3 signes du zodiaque voient leurs relations s’améliorer pendant la pleine lune du 23 mai 2024

S’il y avait bien un jour qui était pratiquement prévu pour nous permettre de nous lever et de sortir, ce serait ce jeudi 23 mai. Nous avons une Pleine Lune en Sagittaire et plusieurs transits de Vénus pendant cette lunaison. À mesure que nous nous rapprochons du mois de juin, nous sentons que nous voulons plus de notre vie, et en ce qui concerne nos romances, nous voulons faire « bouger les choses ». Nous ne nous contentons plus de « laisser couler ».

Nous sommes déterminés à faire de notre mieux en ce moment, et pour trois signes du zodiaque, cela signifie intervenir auprès de nos partenaires romantiques d’une manière que nous ne pensions pas possible. Nous avons confiance en nous pendant cette Pleine Lune et nous voulons que cette confiance compte. Nous voulons montrer que nous sommes vraiment le genre de personne qui peut être prise au mot ; nous sommes « la preuve du pudding », comme on disait.

Nous créons de la chance parce que nous ne voulons rien de moins que de bonnes vibrations et de l’énergie positive le 23 mai. Bien que cette Pleine Lune du Sagittaire soit accessible à tous, nous verrons que l’énergie « se lever et partir » est réservée à trois signes du zodiaque. Nous pouvons tous faire de la magie en ce moment, mais pour ceux qui sont les plus déterminés à prouver leurs efforts, nous constaterons que tout ce que nous faisons se traduit par un grand amour et une grande confiance.

3 signes du zodiaque dont la chance en amour s’améliore le 23 mai

1. Taureau

C’est la Pleine Lune, et vous le ressentez dans vos os. Ce que cela fait pour vous, c’est que cela renforce votre sentiment de détermination, et lorsque vous vous concentrez sur la guérison de votre relation amoureuse, vous ne connaissez que le succès. Vous n’êtes même pas invité au concept d’échec ; vous ne connaissez que le succès. C’est votre plan – et vous vous y tenez.

Vous et votre partenaire avez vécu des moments très difficiles récemment, et même si vous pourriez probablement tout laisser tomber, vous n’êtes pas vraiment déterminé à l’idée de perdre cette bataille. C’est pourquoi c’est la Pleine Lune du Sagittaire qui vous motive. L’énergie du Sagittaire vous aide à vous diriger vers votre objectif ; dans votre cas, votre objectif est de retrouver votre partenaire d’une manière qui durera et durera.

S’ils veulent quelque chose de vous et que vous trouvez leur demande admirable et réalisable, alors vous ferez tout votre possible pour vous satisfaire. Et il en va de même pour eux ou pour vos attentes à leur égard. Vous voulez qu’ils réussissent, qu’ils fassent mieux, qu’ils fassent tout ce qu’ils peuvent être et qu’ils ne se retiennent pas. Vous comptez sur lui, Taureau, et avec votre feu et votre détermination, vous trouverez le succès, l’amour et une grande chance.

2. Gémeaux

Il y a des moments où vous êtes trop dépassé pour penser à votre vie amoureuse, et si les choses ne se passent pas parfaitement bien, vous vous retirez dans votre propre petit monde. Cela fonctionne pour vous, mais cela ne fonctionne pas toujours pour la personne avec laquelle vous êtes en relation, car elle a besoin que vous lui parliez et que vous lui disiez ce qui se passe afin qu’elle puisse travailler avec vous. Vous constaterez qu’il est plus facile de partager que de se retenir, et c’est exactement ce que vous ferez pendant la Pleine Lune.

La vie n’est pas un bol de cerises, mais elle peut certainement l’être si vous faites des efforts et avec un transit lunaire fort et puissant soutenant vos efforts, vous déciderez que c’est le moment de faire de grands changements, où votre vie amoureuse est concerné. Certes, vous aviez peur de trop vous impliquer, mais en toute sincérité, c’est ce que vous êtes, Gémeaux – et c’est donc à ce moment-là que vous décidez de vous en approprier et d’en assumer la responsabilité.

La vérité est que vous êtes amoureux, tout comme votre partenaire. Vous avez laissé tellement d’autres choses faire obstacle à cet amour, et à partir de ce jeudi, vous voudrez abaisser vos frontières afin de pouvoir expérimenter l’amour dont vous avez toujours su qu’il était là mais qui ne l’a pas été. laisse entrer ton cœur. Cela pourrait être le début de quelque chose de merveilleux, Gémeaux, alors sortez de votre chemin et laissez tout se produire.

3. Vierge

Lorsque vous réfléchissez à quelque chose, cela est réalisé, et comme vous ne vous engagez pas toujours à le faire réellement, beaucoup de choses se défont. Pourtant, vous êtes pointilleux et vous choisissez où vous placerez votre énergie positive, car quelle qu’elle soit, elle subira une sérieuse refonte. Il est temps, et la Lune est Pleine, et jeudi, vous et votre partenaire amoureux commencerez une nouvelle vie ensemble.

Oh oui, c’est définitivement là que vous voulez placer votre énergie, et avec le Sagittaire qui alimente le transit, vous vous dirigez vers un grand succès. Vous et votre partenaire êtes tous les deux sur la même longueur d’onde, et même si cette page ne contient pas grand-chose d’autre que l’attention que vous accordez l’un à l’autre, vous vous dirigez sûrement vers quelque chose de positif.

Histoires connexes de YourTango :

Vous voulez cela et ils le veulent, et de quoi de plus deux personnes pourraient-elles avoir besoin ? Vous avez l’énergie et la concentration ; vous et votre partenaire romantique atteindrez de nouveaux sommets en équipe. C’est un jour très chanceux pour vous, Vierge, car vous ne vous voyez pas reculer. Il s’agit d’une aventure et vous envisagez de la soutenir, pleinement engagé dans le succès que vous considérez comme le vôtre.

Rubis Miranda interprète le I Ching, le Tarot, les Runes et l’Astrologie. Elle donne des lectures privées et travaille comme lectrice intuitive depuis plus de 20 ans.