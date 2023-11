3 scénarios à connaître avant le duel de lutte Virginia Tech contre Ohio State

La première semaine de lutte universitaire a déjà fait la une des journaux et des duels passionnants, mais le combat de ce week-end entre le n°5 Virginia Tech et le n°8 Ohio State est, sans aucun doute, le match le plus médiatisé de cette année. Les Buckeyes ont remporté ce duel brûlant de grange l’année dernière à Columbus, 18-13, mais les Hokies ne sont pas repartis les mains vides. Ils ont remporté des victoires clés de Caleb Henson, Sam Latona et Tom Crook à 149, 133 et 141, ce qui a montré la profondeur de la puissance de cette équipe, même en cas de défaite.

🤼 PLUS DE LUTTE COLLÉGIENNE 🤼

Le duel de cette année devrait être tout aussi compétitif, intense et dramatique, compte tenu de la force de ces deux programmes et du calibre de leurs alignements. Voici les trois scénarios que vous devez connaître avant de vous lancer dans cette bataille hors conférence parmi les dix premiers.

Est-ce le début de la tournée vengeance de Nic Bouzakis ?

Nic Bouzakis, étudiant de première année en chemise rouge, est entré à l’université en tant que recrue n ° 2 du pays et quelqu’un qui s’attendait à avoir un impact immédiat pour les Buckeyes. Il est ensuite allé 11-1 lors de son année en chemise rouge, créant ainsi le battage médiatique. Ironiquement, la seule défaite de Bouzakis cette année-là est survenue lors de ce duel de Virginia Tech en 2022 lorsqu’il a grimpé jusqu’à 141 livres pour lutter contre Tom Cook, perdant 14-6. En dehors de ce match, Bouzakis était dominant. Sur ses 11 victoires, six étaient des quilles et deux des décisions majeures. Sa meilleure victoire est survenue lors du duel Ohio State contre Northern Ohio où, selon les règles révisées des chemises rouges, Bouzakis a pris le départ sans sacrifier son éligibilité, et il a battu le finaliste des huitièmes de finale Kyle Biscoglia 10-6. Il avait l’air prêt.

Et il était prêt.

Il a remporté ses deux premiers matchs du Clarion Open le week-end dernier à l’automne, puis a dominé Hayden Cunningham 7-2. Tout s’annonçait bien pour que Bouzakis franchisse son bracket. Puis il rencontre Vincent Santaniello de Pitt. Santaniello a dominé la jeune star 11-4, envoyant Bouzakis dans la tranche de consolidation où il a rencontré Angelo Rini et a remporté sa deuxième défaite de l’année 14-8. Ces défaites donnent à Bouzakis une fiche de 3-2 avant un duel où il cherchait probablement déjà à se venger après la défaite de l’année dernière. Bouzakis est talentueux, dur et fort. C’est un prétendant All-American avec des premiers résultats inattendus, mais il aura la chance de se mesurer à l’un des meilleurs du poids ce week-end et éventuellement de démontrer aux fans de tout le pays qu’il est effectivement à ce niveau lorsqu’il lutte. N°7 Sam Latona vendredi soir.

Latona, de même, entrera dans ce duel en voulant faire une déclaration après avoir subi sa propre défaite au Southeast Open contre Gabe Whisenhunt de l’État de l’Oregon. Bien que Latona ait terminé le tournoi 4-1, la défaite contre Whisenhunt a fait la une des journaux et une victoire sur Bouzakis améliorerait sans aucun doute la confiance et l’élan de Latona. Latona et Bouzakis n’ont jamais lutté collégialement auparavant, bien que Latona ait battu son coéquipier de Bouzakis, Jesse Mendez, l’année dernière dans ce duel 3-2. Latona est imprévisible mais élite – c’est quelqu’un qui a terminé sixième aux NCAA en 2021 mais qui a terminé dans le Blood Round en 2022. Dans la catégorie des poids les plus lourds de 133 livres, Latona est un nom à surveiller, tout comme Bouzakis, et leur les combats en face-à-face fourniront un excellent aperçu de la direction que prend chaque athlète cette saison.

De nouveaux visages complètent les effectifs des deux équipes

Bouzakis a disputé cinq duels universitaires pour les Buckeyes l’année dernière après que la NCAA a adopté de nouvelles règles permettant aux étudiants de première année de conserver leur chemise rouge et de continuer à lutter jusqu’à cinq duels, mais ce combat contre les Hokies marquera son premier duel officiellement sans chemise rouge et comme titulaire attendu. pour l’équipe. Il n’est cependant pas le seul Buckeye à faire ce genre de débuts.

Chez les poids lourds, Ohio State devrait lancer une autre recrue très vantée en la personne de Nick Feldman, originaire de Pennsylvanie et troisième recrue au classement général de sa classe. Feldman a également une histoire familiale avec les Hokies, puisque son père, Josh Feldman, a remporté les honneurs All-American avec la Virginia Tech Wrestling en 1994. 29 ans plus tard, le jeune Feldman affrontera probablement le poids lourd Hokie, Hunter Catka. match où Catka sera le favori sur le papier, classé n°16 au n°20 de Feldman, mais un match où une victoire pourrait encore élever les attentes pour le grand homme de Buckeye. Feldman n’a pas disputé un seul match en chemise rouge l’année dernière, mais il a obtenu une fiche de 5-0 au Clarion Open le week-end dernier avec trois chutes techniques et un majeur. Il s’agit clairement d’un jeune athlète vedette avec beaucoup de talent, et il va maintenant obtenir son premier test de classement en tant que point d’ancrage pour les Bucks.

HISTOIRES À SAVOIR : Voici les meilleurs athlètes et équipes à suivre lors de la saison 2023-2024

Un poids en dessous de Feldman, les Bucks devraient déployer un autre étudiant de première année en chemise rouge, Luke Geog, un natif de l’Ohio qui a obtenu une fiche de 9-2 lors de sa saison en chemise rouge mais qui n’a pas encore concouru cette année. Geog a remporté son combat le mois dernier contre Mike Misita, un étudiant en deuxième année en chemise rouge du New Jersey par un score de 19-5, presque entièrement via des mises au sol. Geog est un dur à cuire, et il a montré qu’il pouvait concourir au niveau national grâce à sa performance au Fargo All-American en 2021 et à ses honneurs UWW National All-American en 2019. La scène universitaire sera son propre défi pour Geog, comme c’est le cas pour tous les jeunes athlètes, mais Geog aura un bon défi dès le début contre Andy Smith de Virginia Tech, un qualifié national qui a obtenu une fiche de 15-9 la saison dernière. Smith a un avantage de cinq places dans le classement, mais Ohio State est un programme qui a mis un étudiant de première année sur la carte dans le passé, et Geog a ce potentiel, même si les fans en sauront plus après l’avoir vu affronter un concurrent confirmé comme Smith.

Alors que les Buckeyes comptent un certain nombre de nouveaux étudiants de première année, la formation attendue de Virginia Tech n’a qu’un seul nouveau nom classé à connaître : Sam Fisher. Après son arrivée à Blacksburg en 2020, Fisher attend son tour pour avoir la chance d’être titulaire pour les Hokies, et cette année semble être son heure. Il entrera dans ce duel avec une fiche en carrière de 32-14 après une fiche de 3-1 au Southeast Open, sa seule défaite contre le All-American Trey Munoz de l’Oregon State 8-2. Avec une précédente victoire contre le All-American Gavin Kane, Fisher a montré des éclairs de grandeur, et il aura la chance de poursuivre lui-même le podium cette année en tant que gars des Hokies au poids. Son premier double combat en tant que titulaire cette année se déroulera probablement contre un remplaçant de l’Ohio State, car le All-American Gavin Hoffman a raté les combats de Buckeye et n’est pas répertorié comme probable, ce qui suggère qu’il a besoin de plus de temps pour récupérer et se préparer avant de commencer son saison. Les Bucks ont le choix à 184 livres, mais Hoffman serait certainement un meilleur test décisif pour Fisher, si le vétéran de l’Ohio State est capable de concourir.

Hunter Mason, étudiant de première année de 141 livres, figure également sur les probables des Hokies, et bien qu’il entre dans le double non classé, il vient de se frayer un chemin à travers le Southeast Open, et son match contre Jesse Mendez permettra aux fans de voir exactement comment Mason se classe ici lors de sa première saison à Blacksburg.

Les changements de composition pourraient avoir un impact sur plusieurs matchs classés

Entre les nouveaux noms des deux équipes et les intrigues entourant la croissance et l’amélioration des athlètes individuels, ce duel apporte déjà beaucoup de drame, mais un problème supplémentaire qui pourrait avoir un impact à la fois sur le score de l’équipe et sur les résultats individuels est d’éventuels changements d’alignement au milieu. et des poids supérieurs, en particulier pour les Buckeyes.

ALL-AMERICANS : Rencontrez les 80 lutteurs qui ont terminé sur le podium en 2023

Comme mentionné précédemment, Gavin Hoffman, All-American de l’Ohio State, n’est pas répertorié comme titulaire probable à 184 livres pour les Buckeyes pour ce duel, avec les étudiants de première année Seth Shumate et Ryder Rogotzke répertoriés à sa place. Sut, le poids moyen, Bryce Hepner, est également répertorié comme le deuxième partant possible à 165 livres derrière le senior Issac Wilcox. La chose remarquable à propos des 184 et 165 livres est que les deux poids comporteront un match classé contre les Hokies avec Virginia Tech qui devrait aligner le n°16 Connor Brady à 165 livres et le n°21 Fisher à 184 livres. Hoffman serait préféré à Fisher à 184 livres, tandis que Hepner arriverait à seulement deux places sous Brady, s’il prend le départ. Sans ces deux partants, Virginia Tech pourrait être à la recherche de points bonus et d’opportunités de séparation à ces poids.

Le poids de 174 livres est également intéressant dans ce duel, car l’Ohio State a répertorié le All-American Carson Kharchla comme partant attendu, bien que l’étudiant de première année Rocco Welsh soit également répertorié. Si Kharchla est prêt à partir, il sera certainement un atout pour les Bucks. Si les Gallois prennent le départ, l’Ohio State est toujours entre de bonnes mains.

Welsh a traversé le Clarion Open de manière dominante et a pu lutter dans ce duel contre Virginia Tech sans sacrifier sa chemise rouge. Welsh, cependant, n’a affronté personne comme l’athlète qu’il pourrait affronter vendredi s’il était le gars envoyé sur le tapis. Mekhi Lewis de Virginia Tech, partant de longue date des poids supérieurs du Hokie, a remporté les NCAA en 2019 et a terminé sur le podium trois fois supplémentaires au cours de sa carrière. Après avoir terminé 22-3 l’année dernière avec une défaite contre Chris Foca et deux défaites contre Mikey Labriola, Lewis est maintenant de retour pour sa dernière course et vise à devenir le premier lutteur Hokie de l’histoire à remporter deux titres nationaux. Le gallois est coriace, mais si Lewis prend le tapis pour Virginia Tech, il cherchera un bonus.