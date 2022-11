3 soldats indiens tués dans une avalanche au Cachemire

Une chute de neige a frappé vendredi le secteur nord-ouest de Machil, dans le Cachemire sous contrôle indien, et a piégé trois soldats en patrouille, a déclaré le colonel Emron Musavi, porte-parole de l’armée indienne.

SRINAGAR, Inde – Une avalanche au Cachemire a tué trois soldats indiens le long de la frontière himalayenne fortement militarisée entre l’Inde et le Pakistan, a annoncé samedi l’armée indienne.

Il a dit que les trois ont été secourus et évacués vers un hôpital où ils sont morts.

Les avalanches et les glissements de terrain sont fréquents au Cachemire, divisé entre l’Inde et le Pakistan et revendiqué par les deux dans son intégralité.