3 soldats américains tués ; Biden envisage de ralentir les livraisons d’armes

Le sommet des otages en Europe se termine, selon le bureau de Netanyahu Le sommet de Paris visant à discuter d’un accord entre Israël et le Hamas pour la libération des otages s’est terminé, selon le bureau de Netanyahu. « Il y a peu de temps, le sommet du renseignement en Europe s’est terminé avec la participation du chef du Mossad David Barnea, du chef du Shin Bet Ronan Bar et du colonel réserviste Nitzan Alon avec le chef de la CIA, le Premier ministre du Qatar et le ministre égyptien de l’Energie. renseignements », a déclaré un porte-parole du bureau de Netanyahu. « La réunion a été définie comme une réunion constructive. Il existe encore des divergences importantes sur lesquelles les parties continueront à discuter cette semaine lors de réunions mutuelles supplémentaires. »

L’UNRWA “n’a jamais reçu de préoccupations concernant des membres spécifiques du personnel”, a déclaré le commissaire général L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient “n’a jamais reçu de préoccupations concernant des membres spécifiques de son personnel”, a déclaré le commissaire général Philippe Lazzarini dans un communiqué. “L’UNRWA partage chaque année la liste de tout son personnel avec les pays hôtes, y compris Israël”, a déclaré Lazzarini. “L’Agence n’a jamais reçu de préoccupations concernant des membres spécifiques de son personnel.” À la suite d’allégations selon lesquelles certains membres du personnel de l’UNRWA auraient participé à l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, la Finlande et le Canada, ont suspendu le financement de l’agence. Les allégations contre les membres du personnel font l’objet d’une enquête de la part du Bureau des services de contrôle interne, l’organe de contrôle interne de l’ONU. “J’exhorte les pays qui ont suspendu leur financement à reconsidérer leurs décisions avant que l’UNRWA ne soit obligé de suspendre sa réponse humanitaire”, a déclaré Lazzarini. “La vie des habitants de Gaza dépend de ce soutien, tout comme la stabilité régionale.”

Le Japon suspend son financement à l’UNRWA Le Japon a annoncé qu’il avait suspendu le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Le pays a rejoint huit autres pays qui ont également suspendu le financement de l’agence suite à des allégations selon lesquelles 12 membres auraient participé à l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Ces pays comprennent les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, l’Australie, la Finlande, le Canada et les Pays-Bas. Le Japon “continuera à déployer des efforts diplomatiques persistants et actifs pour améliorer la situation humanitaire dans la bande de Gaza et calmer la situation dès que possible en apportant son soutien à d’autres organisations internationales”, a déclaré le secrétaire de presse du ministère des Affaires étrangères, Kobayashi Maki. Lisez l’histoire complète ici.

Les législateurs américains expriment leurs condoléances aux familles des soldats et appellent Biden à punir l’Iran Les membres de la Chambre ont rapidement réagi à l’annonce du meurtre de trois militaires américains en Jordanie, beaucoup se disant dévastés par ces morts et certains pressant Biden de prendre des mesures contre l’Iran pour avoir soutenu la milice qui a lancé l’attaque meurtrière de drone. “C’est une nouvelle déchirante – mes prières vont aux familles de ces courageux militaires”, a déclaré le représentant Nick Langworthy, RN.Y., dit le X. “Le président Biden doit immédiatement tenir l’Iran pour responsable de ses mandataires terroristes et annuler toute dérogation aux sanctions en vigueur. C’est le coût d’un leadership faible sur la scène mondiale.” Le représentant Rubén Gallego, candidat au Sénat américain, a déclaré que le gouvernement américain ne pouvait pas se permettre de « rester les bras croisés face au terrorisme ». “Je pleure les familles des trois militaires tués en Jordanie”, a déclaré Gallego dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “L’attaque menée par des militants soutenus par l’Iran constitue une escalade odieuse et elle ne doit pas rester impunie.” “Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face au terrorisme”, a ajouté Gallego. “Je m’engage à fournir à l’administration les ressources nécessaires pour protéger nos troupes dans la région et demander des comptes à l’Iran.”

L’ancien directeur de la CIA, John Brennan, s’est entretenu avec Jen Psaki de MSNBC sur la façon dont la mort de trois soldats américains dans une attaque de drone en Jordanie constitue une « escalade dangereuse » et a discuté des décisions possibles auxquelles le président Joe Biden pourrait être confronté.

Les sénateurs républicains condamnent l’Iran après qu’une frappe de drone ait tué 3 soldats américains en Jordanie Les sénateurs républicains John Cornyn et Lindsey Graham ont dénoncé le régime iranien après que trois militaires américains ont été tués aujourd’hui en Jordanie dans ce que la Maison Blanche a qualifié de frappe de drone d’une milice soutenue par Téhéran. Cornyn, R-Texas, membre de la commission sénatoriale du renseignement, a tweeté un lien vers un article de presse sur l’attaque, puis a ajouté deux mots: “Ciblez Téhéran.” Graham, RS.C., connu pour ses opinions bellicistes en matière de politique étrangère, a tweeté : « Frappez l’Iran maintenant. Frappez-les fort. » Dans une série d’articles sur X, Graham a également fustigé l’administration Biden pour ce qu’il a qualifié d’échec politique envers l’Iran. « Lorsque l’administration Biden dit « ne faites pas », les Iraniens « faites ». La rhétorique de l’administration Biden tombe dans l’oreille d’un sourd en Iran », a écrit Graham. “Leur politique de dissuasion contre l’Iran a lamentablement échoué.”

3 soldats américains tués par des « groupes militants radicaux soutenus par l’Iran », selon Biden Le président Joe Biden a déclaré que trois soldats américains avaient été tués en Jordanie par « des groupes militants radicaux soutenus par l’Iran opérant en Syrie et en Irak », ajoutant que « nous sommes toujours en train de rassembler les faits de cette attaque ». “Aujourd’hui, le cœur de l’Amérique est lourd”, a déclaré Biden dans un communiqué. “Hier soir, trois militaires américains ont été tués – et de nombreux blessés – lors d’une attaque de drone aérien sans pilote contre nos forces stationnées dans le nord-est de la Jordanie, près de la frontière syrienne.” Biden a déclaré que les trois militaires tués “étaient des patriotes au sens le plus élevé du terme”. “Nous nous efforcerons d’être dignes de leur honneur et de leur valeur. Nous poursuivrons leur engagement à lutter contre le terrorisme. Et n’ayez aucun doute : nous demanderons des comptes à tous les responsables au moment et de la manière que nous choisirons”, a déclaré Biden.

3 soldats américains tués dans une attaque de drone en Jordanie TAMPA — Trois soldats américains ont été tués et 25 autres blessés à la suite d’une attaque de drone contre une base du nord-est de la Jordanie, près de la frontière syrienne, selon le CENTCOM. Les soldats n’ont pas été identifiés dans l’attente de la notification des plus proches parents. Le président Biden a été informé de l’attaque, selon la Maison Blanche.

L’administration Biden discute du ralentissement des livraisons d’armes à Israël L’administration Biden envisage d’utiliser les ventes d’armes à Israël comme levier pour convaincre le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu de tenir compte des appels américains de longue date à réduire son attaque militaire dans la bande de Gaza, selon trois responsables américains actuels et un ancien responsable américain. . Sous la direction de la Maison Blanche, le Pentagone a examiné les armes demandées par Israël qui pourraient être utilisées comme levier, ont indiqué les sources, tout en ajoutant qu’aucune décision n’avait été prise. Après des semaines de demandes de l’administration privée ayant produit moins de résultats que ce que la Maison Blanche souhaitait, ont indiqué les sources, les États-Unis envisagent de ralentir ou de suspendre les livraisons dans l’espoir que cela incitera les Israéliens à prendre des mesures, comme l’ouverture de couloirs humanitaires pour fournir davantage de services. aide aux civils palestiniens. Les pauses ou ralentissements ne concerneraient pas les défenses aériennes, mais se concentreraient sur les équipements militaires offensifs. Lire l’histoire complète ici.

Les médecins ne peuvent pas mener d’opérations à l’hôpital Al-Amal en raison d’un manque d’oxygène Les médecins travaillant à l’hôpital Al-Amal ne sont pas en mesure d’effectuer des interventions chirurgicales en raison du manque d’oxygène à l’hôpital, a déclaré la Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS). Dans un poster sur Xl’ONG médicale d’urgence a attribué le manque d’oxygène aux attaques israéliennes en cours contre l’hôpital, situé dans la ville méridionale de Khan Younis. Le PRCS a rapporté hier que l’hôpital avait été assiégé pendant six jours consécutifs, avec des chars israéliens entourant ses bâtiments et ciblant les personnes déplacées vivant à l’intérieur de ses locaux.

Le bilan des morts s’alourdit à Gaza après une lourde journée de bombardements Le bilan des morts dans la bande de Gaza a atteint 26 422, a indiqué le ministère de la Santé de Gaza dans un communiqué, alors que 165 personnes ont été tuées dans les combats et les bombardements au cours des dernières 24 heures. Une seule frappe contre une maison dans une banlieue de la ville de Gaza a tué huit personnes, ont indiqué les responsables de la santé. Deux cent quatre-vingt-dix personnes ont également été blessées pendant la nuit, alors que les hôpitaux de Khan Younis rapportent avoir été encerclés par des chars israéliens et souffrant d’un manque d’oxygène, d’électricité et de fournitures.

Le poste frontière de Kerem Shalom désigné « zone militaire fermée » L’armée israélienne a annoncé que le poste frontière de Kerem Shalom est désormais une « zone militaire fermée ». Cet ordre fait suite à des jours de manifestations de nationalistes israéliens au point de passage qui tentent d’empêcher l’aide d’atteindre la bande de Gaza. Plus de 100 camions ont été détournés de Kerem Shalom vers le terminal de Rafah la semaine dernière. Les médias israéliens rapportent que jusqu’à 300 manifestants sont stationnés au passage et ont rencontré des barrages routiers et des affrontements avec la police. Parmi les manifestants figurent les familles des otages détenus à Gaza. Il n’était pas clair dans la déclaration initiale si la désignation du passage comme zone militaire fermerait la frontière pour aider les camions entrant à Gaza, ou empêcherait simplement les civils de s’approcher de la zone du côté israélien.

UNRWA : Il n’y a tout simplement pas assez de nourriture Les Palestiniens déplacés à Deir al Balah, dans le centre de Gaza, faisaient la queue dans le froid et la pluie dans les installations de l’UNRWA pour obtenir des provisions telles que des conserves et de la farine, l’agence ayant déclaré que les abris avaient atteint quatre fois leur capacité. Des images publiées par l’UNRWA sur X montraient des gens faisant la queue dans des chemins inondés entre des tentes. « Il n’y a tout simplement pas assez de nourriture », a déclaré l’agence dans son message. Le Croissant-Rouge égyptien a déclaré aujourd’hui que 95 camions transportant de l’aide humanitaire, médicale et alimentaire ainsi que six camions-citernes ont été remis aujourd’hui à l’UNRWA et au Croissant-Rouge palestinien au terminal de Rafah. Aux points de passage d’Al-Auja et de Kerem Shalom, où les nationalistes israéliens manifestent depuis des jours pour empêcher l’aide d’entrer à Gaza, 180 camions de fournitures attendent d’être inspectés.