3 signes que «l’économie pandémique» s’est terminée en 2022, même si Covid est toujours là

Certains changements de mode de vie pandémiques comme le port de masque aux États-Unis restent courants, d’autant plus que le Center for Disease Prevention and Control recommande de porter des masques dans les zones à taux d’infection élevés, notamment New York et Los Angeles.

Selon toutes les définitions techniques, les États-Unis sont toujours dans une pandémie. En septembre, l’Organisation mondiale de la santé n’avait que a déclaré la fin de la pandémie « en vue “, mais pas encore là – d’autant plus que les cas de Covid augmentent et menacent une autre vague hivernale rude.

Bien que les compagnies aériennes et les restaurants continuent de faire face à des pénuries de main-d’œuvre au milieu d’une augmentation écrasante de la demande des clients, les longues files d’attente et les réservations à guichets fermés qui ont défini les industries cette année reflètent un retour aux activités de loisirs normales pour une grande partie de la population.

Et si dans leur ville natale ou en voyage, les Américains se sont retrouvés à manger encore plus au restaurant qu’en 2019, données de la plateforme de réservation OpenTable spectacles.

Deux des industries qui ont le plus souffert au début de la pandémie – les voyages et l’hôtellerie – se sont presque complètement rétablies. Les consommateurs sont retournés dans les airs avec un trafic mondial de passagers des compagnies aériennes proche de 74 % des niveaux de septembre 2019 l’automne dernier selon l’Association internationale du transport aérien .

Les grands détaillants comme Walmart et Target ont fait fait la une des journaux cette année pour des stocks excessifs qui nuisent à leurs résultats nets alors que les consommateurs modifient leurs habitudes de consommation. Après avoir fait le plein d’appareils électroniques et d’autres articles ménagers pendant la majeure partie des deux dernières années, les consommateurs ont recommencé à dépenser pour des services, notamment des voyages et des divertissements.

Après avoir remboursé de nombreuses dettes de carte de crédit et économiser à des taux plus élevés que jamais au plus fort de la pandémie, de nombreux consommateurs recommencent à compter sur le crédit pour couvrir leurs achats quotidiens.

“Les dépenses ont changé, et maintenant le pendule a tellement basculé de l’autre côté avec l’inflation”, dit-elle. “Nous constatons cet impact qui est un tel changement et crée un fardeau pour les gens.”

“Les chèques de relance et les allocations de chômage ont permis aux gens de dépenser – ils dépensaient de l’argent, parce qu’ils en avaient”, dit-elle. Ces subventions gouvernementales permettaient aux gens de dépenser plus, mais ils économisaient également de l’argent sans se rendre au travail, acheter des vêtements ou se faire coiffer.

L’aide financière du gouvernement qui a aidé les consommateurs à atteindre ces objectifs au plus fort de la pandémie n’existait pas en 2022, modifiant à nouveau la façon dont les gens utilisent leur argent, selon Angeli Gianchandani, expert en comportement des consommateurs en tant que praticien en résidence pour la marque programmes de marketing et de MBA pour cadres à l’Université de New Haven.

Les consommateurs s’attendaient peut-être à dépenser plus cette année à la lumière du retour au travail en personne et des sorties pour le plaisir. Mais la persistance d’une inflation élevée et les craintes d’une récession à venir ont rendu difficile pour les gens de contrôler leurs dépenses et de maintenir de bonnes habitudes d’épargne.

Ce ne sont pas seulement des événements comme le La frénésie GameStop qui a rendu le marché boursier passionnant en 2021, mais aussi le fait que les marchés semblaient être complètement récupérés et prêts à continuer de croître alors que le monde continuait de rouvrir. Mais cet optimisme a commencé à baisser à la fin de l’année dernière et a poursuivi sa descente tout au long de 2022.

Non seulement les principaux indices boursiers termineront l’année sur une mauvaise note, mais d’autres investissements majeurs comme l’achat d’une maison sont devenus plus douloureux cette année, la Fed ayant relevé les taux d’intérêt pour aider à freiner l’inflation.

Une combinaison de facteurs induits par la pandémie – plus de temps d’arrêt à la maison, des économies refoulées et des taux d’intérêt bas – a permis aux consommateurs de dépenser et d’investir plus librement au plus fort de la pandémie. Aujourd’hui, avec des prix élevés, une santé économique incertaine et plusieurs autres crises qui bouillonnent encore (guerre en Ukraine, changement climatique, tensions politiques américaines), les gens recherchent la stabilité.

“Cette incertitude que nous traversons peut-être, vous allez voir à nouveau que les consommateurs vont changer leurs habitudes”, déclare Gianchandani. De l’endroit où ils achètent à l’endroit où ils travaillent et où ils investissent, elle dit que les gens recherchent des entreprises pour prendre position et montrer comment elles créent de la valeur pour leurs actionnaires au-delà des simples rendements. “Les entreprises doivent pouvoir parler à leurs client soit transparent et ouvert, et aidez-le à établir cette confiance pour surmonter l’un de ces défis.”

