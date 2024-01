3 soldats américains tués ; Biden envisage de ralentir les livraisons d’armes

Les Palestiniens ont commencé à creuser une fosse commune à l’intérieur du complexe de l’hôpital Nasser, car ils ne disposent pas d’un passage sûr pour transporter les corps et les enterrer correctement.

« Il y a peu de temps, le sommet du renseignement en Europe s’est terminé avec la participation du chef du Mossad David Barnea, du chef du Shin Bet Ronan Bar et du colonel réserviste Nitzan Alon avec le chef de la CIA, le Premier ministre du Qatar et le ministre égyptien de l’Energie. renseignements », a déclaré un porte-parole du bureau de Netanyahu. « La réunion a été définie comme une réunion constructive. Il existe encore des divergences importantes sur lesquelles les parties continueront à discuter cette semaine lors de réunions mutuelles supplémentaires. »

Le sommet de Paris visant à discuter d’un accord entre Israël et le Hamas pour la libération des otages s’est terminé, selon le bureau de Netanyahu.

À la suite d’allégations selon lesquelles certains membres du personnel de l’UNRWA auraient participé à l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, la Finlande et le Canada, ont suspendu le financement de l’agence.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient “n’a jamais reçu de préoccupations concernant des membres spécifiques de son personnel”, a déclaré le commissaire général Philippe Lazzarini dans un communiqué.

Le Japon suspend son financement à l’UNRWA

Le Japon a annoncé qu’il avait suspendu le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

Le pays a rejoint huit autres pays qui ont également suspendu le financement de l’agence suite à des allégations selon lesquelles 12 membres auraient participé à l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Ces pays comprennent les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, l’Australie, la Finlande, le Canada et les Pays-Bas.

Le Japon “continuera à déployer des efforts diplomatiques persistants et actifs pour améliorer la situation humanitaire dans la bande de Gaza et calmer la situation dès que possible en apportant son soutien à d’autres organisations internationales”, a déclaré le secrétaire de presse du ministère des Affaires étrangères, Kobayashi Maki.

