3 signes du zodiaque attirent la richesse le 7 octobre 2024

Grâce à l’astrologie du 7 octobre 2024, trois signes du zodiaque viennent en abondance en attirant les richesses. Nous sommes au bon endroit au bon moment pour manifester notre richesse grâce à la Lune en carré à Saturne. Nous pensons tous que nous prenons des mesures prudentes en ce qui concerne nos finances, mais nous sommes souvent j’ai juste peur de prendre des risques. Lundi, nous pouvons nous sentir courageux et audacieux car l’énergie de Saturne nous montre que si nous nous contentons de moins, alors c’est exactement ce que nous obtenons.

C’est là que notre courage paie, et nous pouvons frapper fort, ou du moins plus que ce à quoi nous sommes habitués si nous y allons avec notre instinct. Et c’est le but de cette journée : essayer quelque chose qui ne rentre pas automatiquement dans notre zone de confort. Nous sortirons de la zone et verrons plus de fortune grâce à cela.

Trois signes du zodiaque attirent la richesse le 7 octobre 2024 :

1. Bélier

rand311766527, Tais Bernabé, Sylwia Design, Getty Images | CanvaPro

Bélier, vous êtes enfin à cet endroit où vous ne vous sentez plus aussi distrait qu’il y a seulement quelques semaines. Lorsque vous pouvez vous concentrer, vous pouvez réaliser ; lorsque vous y parvenez, vous attirez la richesse et les richesses. Des opportunités se présentent, notamment idées de revenus passifset tu es heureux.

Pendant la Lune en carré à Saturne, vous verrez à quoi vous êtes confronté et prendrez des décisions rationnelles basées sur la vérité plutôt que sur la spéculation. Tout cela vous amène à être au bon endroit au bon moment, et vous pouvez être là lorsque l’occasion se présente.

Une chose en entraîne une autre, et tout à coup, vous êtes la personne la plus intéressante, et toutes les bonnes choses semblent être attirées par vous. Vous verrez que vous pouvez facilement manifester richesse et abondance pendant la Lune en carré à Saturne, et vous continuerez ainsi pendant longtemps, Bélier.

2. Lion

rand311766527, Tais Bernabé, Sylwia Design, Getty Images | CanvaPro

Il y a une bonne raison pour laquelle vous pouvez attirer la richesse ; c’est en grande partie parce que vous êtes préparé. Rien de ce qui se passe n’est un choc pour vous, car vous travaillez là-dessus depuis des mois. Vous avez créé cela, et maintenant, la richesse s’attache à vous.

Et c’est ce que tu voulais aussi, Leo. Pendant le transit de la Lune en carré à Saturne, vous verrez que vous pouvez soit vivre avec des limites, en vous limitant à une seule façon de penser, soit avoir l’esprit large et autoriser de nouvelles façons de faire les choses. Vous choisissez cette dernière solution, et c’est ainsi que la richesse vous choisit.

Une fois que vous entrez dans le flux de ce genre d’attraction de richesse, vous continuez aussi longtemps que vous pouvez le maintenir, et il y a un talent impliqué ici, un talent que vous avez à portée de main. Vous êtes comme un charmeur de serpents, et le serpent, dans ce cas, c’est de l’argent. Bien joué, Léo. Apportez ce talent à la banque.

3. Capricorne

rand311766527, Tais Bernabé, Sylwia Design, Getty Images | CanvaPro

Vous ne laisserez pas la Lune en carré à Saturne vous empêcher d’attirer la richesse pour laquelle vous savez que vous êtes en ligne. En raison de la tendance de Saturne à nous « avertir » et à nous montrer ce qui se passe lorsque nous choisissons une vie de stagnation, nous renonçons parfois aux défis parce que nous avons peur d’essayer quelque chose de nouveau.

Vous, en revanche, n’avez peur de rien, ou du moins, vous n’avez certainement pas peur de gagner de l’argent, et le 7 octobre, vous aurez l’occasion d’en gagner plein si vous vous accrochez et faites ce qu’il faut. Et faire ce qu’il faut est en quelque sorte un droit de passage pour le Capricorne, donc ne vous inquiétez pas.

Cette journée vous aide à ressentir le pouvoir en vous. Ce pouvoir agit comme un aimant pour toutes les bonnes choses et toutes les choses utiles, comme l’argent et le fait de gagner de l’argent. Vous attirez la richesse parce que vous pensez que cela fait partie de votre destin ; vous vous considérez comme riche et vous le créez comme vous l’aimez.

Découvrez ce que l’univers vous réserve Horoscopes quotidiens, prédictions astrologiques et lectures de tarot directement dans votre boîte de réception ! Vous y êtes ! Désabonnez-vous à tout moment, sans problème.

Ruby Miranda interprète le I Ching, le Tarot, les Runes et l’Astrologie. Elle donne des lectures privées et travaille comme lectrice intuitive depuis plus de 20 ans.