3 soldats de la police de l’État du Kentucky inculpés d’accusations fédérales

LONDRES, Ky. (AP) – Un acte d’accusation fédéral accuse les soldats actuels et anciens de la police de l’État du Kentucky d’avoir utilisé une force excessive lors d’une arrestation et d’avoir conspiré pour la dissimuler, ont déclaré les autorités.

Un grand jury à Londres a inculpé les soldats de l’État du Kentucky Jeremy Elliotte, 28 ans; Michael L. Howell, 32 ans; et l’ancien soldat Derrek Lovett, 30 ans, selon une déclaration mercredi du procureur américain Carlton S. Shier.

L’acte d’accusation allègue qu’Elliotte et Lovett ont agressé et blessé une victime sans justification, selon le communiqué. Il dit qu’Elliotte, Lovett et Howell ont alors conspiré pour dissimuler la force et les circonstances dans lesquelles ils l’ont utilisée.

Howell avait déjà été inculpé en juin pour complot et obstruction, mais l’acte d’accusation de remplacement accuse les trois hommes de complot et d’avoir tenté d’empêcher la communication d’informations aux forces de l’ordre fédérales sur les infractions présumées, selon le communiqué.

Les accusés ont développé une histoire de couverture sur ce qui s’est passé qui était aussi proche que possible de ce qu’un enregistrement montrerait, au cas où l’agression aurait été enregistrée, selon l’acte d’accusation.

Il allègue également qu’Elliotte est entrée illégalement dans une maison la nuit de l’agression, ce qui a privé les résidents de leur droit d’être à l’abri de fouilles abusives.

WDRB-TV rapporte que les accusations découlent de l’arrestation de Bradley Hamblin, qui a été gravement meurtri lorsqu’il a été accusé d’incendie criminel dans le comté de Whitley. Hamblin a déposé une plainte en décembre 2020 selon laquelle la formation utilisée par la police d’État a conduit à un “coup brutal” qui l’a laissé avec plusieurs os fracturés au visage.

Chaque homme risque jusqu’à 20 ans de prison pour complot et obstruction, ont indiqué les autorités. De plus, Elliotte et Lovett risquent jusqu’à 10 ans pour l’accusation de privation de droits liée à l’agression présumée, et Elliotte risque jusqu’à un an pour l’accusation de privation de droits liée à l’entrée illégale présumée.

Une date d’audience pour les trois n’a pas encore été fixée. Un avocat répertorié pour Howell n’a pas immédiatement renvoyé un message demandant un commentaire. Il n’était pas clair si les autres avaient des avocats.

The Associated Press