3 signes du zodiaque mis à l’épreuve par l’univers le 23 septembre 2024

Le 23 septembre 2024, trois signes du zodiaque pourraient avoir l’impression que l’univers les teste d’une manière ou d’une autre. Lundi pourrait s’avérer difficile, surtout pour ceux d’entre nous qui partent au travail en anticipant une « confrontation ». Astrologiquement, pendant le transit de la Lune en carré avec Saturne, nous ne pouvons nous empêcher de voir des moments difficiles, car l’aspect carré transforme tout ce que Saturne représente en une sorte de test de personnalité.

Pour trois signes du zodiaque, cela peut être une journée difficile au travail ; pas un jour où nous quittons le travail ou sommes licenciés, mais un jour qui nous met en opposition avec un collègue. faire face à la rage intérieure qui surgit lorsque les egos sont mis à l’épreuveet nous verrons une colère très réprimée pendant le carré Lune-Saturne.

Et nous aurons l’impression d’être mis à l’épreuve. Comment pourrions-nous le prendre autrement ? Ce qui nous semble personnel n’est en réalité qu’un spectacle que l’univers nous offre pour que nous apprenions à nous élever au-dessus de notre état de colère. Trois signes du zodiaque s’élèveront au-dessus des tests qui nous seront imposés lundi.

Trois signes du zodiaque sont mis à l’épreuve par l’univers le 23 septembre 2024.

1. Vierge

Combien de fois vous êtes-vous entendu dire ces mots célèbres : « Je m’en fiche ». Au moins mille fois par jour, Vierge, car vous êtes quelqu’un qui ADORERAIT vous en ficher, car l’empathie semble vous engloutir tout entier et vous recracher les os. Vous en avez assez d’être harcelé par un collègue et le 23 septembre, vous aurez l’impression que tout cela n’est qu’une sorte de farce élaborée que l’univers lui-même vous a jouée.

Ce que vous verrez se produire pendant le transit de cette journée, Lune carré Saturne, c’est que vous devrez peut-être faire la part des choses, c’est-à-dire que la façon dont vous réagissez à ce collègue est extrême ; il vous pousse à bout. Mais en disant que vous vous en fichez, tout ce que vous faites, c’est réprimer ce que vous ressentez.

Alors, en faisant la part des choses, vous devez élaborer un plan pour gérer ce collègue antagoniste. Vous n’allez nulle part et lui non plus, vous devez donc rester unis. Cela peut ressembler à une épreuve, mais c’est une épreuve que vous pouvez surmonter, Vierge. Vous devez juste trouver un moyen.

2. Sagittaire

Ce qui se passe, c’est que vous vous présentez d’une manière que les autres ne peuvent pas comprendre. Vous êtes dévoué à cent pour cent à votre style de vie, et les autres non seulement ne peuvent pas le supporter, mais ils ont leur mot à dire sur le sujet et tout ce qu’ils disent est ce que vous attendez d’eux.

Les gens de votre vie vous apportent toujours la même chose, et c’est en opposition directe avec ce en quoi vous croyez. Il y a cette attitude écœurante qui règne, où l’on tient pour acquis que leur façon de faire est la vraie façon de faire et que vous ne faites que jouer.

Que personne ne vous prenne au sérieux, ou pire, que quelqu’un ait le culot de vous plaindre pendant un carré Lune-Saturne, c’est assez comique. Ce qui fonctionne pour vous, Sagittaire, est ce qui fonctionne pour vous, et si vos proches ne peuvent pas le comprendre, alors vous devez soit garder vos affaires pour vous, soit vous soucier moins de ce qu’ils disent et font.

3. Capricorn

Avec tout ce que vous faites pour vous améliorer, la dernière chose que vous voulez entendre, c’est que vous vous y prenez mal. Ha ha. Personne n’aime que son jugement soit mis en doute, surtout quand vous avez fait des recherches sur ce que vous avez fait et que vous êtes maintenant un expert sur le sujet concerné.

L’univers vous teste peut-être, mais… pour quoi ? La patience. Vous en avez. La tolérance ? Eh bien, peut-être que vous pourriez travailler un peu là-dessus. Le fait est, Capricorne, que vous êtes une personne qui s’efforce d’atteindre l’excellence dans presque tout ce que vous faites, mais vous n’êtes pas capable de NE PAS ÉCOUTER le chœur de singes que vous appelez amis.

Ce qui ressemble à un test le 23 septembre est plutôt du genre Lune-Saturne en carré qui vous place devant le miroir pour que vous puissiez voir où vous pourriez vraiment avoir besoin d’amélioration. Et en ce moment même, il semble que si vous voulez réussir ce test, tu vas devoir travailler sur ta tolérance.

