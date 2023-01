3 raisons pour lesquelles les républicains de la Chambre ne réduiront pas le budget militaire

La nouvelle Chambre des représentants conservatrice a pris le pouvoir et est prête à affronter le président Joe Biden et sa politique étrangère.

Dans le cadre de l’accord qui a émergé alors que le représentant Kevin McCarthy a persévéré à travers 15 tours de scrutin pour assurer la présidence la semaine dernière, un groupe de 20 législateurs d’extrême droite aurait obtenu des concessions pour plafonner le budget fédéral aux niveaux de 2022 en échange d’avoir accepté d’augmenter le plafond de la dette. Si le caucus de McCarthy donne suite à cela, cela mettrait le budget militaire gargantuesque – 817 milliards de dollars sur les 1,7 billions de dollars du budget fédéral de cet exercice – sous le microscope. Cela pourrait entraîner des coupes importantes, peut-être jusqu’à 75 milliards de dollars.

Cela peut être peu probable pour de nombreuses raisons, en particulier le consensus bipartite sur la menace de la Chine. Les présidents des comités de la Chambre républicaine chargés de la sécurité nationale sont certains de repousser les appels à réduire les dépenses de défense, même si cela signifie affronter les membres de leur propre parti, et les deux partis sont impatients d’éviter les coupes dans la défense déclenchées par la crise du plafond de la dette de 2013. Mais la proposition et le contrecoup qui en découle en disent long sur la façon dont Washington envisage son rôle dans le monde et sur la façon dont la nouvelle majorité du GOP House pourrait ajouter sa propre saveur de surveillance. à l’art de gouverner de Biden.

Les républicains entrent également au Congrès, certains membres faisant pression pour un examen plus approfondi de la politique américaine à l’égard de la guerre en Ukraine, qui a inclus environ 50 milliards de dollars d’aide militaire et financière à Kyiv. McCarthy avait attiré l’attention sur ce “chèque en blanc” en novembre. Ses critiques ont peut-être été à l’origine de la visite surprise du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Washington juste avant Noël, pour renforcer le soutien à son pays avant la prise de pouvoir républicaine. Malgré l’appel de Zelenskyy aux Américains, les sondages montrent que les électeurs républicains sont de plus en plus sceptiques quant à la poursuite de l’aide à perpétuité alors que la guerre approche de son premier an.

Maintenant, les membres du House Freedom Caucus ultraconservateur qui, après de nombreuses manœuvres, a permis à McCarthy de décrocher la présidence, tentent d’exprimer un message clair sur la sécurité nationale. “Nous pouvons être à la fois un faucon budgétaire et un faucon de la défense”, a déclaré le représentant Chip Roy (R-TX) sur le Spectacle de Hugh Hewitt. “Je nous soutiens pour aller à la guerre absolue, pour ainsi dire, pour nous assurer que notre défense est assez forte et que notre pays est assez fort pour affronter la Chine. Mais regardez, nous devons le faire de manière responsable et nous ne l’avons pas été. Nous laissons le marais nous battre. Nous laissons le marais fixer les conditions.

Mais pour l’avenir, les coupes dans la défense semblent ambitieuses. Roy lui-même a désavoué leur. Et l’endurance de la direction du Parti républicain dans les principaux comités de la Chambre, à savoir les nombreux Mikes – le représentant Mike D. Rogers sur les services armés, le représentant Michael McCaul sur les affaires étrangères, le représentant Mike Bost sur les anciens combattants et le représentant Mike Turner. on Intelligence – ainsi que la propre position de la Maison Blanche de Biden, ne peuvent être sous-estimées. “Cette pression pour définancer notre armée au nom de la politique est insensée et ne correspond pas à nos besoins de sécurité nationale”, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates.

Ou comme un haut conseiller démocrate, s’exprimant sous couvert d’anonymat, m’a envoyé un texto : « Il y a waaaaay trop de faucons de leur côté. Et d’ailleurs de notre côté.

Trois raisons pour lesquelles le budget ne changera pas

Le consensus belliciste autour de la menace de la Chine est l’une des principales raisons pour lesquelles les coupes dans le budget militaire sont hautement improbables.

Andrew Lautz, directeur des politiques à l’Union nationale des contribuables, affirme que, même sans compromettre la sécurité nationale des États-Unis, des coupes importantes sont possibles dans des programmes militaires obsolètes.

Mais il est pessimiste que cela se produise dans un proche avenir et a souligné à quelle vitesse les dirigeants républicains, même certains des résistants avec lesquels McCarthy a négocié, commencent à contestation l’idée que des coupes dans la défense aient jamais été sur la table. Et les soi-disant républicains Reagan veulent voir un budget plus important pour contrer la Chine.

“La solution est toujours plus de dépenses”, m’a dit Lautz. “Je ne pense pas que nous verrons, à aucun moment au cours des deux prochaines années, des réductions significatives du budget de la défense via le processus d’affectation des crédits.”

Une deuxième raison de l’improbabilité de réductions importantes du budget de la défense est le gâchis qui s’est déroulé en 2013, lorsque les négociations sur le plafond de la dette ont conduit aux querelles complexes d’un super-comité du Congrès et à un processus de séquestration qui a entraîné des coupes budgétaires obligatoires et généralisées dans le budget de la défense que les militaires et les législateurs des deux parties détestaient.

Personne ne veut répéter ce qui s’est passé avec les effets d’entraînement de la loi sur le contrôle budgétaire de 2011. prise de décision », a écrit Joseph Votel, un général à la retraite qui est maintenant président du groupe commercial à but non lucratif Business Executives for National Security, dans un e-mail. “Ce qui semble se passer maintenant ne reflète aucune de ces qualités.”

Une troisième raison : l’énergie politique qui pourrait être utilisée pour faire pression en faveur d’une réduction du budget militaire est susceptible d’être canalisée pour sonder l’utilité et les limites de l’aide américaine à l’Ukraine.

Depuis 2021, l’administration Biden a fourni près de 25 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine ainsi que 24 milliards de dollars d’aide financière et humanitaire. Il y a des voix de droite qui soutiennent l’aide, et les progressistes voient aussi l’importance de maintenir l’aide pour contrer l’invasion de la Russie, même si cela se fait au détriment de l’autonomisation des sous-traitants militaires. Les responsables de la sécurité nationale plaident fermement en sa faveur. “Nous devons nous assurer que nous maintenons le soutien politique ici”, a récemment déclaré l’ancien directeur par intérim de la CIA, Michael Morell, qui est actuellement consultant chez Beacon Global Strategies.

Même si cette aide se poursuit, les républicains de la Chambre sont susceptibles d’étendre la surveillance. Les inquiétudes des républicains concernant la dette publique américaine, les inquiétudes de longue date concernant les pratiques de corruption en Ukraine qui pourraient entraîner des difficultés à contrôler l’utilisation des armes et l’effet de l’aide sur la propre sécurité nationale des États-Unis seront probablement soulevées lors des audiences.

Les États-Unis envoient tellement d’armes à l’Ukraine que les chaînes d’approvisionnement sont tendues et les stocks épuisés. “Notre politique actuelle envers l’Ukraine n’est tout simplement pas viable financièrement et en termes de ce que nous donnons réellement aux Ukrainiens”, a déclaré Dan Caldwell, vice-président de la politique étrangère de l’organisation conservatrice Stand Together. « Vous ne pouvez pas fournir indéfiniment les types de soutien que nous offrons. Nous manquons de munitions pour leur donner, nous manquons de certains types d’équipements pour les obtenir.

Tous les républicains ne sont pas d’accord. « Les gens qui veulent couper l’aide à l’Ukraine sont probablement minoritaires. Je pense que souvent, lorsque vous êtes en minorité, vous parlez peut-être plus fort, parce que vous voulez être entendu », explique Mira Ricardel, ancienne conseillère adjointe à la sécurité nationale sous l’administration Trump.

Même ceux qui soutiennent la défense de l’Ukraine disent que l’attention renouvelée du Congrès sera positive. Ricardel, qui travaille maintenant au cabinet de conseil Chertoff Group, affirme que la surveillance obligera la Maison Blanche à affiner sa réflexion. “La beauté d’avoir deux branches du gouvernement travaillant sur cette question particulière [is] cela vous oblige à articuler ce que vous défendez, pourquoi et comment vous allez faire les choses et à les défendre », m’a-t-elle dit.

Le budget de la défense ne changera peut-être pas, mais un groupe croissant de législateurs le pousse néanmoins

Le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, a déclaré qu’il existe une “opposition bipartite” aux coupes budgétaires militaires – mais il existe également un soutien bipartite.

Une coalition lâche de républicains et de démocrates a appelé à une politique étrangère américaine plus sobre et réaliste. Ce n’est en aucun cas une cohorte organisée. Certains poussent pour des points de vue que l’on pourrait qualifier d’isolationnistes. D’autres ont voté pour l’aide à l’Ukraine, continuant simplement à plaider pour une fin négociée de la guerre. Ce qui les unit, c’est leur critique de certains des articles de foi de la politique étrangère américaine qui ont conduit à une dépendance excessive à l’égard de la force militaire à l’étranger.

L’organisation à but non lucratif soutenue par Koch, Stand Together, où Caldwell est un dirigeant, soutient de nombreux experts de groupes de réflexion qui poussent à repenser ces politiques enracinées. “Nous avons une croissance apparemment imparable du budget de la défense qui n’est pas liée à une stratégie réaliste”, m’a-t-il dit. “La seule façon de réduire de manière réaliste les dépenses de défense est de changer efficacement la grande stratégie américaine.”

Le budget militaire a augmenté – de 4,3 %, corrigé de l’inflation, au cours des deux dernières années. Le représentant Mike Rogers, qui présidera l’influent House Armed Services Committee, a plaidé pour des augmentations allant jusqu’à 5% chaque année.

Bien qu’à bien des égards, les États-Unis soient plus polarisés que jamais selon des lignes partisanes, les progressistes et les républicains d’extrême droite conviennent parfois que le budget militaire est gonflé et inutile. Il n’est pas clair qu’ils soient suffisamment d’accord sur la sécurité nationale pour remettre en question le statu quo.

De nombreux anciens hauts responsables de l’administration Trump ont décampé à l’America First Policy Institute. L’organisation note que “le maintien d’une armée forte ne consiste pas exclusivement à disposer d’un budget important”, bien que certaines de ses suggestions de coupes feraient hérisser les progressistes, comme l’élimination des “questions non militaires telles que le changement climatique et la promotion de la démocratie de l’armée”. la doctrine et les politiques de défense. (Bien que de nombreux progressistes seraient d’accord avec le sentiment de mettre fin à “l’utilisation de l’argent militaire ou fiscal pour l’édification de la nation”.)

On ne sait pas non plus quel rôle la soi-disant aile rebelle du Parti républicain jouera à la Chambre. Alors que les négociations en coulisses qui ont amené McCarthy à la présidence devenaient plus claires, les experts avec qui j’ai parlé m’ont dit que les coupes budgétaires de la défense semblent peu probables – un signe que la perturbation pourrait atteindre sa limite ici.

Néanmoins, la discussion dominante offre l’occasion d’examiner comment les dépenses massives de l’armée américaine reflètent l’inertie de l’aventurisme militaire qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001, renforcés par les intérêts financiers enracinés du complexe militaro-industriel.

Fait intéressant, c’est Hewitt, l’animateur de talk-show de droite, qui a déclaré que le message des rebelles de la Chambre était trop confus. Dans son programme, il a poussé le représentant Chip Roy à expliquer plus clairement comment les républicains peuvent être des faucons chinois tout en limitant la dette. La réponse n’a pas offert grand-chose: “Nous devons mettre fin à un gouvernement réveillé et armé, et cesser de financer des bureaucrates qui se livrent à la tyrannie du peuple américain”, a répondu Roy. “Nous pouvons avoir une défense nationale solide, nous pouvons battre le DOD pour ne pas être réveillé, aller chercher des économies, puis étirer et augmenter ce dont nous avons besoin pour battre la Chine.”