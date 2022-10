3 semaines après l’atterrissage d’Ian, les élèves retournent à l’école

FORT MYERS, Floride (AP) – Près de trois semaines après que l’ouragan Ian a touché terre dans le sud-ouest de la Floride, les élèves du plus grand district scolaire de la région étaient sur le point de retourner en classe.

Le district scolaire du comté de Lee a déclaré que 28 écoles rouvraient lundi et mardi, et 32 ​​autres ont été autorisées à rouvrir bientôt. Le district compte près de 120 écoles.

Le personnel des écoles rouvertes était invité à rattraper son retard sur la planification des cours lundi, les élèves revenant mardi pour retrouver leurs camarades de classe et les cours reprenant mercredi.

Les élèves des écoles qui ont été endommagées ou qui n’ont pas été nettoyées sont envoyés dans d’autres écoles pour le moment.

Le surintendant Christopher Bernier a déclaré que le plus grand obstacle à la réouverture des écoles était les tests de qualité de l’air.

“Des échantillons ont été envoyés au laboratoire pour chaque école qui peut ouvrir et nous attendons les résultats”, a déclaré Bernier dans un message vidéo. “Tout comme vous, je veux que ces résultats reviennent le plus tôt possible, mais je ne déciderai pas non plus d’ouvrir une école tant que nous n’aurons pas documenté que l’air à l’intérieur est sûr.”

Avec plus de 100 morts, Ian a été la troisième tempête la plus meurtrière à avoir frappé le continent américain au cours de ce siècle derrière l’ouragan Katrina, qui a fait environ 1 400 morts, et l’ouragan Sandy, qui en a tué 233 malgré son affaiblissement en une tempête tropicale juste avant de toucher terre.

The Associated Press