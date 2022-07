3 sénateurs espoirs dénoncent Big Tech. Ils ont également des liens profonds avec elle.

Pour les républicains candidats au Sénat cette année, “Big Tech” est devenu une cible fourre-tout, une expression utilisée pour condamner la censure des voix conservatrices sur les réseaux sociaux, les atteintes à la vie privée et la corruption de la jeunesse américaine – ou tout ce qui précède.

Mais pour trois candidats dans certaines des courses les plus chaudes de 2022 – Blake Masters, JD Vance et Mehmet Oz – les dénonciations s’accompagnent d’une complication : ils ont des liens profonds avec l’industrie, que ce soit en tant qu’investisseurs, promoteurs ou employés. De plus, leur travail a impliqué certaines des utilisations douteuses des données des consommateurs qu’ils critiquent maintenant.

M. Masters et M. Vance ont embrassé les contradictions avec le zèle des convertis.

“Fondamentalement, c’est mon expertise d’avoir travaillé dans la Silicon Valley et travaillé avec ces entreprises qui m’a donné cette perspective”, a déclaré M. Masters, qui entre mardi dans l’élection primaire républicaine du Sénat en Arizona avec le vent dans le dos. mercredi. “Au fur et à mesure qu’ils ont grandi, ils sont devenus trop envahissants et trop puissants.”