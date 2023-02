3 statistiques les plus folles de la victoire épique des Celtics sur les Nets

Les Boston Celtics ont enregistré une victoire historique sur leur rival de la Conférence de l’Est, les Brooklyn Nets. Il faut voir ces statistiques pour les croire.

Si vous avez affiché le tableau de bord de la NBA hier soir vers 7 h 30 HE, vous avez peut-être été sous le choc. Royce O’Neale a frappé un 3 points pour les Nets un peu plus de deux minutes après le début du premier quart. Brooklyn n’a pas fait un autre panier pendant six minutes et a vu le score passer à 14-3 (sur un Kyrie-trolling 3 de Jaylen Brown), puis 21-3, puis 37-9, puis, eh bien vous avez compris.

Les choses se sont (légèrement) améliorées pour les Nets après ce premier quart-temps, mais ils ont fini par perdre 43 points dans un match où Boston n’a eu besoin que de 31 et 29 minutes de Jaylen Brown et Jayson Tatum.

Oui, les Nets jouaient sans Kevin Durant et Ben Simmons. Mais c’était quand même un battement épique dans un affrontement entre deux prétendants à la Conférence de l’Est. Voici quelques-uns des chiffres les plus fous d’un jeu dont les fans des Celtics se souviendront longtemps, et les fans des Nets s’efforceront d’oublier.

3. Les Celtics menaient 46-16 à la fin du premier quart-temps

C’est un 30 points mener après 12 minutes de basket. Répété pendant quatre quarts-temps, nous aurions regardé un score final de 186-72. Ce n’était pas le premier quart-temps le plus marqué de l’histoire de la NBA – neuf équipes ont géré 50 ou plus – mais aucune de ces autres équipes n’avait réussi à se construire une avance de 30 points à la fin d’une.

2. Jayson Tatum et Jaylen Brown ont dépassé les 25 points, encore une fois

Tatum et Brown ont obtenu respectivement 31 et 26 points. Selon ESPN Stats and Info, c’était la 27e fois cette saison qu’ils marquaient tous les deux 25 buts ou plus dans le même match, ce qui les plaçait dans territoire historique en tant que duo avec des scores élevés – aucune autre paire de coéquipiers dans l’histoire de la NBA n’a marqué 25+ dans le même match plus souvent avant la pause des étoiles. C’est un peu une référence obscure, mais cela indique à quel point les deux joueurs ont été bons pour les Celtics cette saison.

Tatum et Brown étaient identiques 7 sur 12 au-delà de l’arc, une performance impressionnante alors qu’aucun joueur ne frappe mieux que 36% sur la saison. Ils ont également combiné pour 7 passes décisives pour seulement 3 revirements.

1. Les Celtics ont battu les Nets 10 fois de suite

Les Celtics ont juste le numéro des Nets. C’était la troisième fois qu’ils les battaient cette saison. Ils les ont balayés au premier tour des séries éliminatoires l’an dernier. Ils ont remporté leurs trois dernières rencontres de saison régulière contre les Nets la saison dernière. C’est 10 d’affilée.

Les Celtics ont perdu leur premier match contre les Nets lors de la saison 2021-22, 123-104 le 24 novembre 2021. Mais ils sont maintenant 10-1 contre Brooklyn depuis qu’ils ont été éliminés par eux au premier tour des Playoffs NBA 2021. .

Le modèle de projection de FiveThirtyEight a maintenant les Celtics terminant premiers à l’Est et les Nets terminant quatrièmes, derrière les Bucks et les 76ers. Si cela tenait et que les deux équipes remportaient leur série du premier tour, elles se retrouveraient au deuxième tour. Ils auront une autre rencontre de saison régulière le 3 mars à Boston, lorsque Kevin Durant sera probablement de retour dans l’alignement de Brooklyn.

