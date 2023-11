3 réflexions : n°17 ​​SDSU 83, Cal State Fullerton 57… la royauté du banc, des chemises rouges et de l’arbitrage

Trois réflexions sur la victoire 83-57 du numéro 17 de San Diego State contre Cal State Fullerton lors du match d’ouverture de la saison lundi soir à la Viejas Arena :

1. Repères

Le plus gros point à retenir :

Le cinq de départ du SDSU était vraiment bon, le banc ne l’était pas.

Comprenez que la saison dernière n’était pas normale, avec une rotation de neuf joueurs parmi les juniors, les seniors, les seniors de cinquième année et un senior de sixième année. Cinq d’entre eux sont partis et à leur place sont des étudiants de deuxième année peu utilisés, deux vrais étudiants de première année et un transfert du Grand Sud qui s’adapte à un nouveau programme et à un nouveau niveau.

Avec un peu plus de cinq minutes à jouer lundi soir, les Aztèques avaient 74 points ; 71 sont venus des partants. Le banc a obtenu quatre points supplémentaires dans le temps poubelle et a terminé avec sept, mais c’était toujours le moins de sauvegardes SDSU en 56 matchs.

Ils ne représentaient que deux des 28 paniers du SDSU. Ils ont tiré 0 sur 10 derrière l’arc, dont un airball et un autre qui a touché le haut du panneau. Quatre joueurs de banc avaient des lignes de statistiques plus/moins négatives dans une victoire de 26 points. Les gars ne lançaient des passes à personne, tâtonnaient les rebonds, rataient les missions défensives.

“Je veux dire, ils ont commis des erreurs”, a déclaré l’entraîneur Brian Dutcher.

A quel point a-t-il été gâté la saison dernière ?

Le banc en moyenne 25,8 points par match. Quatre fois, il a eu plus de 40. Une fois, il a obtenu 53.

C’est le plus gros problème auquel Dutcher est confronté alors que son équipe entame une première série de cinq matchs difficiles, se demandant s’il faut acquérir de l’expérience chez les jeunes au détriment des résultats, mais en même temps vouloir appuyer sur tout le terrain et fatiguer l’opposition – ce qui nécessite des vagues de pression. des jambes fraîches. C’est particulièrement vexant vendredi soir à BYU, où l’élévation exige des quarts de travail plus courts et un banc plus profond contre un adversaire qui a perdu 110 points lors de son premier match.

Et même si le garde senior Darrion Trammell – absent le mois dernier en raison d’une blessure à l’épaule – peut y aller d’une manière ou d’une autre, il n’aura pas la base de conditionnement nécessaire pour jouer de lourdes minutes, encore moins à 4 650 pieds.

“Je sais que les (nouveaux) gars vont prendre du temps”, a déclaré Dutcher. « Il s’agit d’essayer de les mettre au courant. … Vous mélangez beaucoup de morceaux là-dedans et vous apprenez au fur et à mesure.

Même lors de la victoire déséquilibrée de lundi, Jaedon LeDee a joué 34 minutes. Reese Waters en a enregistré 33½ et Lamont Butler 28½. Micah Parrish a joué 16 points en seconde période après des problèmes de faute en première mi-temps.

La saison dernière, personne n’a joué en moyenne plus de 27,2 minutes par match.

Dutcher n’a peut-être pas beaucoup de choix. Il donnera des opportunités à son banc… jusqu’à un certain point.

“Vous regardez LeDee et vous pensez qu’il pourrait jouer un match et demi”, a-t-il déclaré. «Je l’ai sorti et je lui ai donné du repos. Je ne pense pas qu’il en avait besoin. Lamont, il peut jouer tout le match. Ces gars-là sont capables de jouer beaucoup de minutes si j’en ai besoin.

«Je dois être intelligent lorsque je les utilise. S’ils roulent et que nous devons gagner avec eux sur le terrain, alors ils devront se défaire et jouer ces minutes.

Les vétérans restent confiants dans leurs remplaçants.

“Je me souviens de l’année dernière (la première fois) où j’ai joué devant tous ces gens”, a déclaré Parrish. “Je pense que c’est juste la nervosité du premier match.”

LeDee a ajouté : « J’ai pleinement confiance en ces gars qui arrivent, maintiennent l’énergie et font ce qu’ils doivent faire. C’est le premier match et ils continueront à construire. … Chaque minute que vous jouez dans un jeu en direct, vous vous améliorez. C’est ce que nous faisons ici.

BJ Davis a joué lundi soir, ce qui signifie qu’il ne peut pas porter de chemise rouge cette année. (Meg McLaughlin/L’Union-Tribune de San Diego)

2. Décisions des chemises rouges

Le garde de première année BJ Davis a été remplacé avec 16:34 à jouer en première mi-temps. Son camarade de première année Miles Heide n’était pas loin derrière lui.

Ce qui veut dire : ils ne peuvent pas porter de chemise rouge cette saison.

Il y avait peu de doute sur Heide de 6 pieds 10 pouces, en particulier après que Dutcher l’ait lancé dans la mêlée à huis clos contre Arizona State. Il y a eu des questions sur Davis, qui est le sixième gardien sur une rotation de cinq hommes.

Certaines années, Dutcher expose les réalités du temps de jeu et laisse la décision de porter une chemise rouge au joueur. Il a eu une conversation avec Miles Byrd avant la saison dernière, et Byrd a choisi de parier sur lui-même. Il a disputé quatre matchs, puis a mis fin à sa saison après une série de blessures et de maladies dans l’espoir de se qualifier pour une dérogation médicale pour une année supplémentaire d’éligibilité.

Ils n’ont jamais eu cette conversation avec Davis, qui n’a pas marqué de point, rebondi, aidé ou volé en 14 minutes lundi, mais a maintenu la pression défensive grâce à sa rapidité et sa ténacité.

“BJ a en quelque sorte pris cette décision pour nous”, a déclaré Dutcher. «Il a joué de manière dynamique pour nous lors du match hors-concours (contre Cal State San Marcos) et ce match. Même s’il n’a pas réussi de tirs, il joue avec beaucoup d’énergie. Nous n’avons pas eu à rester là et à en débattre. Nous avons évidemment suffisamment confiance en lui pour le mettre sur le terrain.

“Si nous pensons que vous pouvez nous aider à gagner des matchs, nous n’allons pas vous mettre en chemise rouge.”

Cela pourrait témoigner de l’inquiétude concernant l’épaule de Trammell, car même s’il revient bientôt sur le terrain, cela pourrait être un problème persistant plus tard dans la saison. Et Davis pourrait être une option au point de sauvegarde si Bryd, qui a réalisé trois revirements, a du mal à prendre soin du ballon.

Il y a aussi la possibilité que Trammell, leader des minutes de la saison dernière, soit en parfaite santé pour le reste de la saison, Byrd arrête de cracher et Davis est l’homme étrange.

Heureusement, le football laisse une certaine marge de manœuvre. Les étudiants de première année peuvent apparaître dans quatre matchs avant de prendre une décision concernant la chemise rouge. Au basket-ball, vous jouez une seconde d’un vrai match et votre saison en chemise rouge est brûlée.

“Ce serait bien de donner quelques minutes à certains de ces jeunes et d’avoir ensuite l’opportunité de les porter encore en chemise rouge”, a déclaré Dutcher. “Mais je vis simplement avec les règles auxquelles je suis soumis.”

3. Redevance de l’arbitrage

L’équipe des officiels lundi soir était composée de Frank Harvey III, Janetta Graham et Bill Vinovich.

Vous reconnaîtrez peut-être le nom. Vinovich a été officiel de la NFL pendant 278 matchs sur 18 saisons, la plupart en tant qu’arbitre principal avec le chapeau blanc et le micro du stade. Il a participé à deux Super Bowls (2015 et 2020) et à trois matchs de championnat de conférence. Dimanche, il était en Caroline du Nord pour les Panthers-Colts avant de se diriger vers l’ouest pour arbitrer les Titans du basket-ball universitaire.

Vinovich, dont le travail quotidien est celui d’expert-comptable agréé, connaît bien le sud de la Californie. Il vit dans le comté d’Orange et a joué au football à l’USD, obtenant son diplôme magna cum laude en 1983.

Officier est le métier familial (son père et son grand-père portaient tous deux des rayures), et il l’a poussé à un autre niveau avec le football et le basket-ball. Il participe à environ 25 matchs universitaires par saison, principalement dans le Big West. C’était sa première apparition à la Viejas Arena en trois saisons.

La carrière d’arbitre de Vinovich dans la NFL était en plein essor lorsqu’il a été contraint à une retraite prématurée en 2007 en raison d’une déchirure potentiellement mortelle de la paroi de son aorte. Une opération cardiaque pratiquée par un cardiologue de Yale lui a permis de revenir dans la NFL en 2012 et, au cours de la dernière décennie, il a disputé au moins 16 matchs par saison.

“Je voulais m’y remettre, c’était dans mon sang”, Vinovich a déclaré à ESPN en 2015. « Lors de ce premier match (en 2012), j’avais les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas y croire.