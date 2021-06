3 sénateurs américains en visite à Taïwan pour discuter de leurs relations

La sénatrice démocrate Tammy Duckworth de l’Illinois et le sénateur républicain Dan Sullivan de l’Alaska, membres du Comité des services armés, et le sénateur démocrate Christopher Coons du Delaware, membre du Comité des relations étrangères, se rendront à Taïwan dans le cadre d’un plus grand voyage à la région Indo-Pacifique, a déclaré samedi l’Institut américain de Taïwan dans un communiqué.