3 statistiques expliquant la séquence de victoires des Grizzlies – et 1 raison pour laquelle c’est voué à l’échec

Les Grizzlies ont reçu beaucoup de critiques plus tôt dans l’année après que Ja Morant, typiquement impétueux, ait mentionné avec désinvolture que Memphis était “bien dans l’Ouest”.

Malika Andrews: “Qui regardez-vous dans la ligue pendant que vous étudiez et dites:” Nous allons devoir les parcourir? “” Ja Morant : “Celtiques” MA : “Personne en Occident.” Ja: “Non. Je vais bien en Occident.” 👀#NBATwitter pic.twitter.com/dh4e5lF1AE – 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧’ 𝐍𝐁𝐀 (@_Talkin_NBA) 21 décembre 2022

De nombreux fans, et même autres joueurs, a pris ombrage. Memphis a connu une course éliminatoire fougueuse l’année dernière avant de tomber face aux Warriors au deuxième tour, mais certains pensent que les Grizz sont un peu trop rapides. Il y a une certaine justice à cela. Les Grizzlies ont une fiche de 15-10 contre la Conférence de l’Ouest et de 16-3 contre l’Est.

Mais les Grizz sont la seule équipe qui n’a pas encore perdu en 2023. Les Bears sont sur une chauffe de 11 matchs et occupent la deuxième place de la conférence derrière les Denver Nuggets tout aussi incandescents. Bien qu’ils aient joué un calendrier faible, les Grizzlies ont été positivement meurtre équipes, dirigeant la ligue en note nette pendant ce tronçon d’un mile. De retour à pleine puissance et prêt à faire ses preuves, Memphis n’est pas en train de traverser le All-Star Break.

Aujourd’hui, nous allons examiner quatre facteurs clés à l’origine de cette excellente course, dont un qui semble destiné à s’éteindre.

33.3

33,3 est le Note nette des Grizzlies au deuxième trimestre durant cette séquence. C’est par loin, la note nette la plus élevée de n’importe quelle équipe dans n’importe quel trimestre. Pourquoi?

Memphis est plus profonde que la fosse des Mariannes et tout aussi écrasante. Au cours de cette séquence de victoires, les Grizzlies commencent régulièrement le deuxième quart avec une formation comprenant Jaren Jackson Jr. (un favori pour le joueur défensif de l’année), Tyus Jones, Desmond Bane et / ou Dillon Brooks. C’est trois partants et le meilleur meneur de sauvegarde de la ligue. Il semble injuste que les deuxièmes unités des équipes adverses doivent affronter ces gars-là.

Dirigés principalement par l’avare Tyus, les Grizzlies du deuxième trimestre se vantent d’un taux de roulement absurde de 9,3 %. Merci à Brandon Clarke, Steven Adams et John Konchar, ils récupèrent 37% de leurs ratés, ce qui mènerait la ligue d’un mile. Et, grâce à un effort de groupe, l’équipe est tirant 53% au total et 44% en profondeur.

Lors de leurs onze derniers matchs, les Grizzlies ont marqué 37, 39, 32, 44, 37, 43, 43, 36, 32, 22 et 27 points au deuxième quart. Ils n’ont perdu que le quart de 22 points, et même ce n’était que de trois points.

Il est difficile de perdre des matchs lorsque vous gagnez un quart-temps avec une moyenne de neuf points chaque soir.

58,5 %

Les équipes ne tirent qu’à 58,5% sur la jante contre les Grizzlies depuis le 28 décembre, la meilleure note de la ligue. La raison (littéralement) la plus importante : le tapette à mouches humain Jaren Jackson Jr. fait en moyenne près de quatre blocs par match et modifie d’innombrables autres coups. Lorsque Jackson est le défenseur le plus proche, les équipes tirent à 48,3% sur le bord, une des meilleures notes de la ligue. Steven Adams n’est pas loin derrière avec 55,2 %, 12e meilleur. Aucune autre équipe n’a deux gars dans le top 15, et tant qu’Adams et Jackson restent en bonne santé, la peinture sera toujours une zone d’exclusion aérienne pour les joueurs adverses.

Comme Michael Myers ou Jason Voorhees, Jackson se cache toujours derrière vous, même lorsque vous pensez l’avoir battu :

Adams ne chasse pas autant de balles, mais sa force de chêne lui permet de battre les gros adversaires, et il est l’un des meilleurs de la ligue à nier la position de poste.

19,5 %

Les Grizzlies mènent la ligue depuis le 28 décembre par dépensant près d’un cinquième de leurs biens en transition. Non seulement ils ont été extrêmement prolifiques, mais ils sont également la deuxième équipe la plus efficace en fuite.

Déployer un groupe de manieurs de balles agressifs habilités à aller d’un océan à l’autre avec des rebonds et à créer un gâchis de revirements est un excellent moyen d’obtenir beaucoup de pauses rapides. La jeunesse exubérante des Grizzlies les aide à terminer avec des lay-ups acrobatiques et des alley-oops sur des défenseurs plus lents et relativement au sol.

Les Grizzlies ont commencé l’année relativement lentement, compte tenu du moteur de chaos de l’année dernière. Mais ils ont redécouvert un besoin de vitesse, et envoyer des kangourous comme Ja Morant et Brandon Clarke contre des défenses qui se bousculent est la recette du succès.

Malgré des signes encourageants comme ceux ci-dessus, les Grizzlies ont au moins une statistique indiquant que leur séquence se termine bientôt : la chance de tir de l’adversaire.

31,6 %

Un signe indiquant un éclatement inévitable de la séquence : les adversaires tirent un maigre 31,6% derrière l’arc contre Memphis, contre une moyenne de 36,4 % dans la ligue. Les Grizzlies sont 10e de la ligue en compétition à 3 pointss, donc ils ne facilitent pas la tâche des adversaires, mais il y a beaucoup de chance dans le tir de l’adversaire, et les Grizz n’ont pas roulé des yeux de serpent depuis un certain temps.

Les Bears ont tenu 10 de leurs 11 derniers adversaires sous le tir moyen de la ligue. Cette chance de tir est destinée à disparaître à un moment donné dans le futur, bien que ce ne soit pas un glas. Mercredi, les Grizzlies ont survécu à une équipe des Cleveland Cavaliers qui, même sans Donovan Mitchell, a tiré à 45,7% en profondeur.

Toutes les bonnes choses doivent finir, mais les Grizzlies ont fait valoir leur point de vue. Cette équipe semble susceptible d’être à nouveau parmi les deux premières têtes de série dans l’Ouest, et cette fois, elle ne sera pas remplie de recrues en séries éliminatoires. Les Grizz ont parlé; une séquence de 11 victoires consécutives (et comptant) est autant de marche qu’ils peuvent faire jusqu’à l’arrivée des séries éliminatoires.

