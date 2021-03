3 séismes puissants ont frappé au large des côtes néo-zélandaises, dépassés par une magnitude de 8,1; menace de tsunami annulée pour Hawaï

Plusieurs tremblements de terre puissants ont frappé près de la côte de la Nouvelle-Zélande jeudi soir et vendredi matin, provoquant des alertes au tsunami pour la Nouvelle-Zélande et des alertes au tsunami pour Hawaï.

Le plus puissant a été un séisme de 8,1 qui a frappé vendredi matin à environ 620 miles au nord-est de la Nouvelle-Zélande, a déclaré le US Geological Survey. Deux séismes antérieurs ont enregistré une magnitude de 7,4 et une magnitude de 7,3.

De petites vagues de tsunami ont été observées plus tard vendredi, mais il n’y a eu aucun rapport de dégâts ou de victimes graves.

Jennifer Eccles, spécialiste des tremblements de terre à l’Université d’Auckland, a déclaré que le tremblement de 8.1 se situait au sommet de l’échelle pour ceux qui n’impliquent que la croûte océanique de la Terre.

«C’est à peu près aussi gros que possible», a-t-elle déclaré.

Bien que les tremblements de terre aient déclenché des systèmes d’alerte et provoqué des embouteillages et un certain chaos en Nouvelle-Zélande alors que les gens s’efforçaient de se rendre sur des terrains plus élevés, ils ne semblaient pas constituer une menace généralisée pour des vies ou des infrastructures majeures.

À la suite du tremblement de terre de 8,1, les autorités de la défense civile en Nouvelle-Zélande ont dit aux habitants de certaines zones de la côte est de l’île du Nord vendredi matin qu’ils devraient se déplacer immédiatement vers des terres plus élevées et ne pas rester chez eux. Ils ont dit qu’un tsunami dommageable était possible.

L’Agence nationale de gestion des urgences néo-zélandaises a tweeté: «Les personnes proches de la côte, de la BAY OF ISLANDS à WHANGAREI, de MATATA à TOLAGA BAY, et GREAT BARRIER ISLAND doivent se déplacer IMMÉDIATEMENT vers les hauteurs les plus proches, hors de toutes les zones d’évacuation du tsunami ou aussi loin à l’intérieur des terres que possible », ont-ils écrit.

«J’espère que tout le monde va bien», a écrit la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern sur Facebook.

Une veille de tsunami, qui avait été émise pour Hawaï, a été annulée jeudi après-midi. Il n’y avait pas non plus de menace sur la côte ouest des États-Unis.

Des responsables néo-zélandais avaient émis un avis pour les zones côtières après le premier tremblement de terre peu profond et puissant qui a frappé jeudi soir au large de sa côte nord-est.

« Nous nous attendons à ce que les zones côtières néo-zélandaises connaissent des courants forts et inhabituels et des surtensions imprévisibles sur le rivage », a déclaré l’Agence nationale de gestion des urgences de Nouvelle-Zélande tweeté.

Le US Geological Survey a déclaré que le premier séisme était centré à une profondeur de 13 miles sous l’océan à environ 108 miles au nord-est de la ville de Gisborne. Les résidents de Gisborne ont signalé des tremblements légers à modérés.

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé la ville néo-zélandaise de Christchurch en 2011, tuant 185 personnes et détruisant une grande partie de son centre-ville.

Contribuer: The Associated Press