3 scientifiques se partagent le prix Nobel de physique pour avoir capturé un aperçu « flou » des électrons

Trois scientifiques ont remporté mardi le prix Nobel de physique pour nous avoir donné le premier aperçu en une fraction de seconde du monde ultra-rapide des électrons en rotation, un domaine qui pourrait un jour conduire à de meilleurs diagnostics électroniques ou de maladies.

Le prix a été décerné à la physicienne franco-suédoise Anne L’Huillier, au scientifique français Pierre Agostini et au Hongrois Ferenc Krausz pour leurs travaux sur la petite partie de chaque atome qui tourne autour du centre et qui est fondamentale dans pratiquement tout : chimie, physique. , nos corps et nos gadgets.

Les électrons se déplacent si vite qu’ils sont hors de portée des efforts humains visant à les isoler. Mais en observant la plus petite fraction de seconde possible, les scientifiques en ont désormais un aperçu « flou », ce qui ouvre la voie à de toutes nouvelles sciences, disent les experts.

« Les électrons sont très rapides et ils constituent véritablement la main-d’œuvre partout », a déclaré Mats Larsson, membre du comité Nobel. « Une fois que vous pouvez contrôler et comprendre les électrons, vous avez fait un très grand pas en avant. »

L’Huillier est la cinquième femme à recevoir un prix Nobel de physique.

« Pour toutes les femmes, je dis que si vous êtes intéressées, si vous avez un peu de passion pour ce type de défis, alors foncez », a déclaré L’Huillier à l’Associated Press.

Instantané d’un quintillionième de seconde

Les scientifiques, qui ont travaillé séparément, ont utilisé des impulsions laser de plus en plus rapides pour capturer l’action atomique qui se produisait à des vitesses aussi vertigineuses – un quintillionième de seconde, connu sous le nom d’attoseconde – un peu comme la façon dont les photographes utilisent des obturateurs rapides pour capturer un colibri en train de se nourrir.

Quelle est sa taille ?

« Prenons une seconde, qui est le temps d’un battement de coeur », a déclaré Eva Olsson, présidente du comité Nobel. Pour entrer dans le domaine de l’attoseconde, il faudrait la diviser par 1 000 six fois.

Le physicien Mark Pearce, membre du comité Nobel, a déclaré : « Il y a autant d’attosecondes dans une seconde que de secondes écoulées depuis le Big Bang, il y a 13,8 milliards d’années. C’est donc une période extrêmement courte.

Mais même lorsqu’ils « voient » l’électron, ils ne peuvent voir qu’une quantité limitée de choses.

« Vous pouvez voir si c’est d’un côté ou de l’autre d’une molécule », a déclaré L’Huillier, 65 ans. « C’est encore très flou. »

« Les électrons ressemblent beaucoup plus à des vagues, comme des vagues d’eau, qu’à des particules, et ce que nous essayons de mesurer avec notre technique, c’est la position de la crête des vagues », a-t-elle ajouté.

Pourquoi les électrons sont-ils importants ?

Les électrons sont essentiels parce que c’est « ainsi que les atomes se lient entre eux », a déclaré L’Huillier. « C’est là que se produisent les réactions chimiques. »

« Les électrons sont, même si nous ne pouvons pas les voir, omniprésents dans notre vie – notre vie biologique mais aussi notre vie technique, dans notre vie quotidienne », a déclaré Krausz lors d’une conférence de presse. « Dans notre vie biologique, les électrons forment l’adhésif entre les atomes, avec lesquels ils forment des molécules et ces molécules sont alors les plus petites pierres fonctionnelles de tout organisme vivant. »

Et si vous voulez comprendre comment ils fonctionnent, vous devez savoir comment ils bougent, a déclaré Krausz.

L’Huillier donne une conférence après avoir été informé du prix, mardi à l’Université de Lund, à Lund, en Suède. (Aron Allen/Associated Press)

Pour l’instant, cette science vise à comprendre notre univers, mais on espère qu’elle aura éventuellement de nombreuses applications pratiques en électronique, dans le diagnostic des maladies et dans la chimie fondamentale.

Mais L’Huillier, de l’Université de Lund en Suède, a déclaré que ses travaux montraient à quel point il est important de travailler sur la science fondamentale, quelles que soient les applications futures, car elle y a consacré 30 ans avant que de possibles utilisations concrètes ne deviennent plus évidentes.

L’Huillier enseignait les bases de l’ingénierie physique à environ 100 étudiants de premier cycle à Lund lorsqu’elle a reçu l’appel qu’elle avait gagné, mais son téléphone était en mode silencieux et elle n’a pas décroché. Elle l’a vérifié pendant une pause et a appelé le comité Nobel.

Puis elle est retournée à l’enseignement.

Krausz s’exprime mardi lors d’une présentation à l’Institut Max Planck d’optique quantique de Munich, en Allemagne, après avoir co-reçu le prix Nobel de physique. (Matthias Schrader/Associated Press)

« J’étais très concentré, j’ai oublié le prix Nobel et j’ai essayé de terminer ma conférence », a déclaré L’Huillier à l’Associated Press. Elle a terminé le cours un peu plus tôt afin de pouvoir prendre la parole lors de la conférence de presse annonçant le prix à l’Académie royale des sciences de Suède à Stockholm.

« C’est le plus prestigieux et je suis très heureux de recevoir ce prix. C’est incroyable », a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse annonçant le prix. « Comme vous le savez, peu de femmes ont reçu ce prix, c’est donc très spécial. »

L’Huillier a déclaré que parce que le prix était secret à l’époque, elle n’avait pas le droit de dire aux étudiants ce qui s’était passé, mais elle a dit qu’ils l’avaient deviné.

Agostini, professeur émérite à l’Ohio State University, était à Paris et n’a pas pu être contacté par le Comité Nobel avant qu’il n’annonce sa victoire au monde.

« Je n’ai pas reçu d’appel téléphonique du comité. Ce n’est peut-être pas vrai. Je ne sais pas », a-t-il déclaré en riant à l’Associated Press. « Je pense que le comité me cherche à Columbus. »

Un scientifique de l’Université d’Ottawa a joué un rôle clé

Krausz, de l’Institut Max Planck d’optique quantique et de l’Université Ludwig Maximilian de Munich, a déclaré aux journalistes qu’il était déconcerté.

« Depuis 11 heures, j’essaie de savoir si je suis la réalité ou si ce n’est qu’un long rêve », a déclaré l’homme de 61 ans.

L’année dernière, Krausz et L’Huillier ont remporté le prestigieux prix Wolf de physique pour leurs travaux, qu’ils ont partagés avec le scientifique Paul Corkum de l’Université d’Ottawa. Les prix Nobel sont limités à seulement trois lauréats et Krausz a déclaré qu’il était dommage que cela ne puisse pas inclure Corkum.

Corkum était la clé de la façon dont les flashs laser d’une fraction de seconde pouvaient être mesurés, ce qui était crucial, a déclaré Krausz.

Les prix Nobel sont assortis d’une récompense en espèces de 11 millions de couronnes suédoises (1,36 million de dollars canadiens). L’argent provient d’un legs laissé par le créateur du prix, l’inventeur suédois Alfred Nobel. Les lauréats sont invités à recevoir leurs prix lors des cérémonies du 10 décembre, jour anniversaire de la mort de Nobel.

Ce prix de physique intervient un jour après que l’Américaine d’origine hongroise Katalin Kariko et l’Américain Drew Weissman ont remporté le prix Nobel de médecine pour leurs découvertes ayant permis la création de vaccins à ARNm contre le COVID-19.

Les annonces Nobel se poursuivront avec le prix de chimie mercredi et le prix de littérature jeudi. Le prix Nobel de la paix sera annoncé vendredi et le prix économique le 9 octobre.