3 sous-stations électriques de l’État de Washington vandalisées

TACOMA, Washington (AP) – Le vandalisme dans trois sous-stations électriques de l’ouest de Washington tôt dimanche a initialement coupé l’électricité à environ 14 000 clients des services publics, a déclaré le bureau du shérif du comté de Pierce.

Les attaques surviennent alors que les responsables fédéraux avertissent que le réseau électrique américain a besoin d’une meilleure sécurité pour prévenir le terrorisme intérieur et après une panne importante en Caroline du Nord au début du mois qui a pris des jours à réparer.

En janvier, un rapport du Département américain de la sécurité intérieure a averti que les extrémistes nationaux élaboraient des « plans crédibles et spécifiques » pour attaquer les infrastructures électriques depuis au moins 2020.

Tacoma Public Utilities a signalé du vandalisme vers 5 h 30 dimanche dans une sous-station, suivi de vandalisme dans une deuxième sous-station, a indiqué le bureau du shérif. Les pannes ont touché environ 7 300 clients dans une zone au sud-est de Tacoma. Juste avant midi, le service public avait rétabli le courant à tous sauf 2 700 clients dont le courant devait être rétabli vers 18h30 dimanche.

Pendant ce temps, juste avant midi, Puget Sound Energy a signalé qu’un vandalisme qui s’était produit vers 2 h 30 dimanche avait provoqué une panne de courant dans l’une de ses sous-stations. Les quelque 7 700 clients qui ont perdu l’électricité l’ont rétablie à 5 heures du matin, a déclaré le porte-parole de Puget Sound, Andrew Padula. La société enquête, avec les autorités, et a refusé de commenter davantage, a déclaré Padula.

Dans les trois cas, le bureau du shérif a déclaré que quelqu’un s’était introduit de force dans la zone clôturée entourant les sous-stations et avait endommagé l’équipement pour provoquer une panne de courant.

Les responsables n’ont pas précisé comment les sous-stations ont été endommagées. Aucun suspect n’est en garde à vue et les responsables ne savent pas s’il s’agissait d’une attaque coordonnée.

Oregon Public Broadcasting et KUOW-FM à Seattle ont rapporté plus tôt ce mois-ci que Portland General Electric, la Bonneville Power Administration, le Cowlitz County Public Utility District et Puget Sound Energy avaient confirmé six attaques distinctes contre des sous-stations électriques à Washington et en Oregon au cours des semaines précédentes.

