3 raisons pour lesquelles les Celtics ont remporté le match épique 6 contre le Heat

Les Boston Celtics ont réussi à battre le Miami Heat pour passer à un match 7 do-or-die pour les deux équipes. Les dernières minutes de ce match ont été classiques.

Dans un classique des séries éliminatoires, les Boston Celtics ont battu le Miami Heat, 104-103, dans le match 6.

Ce fut le meilleur match des séries éliminatoires compte tenu des moments de fin de partie. Oui, les trois manqués par Boston et l’attaque totale ont été horribles pour Miami, mais les dernières minutes ont été incroyables.

Le match a commencé avec Boston manquant tous ses trois (à part Marcus Smart et Derrick White). Pourtant, Miami n’a pas pu profiter du fait qu’il n’a pas pu tirer non plus. Jimmy Butler a beaucoup lutté jusqu’au quatrième quart-temps.

Le jeu est essentiellement resté comme ça contrairement à la fin du quatrième quart lorsque Miami a commencé à faire son retour.

Duncan Robinson a raté deux trois en fin de match pour prendre les devants. Pourtant, le Heat a pris les devants grâce à la capacité de Jimmy Butler à effectuer trois lancers francs consécutifs avec quelques secondes au compteur.

Il semblait que le Heat se rendait à la finale de la NBA jusqu’à ce que Derrick White attrape un Marcus Smart raté trois pour gagner le match pour les Celtics sur un rebond offensif transformé en lay-up.

3 raisons pour lesquelles les Celtics ont remporté le match 6 contre le Heat

Jayson Tatum

Jayson Tatum a continué à tirer horriblement depuis la ligne des trois points, mais il était toujours le meilleur joueur sur le terrain pendant les trois quarts de ce match. Il a fini par tenter huit trois et n’en a fait aucun.

À l’avenir, Tatum doit arrêter de prendre des trois. L’espacement à Boston est bon et n’a pas besoin que Tatum lance des tirs.

Quoi qu’il en soit, Tatum a terminé avec 31 points. Il a très bien réussi à tirer des fautes puisqu’il est allé à la ligne 15 fois. Il était parfait depuis la ligne des lancers francs dans un match où Boston avait besoin de chaque point.

Tatum était bon dans ce jeu depuis l’intérieur de l’arc. Il a fini par tirer à 61% de l’intérieur. De plus, il a terminé avec 11 rebonds et cinq passes décisives.

Jaylen Brown

C’était un peu tentant de mettre Marcus Smart ici en raison du fait qu’il était le seul autre Celtic à pouvoir tirer un trois dans ce match, mais Jaylen Brown cuisinait du côté offensif pour les Celtics.

La défense de Brown a également été très bonne dans ce match, car il a aidé à enfermer Butler pendant trois quarts.

Encore une fois, c’était un jeu similaire pour la co-star de Tatum. Il était incroyable de partout sur le terrain sauf sur la ligne des trois points. Il a terminé avec 26 points et 10 rebonds, passant à 75% du sol.

Derrick Blanc

Ce match restera dans l’histoire des Boston Celtics (ce qui n’est pas peu dire) après le buzzer-beater de Derrick White. Outre son rebond offensif qui s’est transformé en vainqueur du match, il a fini par poursuivre sa séquence chaude à partir de trois.

Il s’est un peu calmé après le match 5, mais c’était toujours une performance très solide car il a pu fournir un espacement aux Celtics. Il a terminé avec 11 points sur 40% de tirs depuis le sol avec trois trois points.

Boston ne tirera probablement pas comme ça dans le Game 7 de cette série. Compte tenu du fait que le match est à domicile, il est plus probable que les Celtics ne jetteront pas le match loin de la ligne des trois points.

Avec le match sur la route pour le Heat, il est plus probable que l’offensive de Miami continue de se débattre. Oui, Butler reviendra sur terre mais le reste de leur infraction est très préoccupant. Si le Heat veut gagner le match 7 et éviter l’histoire, Bam Adebayo devra intensifier ses efforts sur la route.