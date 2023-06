3 remplacements pour Bob Huggins après sa démission

Bob Huggins a démissionné de Virginie-Occidentale après son arrestation pour conduite avec facultés affaiblies, alors qui pourrait le remplacer en tant que prochain entraîneur-chef du basket-ball Mountaineers?

Bob Huggins était déjà averti en Virginie-Occidentale après avoir utilisé une insulte homophobe lors d’une apparition à la radio plus tôt cette intersaison. Maintenant, il est à Morgantown après une arrestation pour conduite avec facultés affaiblies.

Avant que les Mountaineers aient la chance de le renvoyer, Huggins a démissionné de son poste d’entraîneur-chef de l’équipe masculine de basket-ball. Ce ne sera pas une chaussure facile à remplir puisqu’il est là depuis 16 saisons, surtout en juin. Cependant, c’est actuellement le seul emploi disponible dans le basketball masculin de la Division I, donc dire que ce serait compétitif serait un euphémisme.

En raison de l’exclusivité du seul emploi restant dans le basket-ball universitaire, il existe des dizaines de choix potentiels pour la Virginie-Occidentale qui pourraient avoir un sens. Des gars comme Ron Everhart, John Beilein, Steve Forbes ou même Jeff Bohls. Tod Kowalczyk a été nommé, tout comme Bob Richey.

Cependant, ces trois candidats cochent les bonnes cases de succès à long terme, d’expérience dans plusieurs programmes et d’avoir une sorte de pedigree de championnat. Alors, cherchons à savoir qui est réellement dans la course pour ce poste.

Rumeurs de Virginie-Occidentale: 3 remplacements de Bob Huggins pour Mountaineers

3. Dusty May, entraîneur-chef de Florida Atlantic

Dusty May est rouge chaud en ce moment. Il a emmené FAU à une saison de 34 victoires l’année dernière et à un voyage à March Madness. Ce voyage March Madness s’est terminé par une apparition au Final Four. Ils ont eu de grosses victoires pour atteindre ce point en éliminant le Tennessee et l’État du Kansas. Avec le genre d’équipe que la Virginie-Occidentale se dirigera vers la saison prochaine, il pourrait vraiment y faire de la magie.

2. Andy Kennedy, entraîneur-chef de l’UAB

Andy Kennedy a remplacé Bob Huggins lorsqu’il a quitté Cincinnati. Il a appris à être un excellent entraîneur de basket-ball de Huggins et a laissé de côté tout le drame. Ainsi, lorsqu’il a pris la relève à Cincinnati, il a raisonnablement bien performé. Il est maintenant l’entraîneur-chef de l’UAB, une équipe qu’il a emmenée à un championnat NIT l’année dernière. Son nom a toujours été évoqué lorsqu’il a été question de remplacer Bob Huggins, il ne serait donc pas si difficile d’appuyer sur la gâchette ici.

1. Tom Crean, ancien entraîneur-chef de la Géorgie (2018-22)

S’il y a une voix dans le basketball universitaire masculin que la plupart des pays écoutent depuis des décennies, c’est bien Dick Vitale. Il est la voix du basket-ball universitaire pour la plupart. Alors, quand il est allé sur Twitter dimanche soir pour dire que Tom Crean devrait remplacer Bob Huggins, certaines personnes importantes l’écoutaient.

Crean est un choix approprié. Il a le pedigree et le succès passé. Il a trouvé le succès en neuf saisons avec Marquette et un succès modéré à son dernier travail avec les Georgia Bulldogs améliorés au cours de chacune de ses trois premières saisons avant d’obtenir les haches en 2022. Il a également emmené l’Indiana à un championnat Big Ten pendant son séjour là-bas, qui était son premier poste d’entraîneur. Il s’est également retrouvé propriétaire de quelques mauvaises saisons, mais si nous parlons d’un solide entraîneur-chef par intérim, il pourrait être le gars.

