3 secouristes de Memphis licenciés, un autre officier suspendu pour la mort de Tire Nichols

Le service d’incendie de Memphis a déclaré lundi qu’il avait licencié deux techniciens médicaux d’urgence et un chauffeur de véhicule d’urgence qui ont répondu au brutal passage à tabac de Tire Nichols par la police, affirmant qu’une enquête avait révélé qu’ils n’avaient pas fourni de soins médicaux adéquats.

Nichols, un employé de FedEx âgé de 29 ans, est arrivé à l’hôpital dans un état critique le 7 janvier, après que plusieurs agents l’ont frappé à coups de poing et de pied et avec une matraque, et il est décédé trois jours plus tard des suites de ses blessures.

Les ambulanciers Robert Long et JaMichael Sandridge “n’ont pas procédé à une évaluation adéquate du patient” en voyant Nichols blessé quelques minutes après que la police eut cessé de le frapper, a déclaré le chef des pompiers Gina Sweat dans un communiqué.

Michelle Whitaker, un lieutenant des pompiers, les a conduits sur les lieux et est restée dans le véhicule après son arrivée. Elle a également été licenciée pour avoir enfreint la politique du département, selon le communiqué.

Plus tôt lundi, le département de police de Memphis a déclaré qu’il avait suspendu un sixième officier lorsque l’enquête sur la mort de Tire Nichols a été ouverte il y a des semaines, une révélation survenue quelques jours après que cinq autres officiers ont été inculpés du meurtre de l’homme noir.

Les manifestants défilent à Memphis samedi, appelant à des réformes de la police et à la responsabilisation après le meurtre de Nichols. (Gerald Herbert/Associated Press)

6e policier suspendu, rôle incertain

L’officier suspendu – identifié comme Preston Hemphill – a été relevé de ses fonctions avec solde en attendant une audience, a déclaré le département de police de Memphis. Aucune accusation criminelle n’a été annoncée contre Hemphill, qui travaille pour le département depuis 2018. Un porte-parole a refusé de commenter pourquoi sa suspension n’avait pas été annoncée plus tôt.

Les cinq officiers licenciés – tous noirs – ont été accusés de meurtre au deuxième degré, d’agression, d’enlèvement, d’inconduite officielle et d’oppression dans la mort de Nichols trois jours après avoir été battu après un arrêt de la circulation. Hemphill est blanc.

Vendredi, le département a publié des images de caméras portées sur le corps et d’une caméra montée sur un poteau électrique montrant des agents donnant des coups de pied, des coups de poing et frappant Nichols avec une matraque dans le quartier de sa mère après l’arrêt de la circulation.

Theresa Carlson, porte-parole du département, a refusé de commenter l’implication spécifique de Hemphill dans les événements qui ont conduit au passage à tabac mortel.

L’une des quatre vidéos comprenait des images de la caméra corporelle de Hemphill, a rapporté le New York Times, citant une déclaration de son avocat, Lee Gerald. Reuters n’a pas pu contacter Gerald dans l’immédiat pour un commentaire.

Gerald a déclaré au Times que Hemphill était présent pour l’arrêt de la circulation mais pas lors du passage à tabac, qui a eu lieu à un deuxième endroit après la fuite de Nichols.

“Il n’a jamais été présent lors de la deuxième scène”, a déclaré Gerald, notant que Hemphill coopérait à l’enquête.

Dans l’une des vidéos, on voit un officier utiliser un Taser sur Nichols tandis que d’autres officiers le maintiennent au sol et donnent des ordres contradictoires.

Hemphill a été identifié comme l’officier qui a utilisé le Taser sur Nichols, selon au moins deux chaînes de télévision locales.

Le beau-père de Nichols, Rodney Wells, sa mère, RowVaughn Wells, et leur avocat, Ben Crump, prennent la parole lors d’une conférence de presse à Memphis vendredi. (Alyssa Pointeur/Reuters)

La suspension suscite de nouvelles critiques

Ben Crump, un avocat des droits civiques qui représente la famille Nichols, a critiqué le département pour ne pas avoir renvoyé Hemphill ni divulguer son implication. Il a également critiqué les procureurs pour ne pas avoir inculpé Hemphill.

“La nouvelle aujourd’hui des responsables de Memphis selon laquelle l’agent Preston Hemphill aurait été relevé de ses fonctions il y a des semaines, mais pas encore licencié ni inculpé, est extrêmement décevante”, a déclaré Crump lundi dans un communiqué. “Pourquoi son identité et le rôle qu’il a joué dans la mort de Tyr viennent-ils d’être révélés ?”

Au cours du week-end, des manifestants se sont rassemblés et ont appelé à des réformes de la police à Memphis et dans d’autres villes, de New York à Sacramento, en Californie, où Nichols vivait autrefois.

Les manifestants défilent à Oakland, en Californie, dimanche, deux jours après que des images de la police battant Nichols ont été rendues publiques. (Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group/Associated Press)

Les manifestations pacifiques contrastaient avec des scènes parfois violentes qui se sont déroulées après qu’une vidéo d’un spectateur du meurtre par la police de George Floyd en 2020 à Minneapolis a choqué la nation.

La branche de Memphis de la NAACP a appelé dimanche tous les officiers et premiers intervenants impliqués dans la mort de Nichols à être tenus responsables.

Certains des policiers impliqués dans les passages à tabac faisaient partie de la soi-disant unité Scorpion, l’unité de police spécialisée qui comptait trois équipes d’environ 30 agents de rue qui ciblaient les délinquants violents dans les zones en proie à une criminalité élevée.

Le département a dissous l’unité samedi.