3 raisons pour lesquelles vous devriez utiliser un animal en peluche lesté contre l’anxiété

Les animaux en peluche lestés gagnent en popularité, grâce à un afflux de vidéos TikTok louant les designs mignons et l’efficacité pour calmer l’anxiété. Mais c’est plus qu’une simple tendance TikTok qui s’éteindra lorsque la prochaine la supplantera. Les animaux en peluche lestés existent depuis un certain temps maintenant – les médecins les utilisent pour aider les patients à faire face à la perte ou aider les enfants à gérer le TDAH.

Si vous cherchez un moyen de soulager l’anxiété, un animal en peluche lesté peut vous aider. Voici ce qu’il faut savoir et comment en fabriquer un soi-même.

3 raisons d’utiliser une peluche lestée contre l’anxiété

1. Ils peuvent aider à soulager les symptômes d’anxiété

Les animaux en peluche lestés sont mignons et câlins, mais il y a plus qu’eux. Les peluches lestées et les couvertures lestées fonctionnent de la même manière qu’un câlin — il calme et apaise le système nerveux avec stimulation par pression profonde. Lorsque vous les utilisez, votre cerveau libère de la sérotonine et de la dopamine. Puis, à mesure que votre respiration ralentit, votre fréquence cardiaque diminue et vous vous sentez soulagé.

La recherche derrière ces produits est minime. Cependant, une revue systématique des études examinant l’efficacité des modalités d’intégration sensorielle – telles que les couvertures lestées ou les animaux en peluche lestés – peut être un outil thérapeutique dans réduire l’anxiété. Ils ne guérira pas l’anxiété, mais ils peuvent aider avec le symptômes physiques de l’anxiétécomme des douleurs et des tensions musculaires, une respiration rapide, une accélération du rythme cardiaque et des tremblements.

2. Ils sont moins intrusifs qu’une couverture lestée

Avec couvertures lestées, la plupart des gens les utilisent exclusivement la nuit, car ils peuvent être encombrants et lourds. Les animaux en peluche lestés vous donnent la liberté de les emmener partout et de vous sentir soulagés.

Il existe quelques autres avantages qui distinguent les peluches anxieuses pondérées. Ils ont l’avantage de manipuler la température. Tant qu’il tient dans votre micro-ondes, vous pouvez réchauffez votre peluche lestée, idéal pour soulager les crampes et favoriser la relaxation. Certaines options ont un insert amovible que vous pouvez chauffer au lieu de mettre toute la peluche dans votre micro-ondes. Vous pouvez également les mettre au congélateur pour les refroidir.

3. Ils peuvent améliorer votre sommeil

Si vous avez du mal à dormir la nuit à cause de l’anxiété, un animal en peluche lesté peut être le compagnon câlin auquel vous ne vous attendiez pas. Il a été démontré que les couvertures lestées vous aident s’endormir et rester endormi plus longtemps. Les animaux en peluche lestés ne vous couvrent pas complètement comme le ferait une couverture lestée, c’est donc une bonne idée d’utiliser des tactiques supplémentaires pour soulager votre anxiété et dormir un peu. Essayez d’ajouter un application de méditation à votre routine nocturne pour dormir.

Comment faire une peluche lestée

D’après les dizaines de vidéos sur TikTok, le très convoité Animal en peluche pondéré cible pour l’anxiété est souvent en rupture de stock. Bien qu’il existe plusieurs versions disponible sur Amazon et d’autres détaillants, vous pouvez également fabriquer un animal en peluche lesté à la maison avec un budget limité.

En fabriquer un à la maison vous permet également de personnaliser votre animal en peluche, en sélectionnant la taille, le toucher et le poids. C’est simple; vous aurez besoin d’un animal en peluche, de matériel de rembourrage et de couture.

Fabriquer une peluche lestée, étape par étape

La première étape: Sélectionnez votre animal en peluche. La taille, la forme et l’animal dépendent de vous. Il doit juste en être un que vous êtes à l’aise de modifier. Pour l’ouverture, certaines personnes utilisent un dissolvant de fil, mais des ciseaux fonctionneraient également très bien. N’oubliez pas que vous voulez simplement supprimer les points existants sans couper un trou irrégulier qui pourrait être plus difficile à recoudre.

Sélectionnez votre animal en peluche. La taille, la forme et l’animal dépendent de vous. Il doit juste en être un que vous êtes à l’aise de modifier. Pour l’ouverture, certaines personnes utilisent un dissolvant de fil, mais des ciseaux fonctionneraient également très bien. N’oubliez pas que vous voulez simplement supprimer les points existants sans couper un trou irrégulier qui pourrait être plus difficile à recoudre. Deuxième étape : Une fois que vous avez ouvert la couture de l’animal en peluche, commencez à retirer le rembourrage existant. La quantité que vous choisissez de laisser dépend du poids que vous voulez que votre animal en peluche pèse pour l’anxiété. C’est une bonne idée de laisser les peluches remplir la tête ou les pieds de l’animal pour conserver son apparence.

Une fois que vous avez ouvert la couture de l’animal en peluche, commencez à retirer le rembourrage existant. La quantité que vous choisissez de laisser dépend du poids que vous voulez que votre animal en peluche pèse pour l’anxiété. C’est une bonne idée de laisser les peluches remplir la tête ou les pieds de l’animal pour conserver son apparence. Troisième étape: Remplissez votre animal en peluche avec du matériel lesté. Il existe plusieurs obturations populaires – La graine de lin, graines pour oiseaux, haricots secs ou granulés de plastique. Certains choisissent de coudre le matériau lesté dans des pochettes, puis de les insérer, mais ce n’est pas une étape nécessaire.

Remplissez votre animal en peluche avec du matériel lesté. Il existe plusieurs obturations populaires – La graine de lin, graines pour oiseaux, haricots secs ou granulés de plastique. Certains choisissent de coudre le matériau lesté dans des pochettes, puis de les insérer, mais ce n’est pas une étape nécessaire. Quatrième étape : Coudre l’animal ensemble. Vous avez maintenant un animal en peluche anxieux pondéré.

Une étape supplémentaire que vous pouvez effectuer consiste à ajouter huiles essentielles comme le gingembre, la lavande ou le citron. Si les animaux en peluche ne sont pas votre style, rien ne vous empêche de fabriquer un coussin lesté à la place.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.