3 raisons pour lesquelles les Boston Celtics ont remporté le match 5 contre le Miami Heat

Les Celtics ont remporté le match 5 contre le Miami Heat. Cette série n’est pas terminée et Boston est à mi-chemin de faire quelque chose de potentiellement historique.

Les Boston Celtics ont battu le Miami Heat, 110-97, lors du cinquième match de la finale de la Conférence Est.

Ce n’était pas un match depuis le début car les Celtics ont pris les devants et n’ont jamais vraiment regardé en arrière. Tout frappait pour Boston dans ce match.

Ils sont à deux victoires de créer quelque chose d’historique en revenant d’un déficit de 3-0 en série. Cela n’a jamais été fait dans les séries éliminatoires de la NBA.

3 raisons pour lesquelles les Celtics ont remporté le cinquième match contre le Heat

Jaylen Brown

Jaylen Brown était incroyable dans ce match. Il a vraiment eu du mal dans cette série à démarrer et il a commencé à se rattraper jeudi soir.

Brown était son moi dominant habituel du côté offensif alors qu’il a marqué 21 points sur 50% de tirs depuis le sol. Il semblait vraiment que le joueur All-NBA était à nouveau un joueur All-NBA. Jusqu’à présent, il n’était pas ce genre de gars.

Sa capacité de conduite était très agréable. C’était quelque chose qui lui manquait dans les matchs passés, ce qui explique en partie pourquoi les Celtics sont dans ce trou 3-2.

Ce n’est qu’une amélioration de quatre points par rapport à sa performance dans le cinquième match, mais cela semblait être une différence majeure par rapport à son jeu précédent dans cette série.

Derrick Blanc

C’était vraiment tentant d’aller avec Jayson Tatum ici, mais ses difficultés à trois l’ont empêché de prendre cette place.

Derrick White a terminé avec six trois dans ce match en route vers 24 points en tête de l’équipe. White était le tueur de la ligne des trois points.

Oui, Tatum et Brown ont réussi à créer l’espacement nécessaire pour les Blancs, mais les points des Blancs ont fait de ce match une explosion dès le départ.

En entrant, il aurait été étrange de voir que White était le meilleur buteur dans une victoire des Celtics, mais sa capacité de tir à trois points sera certainement à nouveau essentielle dans le match 6 si les deux joueurs All-NBA peuvent créer de l’espace.

Chiffres d’affaires de Miami Heat

Le Heat s’est retrouvé avec seize revirements dans ce match. Ce n’est pas une formule gagnante pour une équipe qui essaie de clore une série.

Bam Adebayo a été le pire contrevenant, car il a eu six revirements. Kyle Lowry était le deuxième pire contrevenant avec quatre revirements.

Certains de ces revirements n’étaient que de mauvais mouvements en transition et ne se produiraient (probablement) pas si Miami ralentissait son rythme. Les chiffres d’affaires de Lowry sont beaucoup plus préoccupants en raison du fait que ceux-ci se produisent en raison de l’absence de Gabe Vincent.

Avec la façon dont le Heat a joué dans le match 5, le match 6 semble être une victoire incontournable s’ils veulent gagner la série. C’est le dernier match à Miami dans la série et le Heat ne peut pas le renvoyer à Boston.

Si les Heat jouent comme ils ont joué dans ce match lors du sixième match, cette série est terminée. Les Celtics de Boston finiront par entrer dans l’histoire en se rendant à la finale de la NBA.

