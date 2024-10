3 signes du zodiaque les plus chanceux du 25 octobre 2024

Le 25 octobre, trois signes du zodiaque sauront à quel point ils ont de la chance, car la météo astrologique nous apporte bonne fortune et beaucoup de chance. En raison de la présence de la Lune en carré Mercure, nous observons comment le monde semble être d’accord avec tout ce que nous faisons.

Pour certains, la chance peut avoir quelque chose à voir avec l’idée que personne, à ce stade, n’est en désaccord avec nous. Lune carré Mercure peut avoir un large éventail de choix en matière de chance, mais une chose que nous, les trois signes du zodiaque, verrons, c’est que personne dans notre cercle ne nous rabaisse ou ne nous rabaisse. invalider émotionnellement nos choix.

La chance peut impliquer de gagner à la loterie, de ne pas se disputer, de s’entendre avec les gens ou simplement d’être accepté sans poser de questions. Nous connaîtrons cette chance, et ce sera paisible et facile.

Trois signes du zodiaque les plus chanceux le 25 octobre 2024 :

1. Taureau

Il y a des moments où vous savez que vous avez dépassé vos limites, et ces moments vous apprennent les meilleures leçons. En admettant vos erreurs, vous pouvez les assumer et les utiliser pour créer de nouvelles et meilleures circonstances pour vous-même. C’est ainsi que vous créez votre chance, Taureau.

Vous pourrez exploiter les pouvoirs du carré Lune Mercure, car ce transit porte spécifiquement votre nom, pour ainsi dire. Cet événement cosmique montre que parce que vous avez appris la discrétion et le tact, le monde qui vous entoure semble plus convivial et plus accommodant.

C’est un jour de chance pour vous, et même si vous souhaitez peut-être remplir un billet de loterie ou quelque chose du genre, vous voudrez peut-être aussi vous asseoir et simplement regarder toutes les pièces se mettre en place. Vous n’avez pas grand-chose à faire pour créer de la chance ce jour-là, mais vous voudrez être là pour y ouvrir votre cœur, car vous vous sentirez heureux.

2. Vierge

Étant quelqu’un qui a tendance à regarder un cheval cadeau dans la bouche, vous n’êtes pas toujours sûr que c’est VOUS qui avez eu la chance que cette journée signifie vous offrir. Vous êtes sceptique mais pas fermé ; vous verrez que le 25 octobre semble vous apporter le genre de condition que vous ne pouvez considérer que comme bénéfique.

Quelque chose se passe « là-bas », et vous verrez que ce qui se passe, c’est que votre malchance a changé, et maintenant, tant de choses semblent possibles pour vous, Vierge. La seule chose qui ressortira, c’est que personne ne s’oppose à ce que vous faites.

Et c’est très important pour vous parce que vous avez l’habitude d’être critiqué pour tout, ou du moins, c’est comme ça que vous le voyez. La grande chance consiste à se sentir en paix avec son environnement, à savoir que tout le monde est de son côté et à soutenir tout ce que l’on veut.

3. Capricorne

Si vous avez pris l’habitude de ne pas obtenir ce que vous voulez simplement parce que deux personnes ne peuvent jamais s’entendre sur quoi que ce soit dans votre monde, cela sera une surprise majeure pour vous, car la chance se déchaîne jusqu’au bout.

Tout ce que vous percevez comme étant contre vous se présente comme « de votre côté ». Ainsi, pendant que vous vous êtes entraîné à faire face aux querelles et aux déceptions constantes, vous pouvez vous détendre en ce jour car la chance a enfin quitté votre côté.

Votre horoscope vous montre que la chance est quelque chose dont vous pouvez faire partie et qu’il ne s’agit pas uniquement de visages amers et de personnes désagréables. Même si vous devrez encore traiter avec les autres, vous constaterez que votre expérience personnelle du monde en ce jour est une expérience de joie, de beauté et de promesse de plus, d’où cela vient.

