dans les régions rurales de la Saskatchewan, selon les données

Les données suggèrent que la plupart des victimes d’homicide en Saskatchewan ont été tuées dans des régions rurales.

Dix des 15 victimes d’homicide dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Regina l’an dernier étaient des Autochtones. Il s’agissait du troisième rang au pays, derrière les RMR d’Edmonton et de Winnipeg, qui comptent les populations autochtones urbaines les plus élevées au Canada, selon les données du recensement.

Il y a eu huit homicides au total dans la RMR de Saskatoon en 2021, selon les données.

L’écart entre le nombre de victimes dans les régions rurales et urbaines découle probablement d’un manque de services ou de ressources dans les régions rurales de la Saskatchewan, comme une présence policière moindre, un manque de soutien psychologique et un accès réduit aux services d’autobus pour les personnes qui tentent d’échapper à la violence familiale, a déclaré Peterson, de l’U de S.

La surveillance excessive et insuffisante des peuples autochtones – qui a également été citée dans diverses enquêtes et commissions – peut également être un facteur contributif, a déclaré Benjamin Ralston, chargé de cours à temps partiel à l’Université de la Saskatchewan, spécialisé dans le droit autochtone. Il n’est pas autochtone.

La sur-police parle d’une plus grande surveillance, ce qui pourrait amener la police à attraper plus d’actes criminels, et des choses comme le fichage – lorsque des policiers demandent au hasard des informations personnelles à un citoyen. Historiquement, les personnes marginalisées ont été touchées de manière disproportionnée par la pratique.

Il y a également eu des cas où des Autochtones appellent la police, puis la personne qui a déposé le rapport sera accusée de quelque chose sans rapport, a déclaré Ralston, citant la mère de Colten Boushie comme exemple.

Le manque de maintien de l’ordre, quant à lui, affecte particulièrement les communautés éloignées, a-t-il déclaré. Ils ont déjà peu ou pas de présence policière, et le service de police disponible peut être réticent à répondre aux appels.

“Ce n’est vraiment qu’une fois que la délinquance a atteint un certain extrême que vous verrez réellement une réponse de la police sur le terrain”, a déclaré Ralston, ajoutant qu’une intervention plus précoce pourrait, en théorie, empêcher de pires résultats.

Les deux situations créent de la méfiance, car les gens se sentent ciblés par la police ou pensent qu’il est inutile d’appeler la police, a-t-il déclaré.

Pas de solution miracle

Les problèmes sous-jacents ne sont pas nouveaux, a déclaré Peterson.

L’étape la plus nécessaire pour y remédier est le financement de programmes sociaux qui peuvent aider à sortir les peuples autochtones de la pauvreté et à réduire les taux de criminalité, comme les programmes de logement, a-t-elle déclaré.

Les experts interrogés par CBC News ont chacun noté que les peuples autochtones et leurs communautés respectives ont leurs propres voies de justice, de sorte qu’ils devraient également bénéficier d’une plus grande autonomie.

“Les peuples autochtones savent ce qui doit être fait”, a déclaré Peterson.

“Pour que des progrès réels soient réalisés, nous devons financer correctement ces ressources.”

Hansen a déclaré qu’il fallait un retour aux valeurs culturelles autochtones et une plus grande intégration des peuples autochtones et des diverses visions du monde autochtones dans les institutions de la société.