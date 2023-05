3 raisons pour lesquelles les Boston Celtics ont remporté le match 4 contre le Miami Heat

Les Celtics de Boston ont réussi à maintenir cette série en vie en remportant le match 4 contre le Miami Heat, 116-99.

Le Heat a eu du mal dans la seconde moitié de ce match, ce qui a permis à la série de continuer. Jayson Tatum a rebondi avec une forte nuit de tir depuis le sol dans un match où il a eu du mal.

Entrant dans la seconde moitié de ce match, Miami menait 56-50. Après ce point, Boston a dominé le Heat et a évité le balayage. Kyle Lowry et Gabe Vincent ont tous deux joué leurs blessures, ce qui pourrait avoir un impact sur la profondeur de Miami plus cette série durera.

Heat vs Celtics : 3 raisons pour lesquelles Boston a gagné

Jayson Tatum

Pour la première fois de cette série, Jayson Tatum s’est enfin présenté. Il a eu un peu de mal en première mi-temps mais s’est épanoui en seconde mi-temps, marquant plus de 20 points au cours des deux derniers quarts. La meilleure façon de décrire Tatum dans ce jeu est qu’il a pu revenir à sa forme All-NBA.

Tatum a terminé le concours avec 34 points sur 63% de tirs depuis le sol. De plus, il a eu 11 rebonds, 8 passes décisives et 2 contres dans ce match. Si les Celtics sont en mesure d’obtenir une performance de Tatum comme celle-ci dans le cinquième match, un retour à Miami pourrait être de mise.

Grant Williams

Il était tentant de mettre Jaylen Brown à cet endroit, mais son mauvais tir à trois points a facilité la décision. Grant Williams a marqué 14 points sur 57% de tirs depuis le sol. Il a fait quatre trois dans le match. Williams a été dans et hors de la rotation pendant un certain temps. Le joueur de rôle a connu son meilleur match depuis un certain temps et a bien rebondi après avoir été embarrassé par Jimmy Butler dans le troisième match.

Les Celtics avaient besoin de minutes productives et de tirs de la part de leurs acteurs dans ce match et Williams a pu fournir cela. Williams a fourni un espacement dont les Celtics avaient désespérément besoin sur le tronçon.

Quatrième quart-temps offensif difficile pour le Heat

Au milieu du quatrième quart, Miami n’avait que quatre points dans le cadre. Miami a eu beaucoup trop de revirements au quatrième quart de ce match, ce qui a finalement conduit à sa chute.

Les Heat ont perdu des quarts dans cette série mais ont tout de même pu se rattraper. Dans ce jeu, ils ne pouvaient pas répondre et cela a conduit à leur disparition.

Les Celtics de Boston sont restés en vie. Si Boston est capable de gagner le match 5 à domicile, alors les choses deviennent vraiment intéressantes en revenant à Miami pour le match 6.

N’augmentez pas le Heat sur Miami pour l’instant.