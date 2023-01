3 stars qui ne reviendront pas en 2023 et 3 qui reviendront

Le football du Michigan a échoué lors de la demi-finale des éliminatoires de football universitaire contre TCU. Maintenant, trois étoiles ne seront pas de retour, mais certaines reviendront encore en 2023.

En entrant dans le Fiesta Bowl, le récit prédominant était que les Michigan Wolverines submergeraient simplement TCU et passeraient au match de championnat national pour soit une revanche de la demi-finale de l’année dernière contre la Géorgie, soit une revanche vantée contre son rival Ohio State. Au lieu de cela, l’équipe de Jim Harbaugh regardera les Horned Frogs jouer pendant qu’ils s’assoient à Ann Arbor.

Les choses ont commencé à faire boule de neige tôt pour les Wolverines alors que TCU continuait de sauter sur chaque erreur commise par le Michigan. Les favoris traînaient par 15 à la mi-temps et jusqu’à 19 au troisième quart. Mais ils ont riposté et n’ont perdu que six points alors qu’ils récupéraient le ballon à environ 50 secondes de la fin. La conduite a été malheureuse et, alors qu’un non-appel au ciblage était discutable, le Michigan a subi la perte.

Vient maintenant une intersaison alors que l’équipe réfléchit aux opportunités manquées mais, plus important encore, dans laquelle les Wolverines devront voir partir des joueurs talentueux. La bonne nouvelle est que de nombreuses stars seront encore de retour. Jetons un coup d’œil à trois joueurs de chaque camp alors que nous nous tournons vers la saison 2023 pour Harbaugh et son équipe.

Star du football du Michigan qui ne reviendra pas en 2023 : Blake Corum, RB

Blake Corum n’a pas encore pris son projet de décision mais, pour moi, il serait ridicule qu’il revienne s’il n’y a pas une somme ridicule d’argent NIL qui lui arrive.

Le porteur de ballon était sur la bonne voie pour être à New York pour la cérémonie du trophée Heisman avant de se blesser contre l’Illinois (et aurait peut-être encore dû être invité) et son stock de repêchage ne sera probablement jamais plus élevé. De plus, la blessure pourrait être un rappel qui donne à réfléchir qu’un jeu peut encore diminuer son avenir au niveau suivant, ce qui me conduit à supposer qu’il quitte Ann Arbor après cette saison.

Ça va être un coup dur, ne vous y trompez pas. Corum a été le cheval de bataille de cette attaque puissante alors qu’il a couru pour 1 463 verges et 18 touchés en seulement 10,5 matchs cette année. Cette attaque peut rouler dans les dos, mais Corum s’est avéré être l’un des meilleurs de mémoire récente.

Star du football du Michigan qui reviendra pour 2023: Donovan Edwards, RB

Bonne nouvelle pour les fans de Wolverines, cependant. En l’absence de Corum, une chose qui a été parfaitement claire est que Donovan Edwards n’est pas seulement capable de prendre le relais en tant que porteur de ballon principal dans l’offensive du Michigan, il pourrait être encore plus dangereux et explosif dans ce rôle que son prédécesseur uber-succès était.

Edwards n’a eu que 117 courses au total la saison avant le Fiesta Bowl, mais s’est tout de même précipité pour 872 verges et sept scores, bon pour 7,5 verges par course. De plus, au cours des trois matchs en tant que partant contre Ohio State, Purdue et TCU, Edwards s’est précipité pour 119 verges ou plus dans chaque match et a totalisé 520 verges au sol et trois touchés. Pas trop mal.

L’attaque des Wolverines peut réussir avec un porteur de ballon passable. Edwards, cependant, pourrait éventuellement élever cet élément de l’attaque à de nouveaux sommets avec une saison complète en tant que RB1.