3 signes qu’un couple souffre du « syndrome du colocataire » – par un psychologue

Le « syndrome du colocataire » survient lorsqu’une relation autrefois amoureuse commence à ressembler davantage à un mode de vie qu’à un partenariat. Les couples dans cet état ressentent probablement une grave déconnexion émotionnelle ; ils fonctionnent comme des cohabitants qui partagent les responsabilités, mais qui manquent de la proximité qui définit une relation saine. Au lieu d’être amants ou meilleurs amis, ils deviennent deux personnes qui partagent simplement un espace.

Voici trois façons dont le syndrome du colocataire peut se manifester, selon des recherches psychologiques, ainsi que comment repérer les signes dans votre propre relation.

1. Vous menez des vies complètement séparées

Les couples atteints du syndrome du colocataire auront probablement des passe-temps, des routines et des cercles sociaux complètement différents. Même si, à première vue, cela ne semble pas être un signal d’alarme immédiat, de réels problèmes peuvent survenir lorsque les partenaires passent peu ou pas de temps ensemble en dehors des tâches ou responsabilités quotidiennes.

Ces partenaires se retrouveront souvent à faire leur propre truc, qu’il s’agisse de sortir avec des amis, de se lancer dans des passe-temps en solo ou même simplement de gérer leur vie quotidienne de manière isolée. Cela ne veut pas dire qu’il est problématique de passer du temps seul ou de poursuivre ses intérêts personnels. Le problème est plutôt que leurs vies ne se chevauchent pas du tout ; ils fonctionnent comme deux individus indépendants qui vivent sous le même toit.

Il est intéressant de noter que la recherche soutient l’idée selon laquelle investir du temps dans votre relation est essentiel pour maintenir sa santé. Un 2020 étude publié dans Bulletin de personnalité et de psychologie sociale ont découvert que les couples qui investissent activement leur temps les uns dans les autres ont des niveaux de bien-être nettement plus élevés. Cependant, cela ne s’appliquait qu’aux couples qui entretenaient déjà une relation satisfaisante et de qualité. Si les fondations de la relation sont fragiles ou insatisfaisantes, cet investissement risque de ne pas conduire à un bonheur accru. C’est peut-être la raison pour laquelle certains couples coincés dans le syndrome du colocataire ne ressentent pas de réconfort en passant du temps ensemble.

Prenez un moment pour réfléchir à votre relation. Passer du temps ensemble est-il quelque chose que vous attendez vraiment avec impatience, ou est-ce devenu une responsabilité que vous assumez à contrecœur ? Lorsque faire des efforts pour votre partenaire ressemble davantage à une obligation – une tâche sur votre liste interminable de choses à faire – c’est le signe que le lien émotionnel entre vous s’est affaibli.

Même s’il est normal que les exigences de la vie vous entraînent parfois dans des directions différentes, une relation peut commencer à ressembler davantage à un accord commercial si vous ne faites plus de l’autre une priorité. Pensez à la dernière fois où vous avez vraiment apprécié la compagnie de votre partenaire, sans distractions ni sens du devoir. Si cela est difficile à retenir, il est peut-être temps de comprendre à quel point vous êtes déconnecté.

2. Vous êtes rarement intimes les uns avec les autres

L’intimité, qu’elle soit sexuelle ou affectueuse, est essentielle dans des relations saines. Mais lorsque cela commence à paraître routinier ou performatif – ou si le désir diminue complètement – ​​les deux partenaires se sentiront certainement déconnectés. Le sexe peut ressembler à une obligation plutôt qu’à un moment de passion, et de petits gestes, comme se tenir la main, se serrer dans ses bras ou s’embrasser, peuvent sembler rebutants ou inutiles.

Le rôle du désir, en particulier, est souligné dans un article de 2019. étude publié dans Personnalité et différences individuelles. Les auteurs notent que les couples qui entretiennent un désir sexuel fort et implicite l’un pour l’autre ont tendance à avoir une vie sexuelle plus épanouissante et plus réactive. Autrement dit, lorsque les partenaires se veulent vraiment sur le plan fondamental, émotionnel et physique, leur vie sexuelle restera dynamique, active et mutuellement agréable. Cependant, lorsque ce désir diminue, il peut également y avoir un retrait émotionnel plus profond.

Réfléchissez à la manière dont l’intimité – ou son absence – s’est manifestée dans votre relation. L’affection physique est-elle devenue rare ou mécanique, ressemblant davantage à une tâche à accomplir qu’à quelque chose dont vous rêvez tous les deux ? Il est important de se rappeler que l’intimité n’est pas bien plus que du sexe. Au contraire, cela se voit surtout dans les petites façons dont vous montrez votre amour et prenez soin l’un de l’autre, comme un câlin après une longue journée ou un baiser d’au revoir le matin.

Lorsque ces moments de connexion disparaissent, il est facile pour les partenaires de se sentir davantage comme des connaissances lointaines que comme des compagnons romantiques. Si l’idée de proximité physique vous semble gênante, superficielle ou quelque chose que vous préférez éviter, cela vaut la peine de vous demander si le lien émotionnel entre vous a commencé à se transformer en une dynamique de colocataire.

3. Vous ne parlez pas beaucoup de rien

La communication est l’épine dorsale de toute relation, et donc son absence laissera probablement les partenaires se sentir éloignés. Cependant, les couples atteints du syndrome du colocataire n’éviteront pas seulement les conversations difficiles : ils ne se parleront probablement pas de quoi que ce soit.

Les couples atteints du syndrome du colocataire ne voient peut-être pas l’utilité de s’interroger mutuellement sur leurs journées ou de partager leurs pensées ou leurs sentiments. En fait, ils ne discutent peut-être pas du tout avec désinvolture, probablement parce qu’ils n’ont plus rien à dire. Et sans aucun dialogue ouvert, réfléchi ou même simplement amusant, ils se sentiront bientôt démunis tant sur le plan émotionnel que social.

L’importance d’une communication sincère et ouverte pour maintenir des relations saines est soulignée dans un rapport de 2021. étude de la Journal pour l’éthique en études sociales. Comme le note l’auteur : « Une communication efficace repose sur le principe d’ouverture à l’autre et de sincérité ». En d’autres termes, l’ouverture d’un partenaire engendre l’ouverture de l’autre. Mais lorsque cette sincérité s’estompe, la relation peut sembler creuse ; ils peuvent ne plus se sentir émotionnellement en sécurité ou connectés, encore moins comme s’ils avaient quelque chose en commun ou à partager les uns avec les autres.

Pensez au rôle que joue la communication dans votre relation. À quand remonte la dernière fois que vous avez eu une conversation significative avec votre partenaire, une conversation qui dépassait la logistique de la vie quotidienne ? Si les discussions informelles sur vos pensées, vos rêves ou même sur le déroulement de votre journée sont devenues rares, c’est un indicateur fort que la distance émotionnelle s’est installée.

Au fil du temps, ce manque de communication peut donner aux partenaires le sentiment de vivre avec un étranger, quelqu’un qu’ils connaissent ou comprennent à peine. Lorsque les couples arrêtent de parler de quelque chose d’important – ou de quoi que ce soit –, c’est un signe clair que le lien s’estompe. Posez-vous la question : avez-vous toujours l’impression d’avoir des choses à dire avec votre partenaire, ou le silence est-il devenu trop confortable ?

