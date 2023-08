3 soldats indiens sont tués dans une fusillade au Cachemire à l’occasion du 4e anniversaire de la révocation du statut spécial

SRINAGAR, Inde (AP) – Trois soldats indiens ont été tués dans une fusillade avec des rebelles combattant contre le régime de New Delhi au Cachemire, ont annoncé samedi des responsables, alors que les autorités ont renforcé la sécurité à l’occasion du quatrième anniversaire depuis que l’Inde a révoqué le statut spécial de la région contestée.

La bataille a éclaté après que des soldats agissant sur des « informations spécifiques » sur la présence de militants ont lancé une opération de recherche dans les forêts du sud de la région de Kulgam vendredi soir, a indiqué un document militaire indien. Il a indiqué que trois soldats ont été blessés dans l’échange de coups de feu avec les rebelles, et qu’ils sont morts plus tard.

L’opération de recherche s’est poursuivie dans la région, a indiqué l’armée, mais n’a pas donné d’autres détails.

L’Inde et le Pakistan revendiquent chacun le territoire divisé du Cachemire dans son intégralité.

Les rebelles de la partie du Cachemire sous contrôle indien combattent le régime de New Delhi depuis 1989. La plupart des Cachemiris musulmans soutiennent l’objectif des rebelles d’unir le territoire, soit sous la domination pakistanaise, soit en tant que pays indépendant.

Les combats coïncident avec l’anniversaire de la décision de l’Inde en 2019 de retirer le statut d’État de la région, sa constitution distincte et les protections héritées sur les terres et les emplois – un changement qui a aggravé le chaos politique sur le territoire himalayen.

La police a arrêté de nombreux politiciens et militants et en a gardé certains en résidence surveillée pour les empêcher de protester contre la décision du gouvernement indien, qui s’est également accompagnée depuis d’une multitude de nouvelles lois, notamment une loi controversée sur la résidence qui a permis aux ressortissants indiens de devenir permanents. habitants de la région.

Les changements ont été apportés par le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi le 5 août 2019, et cette décision a trouvé un écho dans une grande partie de l’Inde, où son administration a été acclamée par ses partisans pour avoir tenu un engagement nationaliste hindou de longue date de corriger « une erreur historique ».

Le gouvernement de Modi soutient que la région a prospéré grâce à un plus grand travail de développement et que le militantisme a été en grande partie anéanti après la décision.

Mehbooba Mufti, l’ancienne plus haute élue de la région, a publié sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, que les autorités l’ont assignée à résidence avec d’autres dirigeants du parti.

Elle a déclaré que les « fausses affirmations sur la normalité » du gouvernement indien avaient été révélées et que les actions officielles étaient « motivées par la paranoïa ».

« D’une part, des panneaux géants invitant les Cachemiris à « célébrer » l’abrogation illégale de l’article 370 ont été érigés à travers Srinagar », a déclaré Mufti, faisant référence à une clause de la constitution indienne qui accordait au Cachemire un statut spécial. « Alors que la force brute est utilisée pour étouffer le sentiment réel du peuple. »

La décision soudaine de l’Inde d’abandonner la semi-autonomie de la région contestée, accompagnée d’une répression sécuritaire sans précédent et d’une panne totale de communication, a divisé la région en deux territoires fédéraux : le Ladakh et le Jammu-Cachemire, tous deux gouvernés directement par le gouvernement fédéral sans législature de leur propre et géré par des bureaucrates et une configuration de sécurité sans références démocratiques.

Les implications immédiates de cette décision ont été que la seule région à majorité musulmane de l’Inde a perdu son drapeau, son code pénal et sa constitution.

The Associated Press