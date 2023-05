3 raisons pour lesquelles les Lakers ont remporté le troisième match contre les Warriors

Les Lakers de Los Angeles ont remporté le match 3 des demi-finales de la Conférence Ouest contre les Golden State Warriors 127-97 samedi. Voici trois raisons pour lesquelles les Lakers ont été victorieux.

Les Lakers de Los Angeles ont brisé leur égalité de série contre les Golden State Warriors, remportant une victoire de 127-97.

Los Angeles a réussi à remporter la victoire éclatante après avoir couru au deuxième quart du match. Cette série a été très étrange, les deux derniers matchs ayant des nuits de tir très étranges pour une équipe au cours d’un trimestre particulier.

Lors du deuxième match non compétitif de la soirée, les Lakers ont réussi à battre les Warriors lors du match 3 des demi-finales de la Conférence Ouest. Les Warriors contrôlaient ce match pendant une partie de la première mi-temps, mais une course de 20-2 des Lakers leur a permis de prendre le contrôle et de ne jamais regarder en arrière.

3 raisons pour lesquelles les Lakers ont remporté le match 3 : 3. Anthony Davis

Anthony Davis semble avoir tendance à avoir un bon match suivi d’un mauvais match juste après. Après avoir eu un mauvais match dans le match 2, il était une bête défensive dans celui-ci. Il a terminé avec 4 contres et 13 rebonds. Davis semblait vraiment contrôler la peinture dans ce match. De plus, il était une bête offensive dans la peinture sur le chemin d’une victoire des Lakers.

Davis a terminé avec 25 points sur un tir très efficace à 70% depuis le sol. Il était un +28 du sol.

3 raisons pour lesquelles les Lakers ont remporté le match 3 : 2. LeBron James

LeBron James a vraiment eu du mal au premier quart et n’a marqué aucun point. « The King » a été très passif et a refusé de conduire au panier au premier quart-temps. James semblait être en roue libre dans le premier, mais a réussi à le reprendre dans les parties restantes de ce match, car il est devenu très agressif envers les paniers au milieu du deuxième quart. À partir de ce moment-là, LeBron a fait des trucs de LeBron.

James a terminé avec 21 points sur 54% de tirs depuis le sol, en plus de huit passes décisives et de huit rebonds.

3 raisons pour lesquelles les Lakers ont remporté le match 3 : 1. D’Angelo Russell

D’Angelo Russell a fait un très bon match dans celui-ci. Il a été très crucial au début de ce match où les Lakers manquaient un peu d’attaque. Russell a fait trois trois points consécutifs pour commencer le match. Après cela, il a ralenti un peu mais a quand même passé une très belle nuit depuis le sol. LeBron n’a vraiment rien fait au premier quart et Russell l’a rattrapé. Les Lakers étaient en baisse de sept après le premier, mais auraient pu être beaucoup plus bas si Russell n’avait pas réussi de tirs.

Russell a enregistré 21 points sur 61% de tirs depuis le sol, en plus de faire cinq tirs à trois points. De plus, Russell a également enregistré cinq passes décisives.

Cette série est vraiment bizarre. Le match 1 était incroyable, mais depuis lors, il y a eu deux matchs où une équipe ne s’est pas présentée du tout du côté offensif pendant tout un quart-temps. Les Lakers ont reçu beaucoup d’appels de lancers francs dans cette série, mais avec l’offensive orientée, cela a du sens.

Le premier match était amusant à regarder et ces deux derniers ont été des ratés totaux. Les deux équipes ont lutté contre un mauvais tir dans leurs défaites respectives. Comme s’ils tiraient vraiment très mal. Encore une fois, cette série est vraiment bizarre.