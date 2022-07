3 raisons pour lesquelles les dirigeants quittent les détaillants de GameStop à Gap

Les acheteurs explorent un centre commercial presque vide à Columbus, Ohio. Matthieu Hatcher | Getty Images

Ne vous attendez pas à ce que le flux de départs des suites C des détaillants s’arrête de si tôt. Déjà cette année, Gap et Bed Bath & Beyond ont brusquement remplacé leurs PDG alors que les ventes des entreprises plongeaient. GameStop a licencié son directeur financier au milieu des efforts du détaillant de jeux vidéo pour réorganiser ses activités. Après être resté pour aider Dollar General à traverser la pandémie, le PDG de longue date de l’entreprise a déclaré qu’il prenait sa retraite. Alors que le secteur de la vente au détail observe un paysage de plus en plus difficile, les experts affirment que les remaniements de la direction deviendront probablement plus courants. Les dépenses de relance qui ont stimulé les ventes pendant la pandémie ne masqueront plus les difficultés commerciales sous-jacentes. La flambée de l’inflation fait craindre que les acheteurs réduisent leurs dépenses. Et après la tension des deux dernières années, certains cadres sont prêts pour un changement de rythme. “Les PDG de la vente au détail vont devoir gagner leur place et gagner leur argent, car leur travail est devenu beaucoup plus difficile au cours des six derniers mois”, a déclaré John San Marco, analyste de recherche senior couvrant l’industrie de la vente au détail chez Neuberger Berman.

Wall Street se méfie également de l’industrie du commerce de détail alors que le contexte économique devient plus agité. Les actions du fonds négocié en bourse S&P Retail ont baissé d’environ 30 % jusqu’à présent cette année, pire que la baisse de 18 % du S&P 500 au cours de la même période. Alors que la pression augmente pour que les dirigeants du commerce de détail stimulent la croissance, il y a une plus grande probabilité qu’ils décevront les conseils d’administration et les actionnaires et se verront montrer la porte, a déclaré San Marco. Dans d’autres cas, les dirigeants pourraient voir l’écriture sur le mur et vouloir partir alors qu’ils sont encore sur la bonne voie. Voici trois raisons pour lesquelles les dirigeants de l’industrie pourraient rechercher un nouvel emploi dans les mois à venir.

1. Chaleur militante

Certains remaniements exécutifs sont l’aboutissement d’un examen minutieux de la part d’investisseurs activistes. “Si le cours de votre action a chuté, si votre valeur marchande est inférieure à votre chiffre d’affaires, vous allez être une cible pour les activistes”, a déclaré Catherine Lepard, associée dans la pratique de la vente au détail chez Heidrick & Struggles, qui aide les conseils d’administration des entreprises avec planification de la relève et recherche de cadres.

Un magasin Bed Bath & Beyond est vu le 29 juin 2022 à Miami, en Floride. Joe Raedle | Getty Images Actualités | Getty Images

Bed Bath & Beyond, par exemple, est devenu la cible du cofondateur de Chewy, Ryan Cohen, dont RC Ventures a acquis une participation de près de 10 % dans la société. Cohen a fait pression pour des changements, notamment la scission ou la vente de la chaîne d’articles pour bébés de l’entreprise et la réduction de salaire du PDG Mark Tritton. Environ trois mois plus tard, Tritton a été expulsé alors que la baisse des ventes persistait, les pertes s’accumulaient et les stocks s’accumulaient. Sue Gove, administratrice indépendante du conseil d’administration, a été nommée PDG par intérim. Cohen a également fait monter la pression sur GameStop après avoir acheté des actions de l’ancien vendeur de jeux vidéo de brique et de mortier. Il a été sollicité pour diriger sa poussée numérique en tant que président de son conseil d’administration et la société a obtenu une liste de nouveaux dirigeants, dont le vétéran d’Amazon Matt Furlong qui est devenu son nouveau PDG et Mike Recupero, également d’Amazon, qui est devenu son directeur financier. D’autres remaniements ont suivi, notamment le licenciement de Recupero au début du mois, un an seulement après son arrivée dans l’entreprise. Dollar Tree, qui avait pris du retard sur son rival Dollar General, a également apporté des changements radicaux à sa direction après avoir été pris dans le collimateur d’un investisseur activiste. La société a conclu un accord avec la société d’investissement Mantle Ridge en ajoutant sept nouveaux administrateurs à son conseil d’administration. Fin juin, Dollar Tree l’a également dit obtiendrait un nouveau groupe de dirigeants.

Un magasin Kohl’s à Colma, en Californie. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Kohl’s a également fait l’objet d’un examen minutieux de la part du fonds spéculatif Macellum Advisors, qui a poussé pendant des mois le détaillant à poursuivre une vente et à bouleverser son conseil d’administration. Le détaillant a réussi à réélire sa liste de 13 administrateurs au conseil d’administration plus tôt cette année. Mais la semaine dernière, il a déclaré que son directeur de la technologie et de la chaîne d’approvisionnement partait. David Bassuk, co-responsable mondial de la pratique de la vente au détail chez AlixPartners, a déclaré que l’attention des investisseurs activistes sur le secteur de la vente au détail augmente la pression sur les conseils d’administration des entreprises de l’ensemble du secteur. “Il y a beaucoup d’inquiétude à l’approche du troisième quart et du quatrième. Ce n’est pas facile de sitôt”, a-t-il déclaré. Une enquête réalisée cet automne auprès de 3 000 dirigeants d’entreprise par AlixPartners a révélé que 72 % des PDG se disaient inquiets de perdre leur emploi en 2022 en raison de perturbations. C’est en hausse par rapport aux 52% qui ont dit la même chose en 2021.

2. La patience s’épuise pour de mauvaises performances

Lorsqu’un détaillant affiche des trimestres consécutifs de ventes atones, ne parvient pas à enregistrer un bénéfice ou prend du retard sur ses concurrents, le chiffre d’affaires dans la suite C devient plus probable. Craig Rowley, un partenaire client senior du cabinet de conseil en recrutement Korn Ferry, a comparé la dynamique à ce qui se passe dans le sport : “Si vous avez une équipe et que pendant trois ou quatre ans vous ne gagnez pas, que faites-vous ? Vous changez l’entraîneur.” Plus tôt ce mois-ci, Gap a déclaré que son PDG, Sonia Syngal, se retirait après que l’activité Old Navy de la société ait vu une nouvelle stratégie se retourner contre lui. Old Navy, autrefois moteur de croissance de l’entreprise, s’était lancée dans les tailles plus pour attirer davantage de clients. Mais l’effort a laissé la chaîne avec trop de vêtements dans des tailles plus grandes, et pas assez des tailles souhaitées par les clients. Syngal a été remplacé par Bob Martin, président exécutif du conseil d’administration de Gap, en tant que PDG par intérim. La PDG d’Old Navy, Nancy Green, était déjà partie quelques mois plus tôt. Après avoir lutté pour devenir rentable, le détaillant de revente de luxe The RealReal a également annoncé début juin que la fondatrice Julie Wainwright quittait son poste de PDG. Le chef de l’exploitation Rati Sahi Levesque et le chef de la direction financière Robert Julian ont été nommés co-PDG par intérim. Alors que la flambée des ventes due à la pandémie s’estompe, San Marco de Neuberger Berman a déclaré que les anciens dirigeants sont chassés et que de nouveaux sont recrutés pour réduire les dépenses et réduire les empreintes physiques. “Certains des changements de PDG ont eu lieu dans des entreprises qui finiront probablement par être beaucoup plus petites qu’elles ne le sont aujourd’hui”, a-t-il déclaré. Victoria’s Secret pourrait offrir un livre de jeu à certains détaillants, a déclaré San Marco. Le détaillant de lingerie s’est séparé de sa société mère et a mis en place un nouveau leadership après avoir perdu des clients au profit de rivaux plus branchés. La semaine dernière, la société a nommé des cadres dans trois nouveaux rôles de direction. Il a également annoncé qu’il supprimait environ 160 postes de direction, soit environ 5 % de l’effectif de son siège social, afin de rationaliser les opérations et de réduire les dépenses.

3. Épuisement professionnel pandémique