3 règles pour savoir quand les écoles doivent garder les masques: ce que les directives du CDC et les experts de la santé recommandent

Alors que les États-Unis reviennent rapidement à une normale avant la pandémie, les Centers for Disease Control and Prevention s’efforcent désormais de s’assurer que les écoles font de même – en publiant de nouvelles directives la semaine dernière décrivant, en partie, quand les écoles devraient toujours envisager d’imposer des masques.

Les directives placent le CDC au centre d’une nouvelle controverse sur le Covid-19. Alors que tout, des concerts aux bars en passant par les cinémas, a repris, les parents ont fait pression pour que les écoles retirent également les restrictions liées à Covid, ce qui a conduit à des manifestations et à des cris sur les masques lors des réunions du conseil scolaire public. Les élus en ont pris note, huit États interdisant désormais aux districts scolaires d’imposer des mandats de masque.

Mais les experts disent qu’il y a de bonnes raisons de continuer à exiger des masques dans au moins certaines écoles, en particulier celles où la majorité du corps étudiant n’est pas – ou ne peut pas être – vaccinée et dans les zones où le coronavirus se propage toujours à des taux élevés. Les directives du CDC reflètent ces conseils d’experts, affirmant que les exigences de masquage universel ont du sens dans plusieurs circonstances.

Une considération clé : les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas encore se faire vacciner. Étant donné que le CDC recommande toujours que les personnes non vaccinées portent des masques, il s’ensuit que les enfants de moins de 12 ans devraient porter des masques dans les écoles – et ceux qui les entourent devraient également atténuer autant que possible les risques de propagation de Covid-19 aux enfants potentiellement vulnérables.

« Les personnes à risque sont celles qui ne sont pas vaccinées », m’a dit Katherine Auger, chercheuse en politiques de santé au Cincinnati Children’s Hospital. « Et nous savons que tous les enfants de moins de 12 ans ne sont pas vaccinés à ce stade. »

Pour les experts, il s’agit d’une analyse coûts-avantages. Il est vrai, reconnaissent-ils, que les enfants sont généralement confrontés à un risque beaucoup plus faible de Covid-19 que les populations plus âgées. Mais, en même temps, les masques sont également une intervention très peu coûteuse : ils sont bon marché, ne sont pas plus qu’un problème mineur à porter et peuvent faire beaucoup pour empêcher le porteur d’attraper ou de propager Covid-19. En bref, les masques sont une intervention peu coûteuse et très bénéfique – une intervention qui peut aider à assurer la défaite de Covid-19 cet automne, avant que tous les enfants ne soient vaccinés, de sorte que les interventions coûteuses ne sont plus nécessaires. Il s’agit de passer de l’école Zoom à une normalité pré-pandémique de manière responsable, en veillant à ce que le coronavirus n’ait pas la chance de revenir et de l’emporter sur les progrès jusqu’à présent.

Une partie de la considération ici est le risque pour les enfants de Covid-19, bien que faible, n’est pas nul. Plus de 300 enfants (moins de 18 ans) sont morts de Covid-19 aux États-Unis, et c’est avec une distanciation sociale et un masquage généralisés qui ont réduit les décès pendant une grande partie de la dernière année et demie. Il existe également des inquiétudes concernant les conséquences à long terme de Covid-19 – les preuves suggérant jusqu’à présent, le doyen de l’École de santé publique de l’Université Brown, Ashish Jha, m’a dit « que ce n’est pas génial d’avoir contracté Covid ».

Les experts craignent également que les enfants ne propagent Covid-19 à des personnes plus vulnérables ou maintiennent le virus en circulation d’une manière qui pourrait lui permettre de muter en une autre variante préoccupante.

La bonne nouvelle, c’est que les vaccins fonctionnent. Ainsi, les lycées avec des adolescents, qui sont désormais éligibles pour se faire vacciner, peuvent abandonner les masques si leurs élèves sont vaccinés. Une fois que les enfants de moins de 12 ans sont éligibles pour le tir (peut-être à l’automne ou à l’hiver à venir), les écoles élémentaires et intermédiaires pourraient également suivre. Les directives du CDC distinguent explicitement les étudiants plus âgés et les plus jeunes pour cette raison.

En fin de compte, il y aura des variations dans la façon dont les écoles interpréteront tout cela. Différents endroits seront à différents stades avec Covid-19, en fonction de leur nombre de cas et de leurs taux de vaccination. Différentes communautés auront différents niveaux de tolérance au risque, certaines favorisant un degré de risque plus élevé pour se rapprocher d’une normale pré-pandémique. Les écoles qui accueillent plus d’élèves immunodéprimés ou qui courent un risque sérieux de Covid-19 peuvent pencher du côté de la sécurité. Même les parents individuels prendront probablement des décisions différentes pour leurs enfants.

Mais pour rendre tous ces conseils plus concrets, j’ai parlé à des experts de ce à quoi les écoles et les parents devraient faire attention lorsqu’ils envisagent de se masquer. Cela a conduit aux trois règles suivantes sur le moment où les écoles devraient imposer ou au moins encourager la dissimulation de ces visages.

1) Si Covid-19 se propage encore rapidement dans la communauté, masquez

Si la communauté autour d’une école voit encore beaucoup de propagation de Covid-19, l’école est également à risque : plus le virus se propage, plus il est susceptible de se retrouver dans un bâtiment scolaire et de provoquer une épidémie locale. Une étude publiée par le National Bureau of Economic Research a révélé que les endroits qui ont rouvert des écoles malgré des niveaux élevés de Covid-19 ont vu une propagation accélérée.

Comme le note le CDC, les écoles peuvent exiger le masquage si elles constatent « une transmission croissante ou substantielle ou élevée de COVID-19 au sein de l’école ou de la communauté environnante ».

Une bonne référence ici est de chuter et de rester en dessous de quatre nouveaux cas quotidiens pour 100 000 personnes. C’est à peu près conforme à la recommandation du conseiller de la Maison Blanche Anthony Fauci selon laquelle les États-Unis doivent, dans leur ensemble, atteindre moins de 10 000 nouveaux cas quotidiens pour maîtriser le virus.

Pour s’assurer qu’ils sont clairs, les districts scolaires doivent examiner les données locales, au niveau du comté ou de la ville. Ils peuvent également vérifier ces données avec des taux de positivité des tests – qui devraient être inférieurs à 5 % s’il y a suffisamment de tests – et indiquer les chiffres pour s’assurer qu’il n’y a peut-être pas d’épidémie cachée ou imminente.

Et si des cas de Covid-19 commencent à apparaître dans une école, les autorités devraient être prêtes à réagir par des mesures renforcées, du masquage à la distanciation physique en passant par un modèle hybride, pour empêcher une épidémie de devenir incontrôlable.

« Ayez une certaine connaissance de la situation », m’a dit Meagan Fitzpatrick, modélisatrice des maladies infectieuses à l’Université du Maryland. «Regardez ce qui se passe avec Covid dans votre communauté. Et ayez un plan réactif – qui ne fait pas seulement une déclaration générale, oui ou non, sur les masques, mais qui a une attitude réactive à ce sujet. »

2) Si les taux de vaccination sont encore faibles dans la communauté, masquez

Même si une communauté voit un faible nombre de cas de Covid-19, il y a un autre nombre qu’elle devrait examiner pour se sentir clairement : les taux de vaccination. Parce que si une communauté ou une école n’est pas suffisamment vaccinée, elle reste exposée au risque de retour du coronavirus – il suffit d’une personne infectée interagissant avec d’autres pour potentiellement déclencher une épidémie.

En général, des taux de vaccination plus élevés sont toujours bons – il n’y a pas de limite supérieure. Mais les preuves provenant de différents États et d’autres pays indiquent qu’environ 60% du taux de vaccination est le moment où les cas commencent vraiment à baisser et à rester bas.

Il existe également des preuves que les endroits à faible taux de vaccination sont plus susceptibles de voir des épidémies de Covid-19. Une analyse du New York Times a révélé que les endroits avec plus de 60 pour cent de leur population vaccinée rapportent environ un tiers des cas comme ceux avec des taux de vaccination de 0 à 30 pour cent.

Les districts scolaires devraient donc généralement viser des taux de vaccination d’au moins 60 pour cent, en examinant particulièrement ces taux parmi leur personnel et leurs étudiants. Ils peuvent également examiner les taux de vaccination dans la communauté, car, encore une fois, le risque dans la communauté peut entraîner un risque à l’école.

Pour les écoles élémentaires et intermédiaires, cela signifie probablement, suggère le CDC, qu’ils ne pourront pas abandonner les mandats de masque universel cet automne, car leurs étudiants ne seront pas éligibles pour les tirs. Pour les lycées, cela signifie qu’ils peuvent abandonner les mandats de masque – tant qu’un nombre suffisant de leur personnel et de leurs élèves sont vaccinés.

Pour s’assurer que cela se produise plus rapidement, les écoles devraient également envisager de rendre obligatoire le vaccin, comme elles le font avec les vaccins contre d’autres maladies. Les écoles pourraient également essayer la carotte au lieu du bâton : elles pourraient suggérer que les gens peuvent abandonner le masque s’ils sont vaccinés, ou indiquer explicitement que le district scolaire abandonnera un mandat de masque une fois qu’il aura atteint un certain taux de vaccination parmi ses élèves et le personnel.

Mais si une école atteint des taux de vaccination élevés avec un faible nombre de cas, elle peut se sentir en sécurité en abandonnant un mandat de masque et d’autres restrictions autour de Covid-19.

3) En cas de doute, masquez

Au cours de la dernière année et demie, les gens ont fait beaucoup de sacrifices pour lutter contre le Covid-19. Des lieux de travail fermés. Écoles fermées. Les lieux de socialisation et de divertissement ont disparu. Tout cela s’est passé si vite que nous avons eu l’impression que nos vies ont été bouleversées du jour au lendemain.

Les masques, en comparaison, représentaient une intervention relativement petite. Oui, ils peuvent être un peu compliqués et dans certaines situations, y compris en classe, ils peuvent rendre plus difficile la lecture des visages.

Mais ce sont des coûts mineurs pour arrêter un agent pathogène mortel, en particulier par rapport aux coûts, financiers ou autres, de la distanciation sociale, des tests de masse et d’une meilleure ventilation dans les bâtiments.

C’est quelque chose que les experts m’ont souligné à maintes reprises : une fois que vous regardez au-delà du symbole plus large que sont devenus les masques, ils constituent une intervention très peu coûteuse qui, au milieu d’une pandémie, peut entraîner de gros avantages.

« La plupart des enfants ne se soucient pas tellement » de devoir porter un masque, a déclaré Jha. « Ce n’est pas si grave. »

Dans ce contexte, peut-être ne devrions-nous pas trop insister sur l’exigence de masques dans les écoles. Ce pourrait être une bonne idée de jouer la sécurité, étant donné le faible coût de le faire.

C’est particulièrement vrai si les masques sont, à moins d’une vaccination plus large, ce qui empêche une communauté d’avoir à déployer des interventions beaucoup plus coûteuses et beaucoup plus intrusives. Si le masquage empêche une épidémie de Covid-19 qui aurait autrement fermé une école ou l’aurait au moins forcée à revenir à un modèle hybride, alors le masquage universel est évidemment le gagnant.

« Quelles sont les choses simples et peu coûteuses que nous pouvons faire pour garder les gens en classe ? » dit Auger. « Quelque chose comme un masque n’empêche pas une interaction normale. Cela n’empêche pas d’apprendre. C’est une intervention à faible coût et à faible risque qui a en fait un retour sur valeur décent. »

Au-dessus de tout cela se profile le risque de nouvelles variantes de Covid-19. Certains experts ont déclaré que la variante delta les avait déjà rendus plus prudents quant à l’avenir. Alors que les vaccins semblent fonctionner contre les variantes jusqu’à présent, ils peuvent encore frapper durement les personnes non vaccinées – comme Israël l’a récemment vu avec des épidémies dans les écoles à faible taux de vaccination.

Ce n’est pas seulement delta. Le CDC a mis en garde contre une possibilité pire, dans laquelle une variante apparaît « qui se propage plus facilement chez les enfants et les adolescents ou entraîne une maladie plus grave du COVID-19 chez les enfants et les adolescents ». Cela modifierait considérablement l’analyse coûts-avantages des masques et autres précautions dans les écoles, puisque Covid-19 serait soudainement une menace beaucoup plus grande pour les enfants.

Le meilleur moyen d’empêcher l’émergence de nouvelles variantes est de réduire complètement la propagation de Covid-19 – de priver le virus de plus d’opportunités de se répliquer, muter et transmettre. Cela signifie vacciner le plus de personnes possible, mais aussi, lorsque la vaccination n’est pas possible, en suivant les précautions standard, notamment les masques. Les écoles peuvent également jouer un rôle ici.

Le résultat est que même les écoles qui se sentent à l’abri de Covid-19 en ce moment devraient rester prêtes à s’adapter avec le virus. Et en cas de doute, tournez-vous vers le masque – qui reste, en fin de compte, à un coût assez bas.