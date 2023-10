3 scientifiques remportent le prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur de minuscules points quantiques

STOCKHOLM (AP) — Trois scientifiques ont remporté le prix Nobel en chimie pour leurs travaux sur les minuscules points quantiques.

Moungi Bawendi, du MIT, Louis Brus, de l’Université de Columbia, et Alexei Ekimov, de Nanocristals Technology Inc., ont été honorés pour leurs travaux sur de minuscules particules qui ne mesurent que quelques atomes de diamètre et dont les électrons ont limité le mouvement. Cela affecte la façon dont ils absorbent et libèrent la lumière visible, permettant des couleurs très vives. Ils sont utilisés dans de nombreux appareils électroniques, comme les écrans LED.

« Ces minuscules particules ont des propriétés uniques et diffusent désormais leur lumière à partir des écrans de télévision et des lampes LED. Ils catalysent des réactions chimiques et leur lumière claire peut éclairer le tissu tumoral pour un chirurgien », selon l’Académie royale des sciences de Suède, qui a annoncé le prix à Stockholm.

DERNIÈRES NOUVELLES

L’Académie royale des sciences de Suède a décidé d’attribuer le prix 2023 #Prix Nobel en chimie à Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus et Alexei I. Ekimov « pour la découverte et la synthèse de points quantiques ». pic.twitter.com/qJCXc72Dj8 – Le prix Nobel (@NobelPrize) 4 octobre 2023

Dans une tournure des événements très inhabituelle, les médias suédois ont annoncé les noms des gagnants avant l’annonce du prix.

L’académie n’a pas commenté les noms divulgués avant l’annonce.

L’Académie royale des sciences de Suède, qui décerne les prix de physique, de chimie et d’économie, lance un appel à candidatures un an à l’avance auprès de milliers de professeurs d’université et d’autres universitaires du monde entier.

Un comité pour chaque prix discute ensuite des candidats lors d’une série de réunions tout au long de l’année. À la fin du processus, le comité présente une ou plusieurs propositions à l’ensemble de l’académie pour vote. Les délibérations, y compris les noms des nominés autres que les lauréats, restent confidentielles pendant 50 ans.

Mardi, le prix de physique a été décerné à la physicienne franco-suédoise Anne L’Huillier, au scientifique français Pierre Agostini et au Hongrois Ferenc Krausz pour avoir produit le premier aperçu en une fraction de seconde du monde ultrarapide de électrons en rotation.

La petite partie de chaque atome tourne autour du centre et est fondamentale pour pratiquement tout : la chimie, la physique, notre corps et nos gadgets.

Lundi, l’Américaine d’origine hongroise Katalin Karikó et l’Américain Drew Weissman ont remporté le Prix ​​Nobel de médecine pour les découvertes qui ont permis la création de vaccins à ARNm contre le COVID-19.

L’année dernière, les Américains Carolyn R. Bertozzi et K. Barry Sharpless et le scientifique danois Morten Meldal ont reçu conjointement le prix Nobel de chimie pour avoir développé une méthode de « assembler des molécules » qui peut être utilisé pour explorer les cellules, cartographier l’ADN et concevoir des médicaments capables de cibler plus précisément des maladies telles que le cancer.

Le prix de chimie signifie que la saison Nobel a atteint sa moitié. Les prix de littérature, de paix et d’économie suivent, avec une annonce chaque jour de la semaine jusqu’au 9 octobre.

La Fondation Nobel a augmenté le montant du prix de 10 % cette année, pour le porter à 11 millions de couronnes (environ 1 million de dollars). En plus de l’argent, les lauréats reçoivent une médaille d’or de 18 carats et un diplôme lorsqu’ils récupèrent leur prix Nobel lors des cérémonies de remise des prix en décembre.

Corder a rapporté de La Haye, aux Pays-Bas.