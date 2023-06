3 raisons pour lesquelles les STL Cardinals peuvent encore gagner le NL Central

Les Cardinals de St Louis ont connu un début de saison 2023 épouvantable. Ils ont encore une chance au NL Central.



Les Cardinals ont une fiche de 29-43. Ils sont à la dernière place du NL Central, à 8,5 matchs des Brewers.

Ils sont à 4,5 matchs des Cubs, quatrièmes. Les Reds sont à la deuxième place et à un demi-match des Brewers. Les Pirates sont à la troisième place et à 2,5 matchs des Brewers.

Nous sommes en juin, et même avec leur jeu frustrant ces derniers temps, il reste du temps aux Cardinals pour entamer une séquence où ils peuvent se remettre en lice dans la division. Oui, c’est une énorme simulation pour les cardinaux. Si une équipe peut le faire, ce sont les Cardinals.

Outre la «magie du diable», voici comment les cardinaux peuvent gagner le NL Central.

Raison n ° 3 pour laquelle les Cardinals peuvent gagner le NL Central: l’expérience

Les Cardinals sont généralement l’équipe qui dirige le NL Central. Ils ont été au sommet ou près du sommet de la division pendant plusieurs saisons. Cette terrible tendance sur laquelle se trouvent les cardinaux n’est pas typique. L’équipe est remplie de joueurs, tels que Paul Goldschmidt, Willson Contreras et Nolan Arenado, qui ont « été là ».

Au fur et à mesure que la saison avance, avoir une équipe de gars qui savent comment les choses se passent plus tard dans la saison sera bénéfique. Ils connaissent les séquences que vous pouvez obtenir. Ils savent que la météo peut jouer un rôle énorme. Ils savent que le baseball est un jeu auquel il faut jouer et que le jeu ne peut pas se fier aux pronostics des critiques des médias.

Raison n ° 2 pour laquelle les Cardinals peuvent gagner le NL Central: Potentiel

La formation des Cardinals a le potentiel de faire beaucoup de dégâts. Lorsque tout le monde se concentre sur la production avec cohérence, des jeux avec des scores élevés sont possibles. Une fois que l’équipe a tous Goldschmidt, Arenado et Contreras qui frappent et que les acteurs tels que Tommy Edman, Dylan Carlson, Brendan Donovan et Lars Nootbaar commencent à recevoir des coups sûrs, cette équipe peut organiser de nombreuses courses.

Ajoutez les espoirs Jordan Walker et Nolan Gorman, et vous verrez l’équipe que le président des opérations de baseball des Cardinals, John Mozeliak, espérait voir produire.

Une fois que les Cardinals commencent à produire régulièrement, l’équipe peut sembler impossible à battre.

No. 1 reas Le reste de NL Central est terrible

Aucune équipe de la NL Central n’a capitalisé et pris les devants. Les Cardinals sont à 8,5 matchs de la première place lundi après-midi. En considérant le jeu des autres équipes de la NL Central, tout semble possible.

Les Brewers n’ont qu’une demi-match d’avance sur les Reds, qui sont sur une séquence de huit victoires consécutives. Les Pirates ont 2,5 matchs de retard et en ont perdu six de suite. Les Cubs n’ont que quatre matchs de retard. Les Cardinals ont une séquence de deux victoires consécutives. Après la façon dont l’équipe a joué récemment, cette séquence de deux victoires consécutives semble impressionnante et donne l’assurance que cette équipe va dans la bonne direction.

Jusqu’à présent, cette saison montre que tout est possible dans le NL Central – même les Cardinals ont un retour et prennent le relais.