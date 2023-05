Le Heat a battu les Celtics lors du match 3 pour prendre une avance de 3-0 lors de la finale de la Conférence Est grâce à Gabe Vincent, un tir à trois points et plus encore.

Le Miami Heat a battu les Boston Celtics, 128-102, dans le match 3. Avec une avance de 3-0 avant le match 4, cette série est pratiquement terminée.

Dès le départ, c’était une victoire à Miami. Le Heat a pris une énorme avance et n’a jamais vraiment regardé en arrière. Les Celtics ont réussi à garder une apparence au moins quelque peu raisonnable au premier quart et ils ont fait un peu de course à mi-chemin au deuxième quart pour réduire l’avance, mais Miami a résisté pour la victoire.

Au milieu du deuxième quart-temps, les choses sont devenues très incontrôlables avec Miami en tête. Parfois, il semblait que les Celtics réduiraient au moins le déficit à moins de 20, mais le Heat a toujours été en mesure de garder le match extrêmement hors de portée.

3 raisons pour lesquelles le Heat a dominé le troisième match contre les Celtics

Tir à trois points

Le tir à trois points dans ce match du Heat était incroyable. Miami a tiré 54% avec 57 points sur la seule ligne des trois points. Les Celtics n’ont pas totalisé 57 points pendant toute la seconde mi-temps.

C’était une explosion offensive du Heat. Gabe Vincent était très gentil du sol.

Duncan Robinson a tiré 74% sur trois. C’était vraiment impressionnant de voir Robinson briller pleinement après les hauts et les bas auxquels sa carrière a été confrontée au cours des deux dernières années en raison du fait qu’il n’est qu’un spécialiste en trois points. Il a fini par jouer 23 minutes et a été très solide pendant ces minutes, exécutant des écrans hors balle sur son chemin vers les trois points.

Caleb Martin est passé de 57% sur trois, réalisant quatre de ses sept tentatives à trois points. Son attaque était beaucoup plus créatrice de balles dans ce jeu que Robinson (comme il se doit et comme cela a été le cas) mais c’était très agréable de voir cela encore une fois de la part de Martin. Martin a mis sur pied sa meilleure série éliminatoire de sa courte carrière et s’est fait beaucoup d’argent (en supposant qu’il refuse son option de joueur).

Gabe Vincent

Gabe Vincent a réalisé la meilleure performance offensive dans ce match. À l’approche de dimanche, ce serait un peu bizarre de voir cela écrit. Pourtant, un match de 29 points sur 71% de tirs depuis le sol vous rapportera cela.

Jimmy Butler était capable de créer de l’offense mais Vincent était si mortel qu’il est difficile de ne pas le mettre ici.

Il a fini par faire six tirs à trois points sur 66% de tirs. C’était un sommet en carrière. Vincent mérite ses fleurs pour avoir la main chaude. Néanmoins, il convient de noter que le Heat a un joueur de rôle mis en place pour réussir à chaque match.

Cela parle vraiment de la culture que Butler a créée à Miami. Butler est capable d’attirer l’attention de la défense et il est capable de le renvoyer au joueur de rôle qui est chaud ce soir-là. C’était la nuit de Vincent.

Terribles performances des deux meilleurs joueurs des Celtics

Jayson Tatum et Jaylen Brown ont été extrêmement mauvais dans ce match car ils ont combiné moins de 30 points. Ce n’est pas une recette gagnante pour Boston. Ensemble, ces deux joueurs ont tiré un horrible 34% du sol. Leur jeu dans le match 3 était très similaire à leur jeu au quatrième quart du match 2.

Les deux joueurs ont pris un combiné de 14 trois et n’en ont fait qu’un. C’était juste une performance horrible. Dans un match à gagner, les deux joueurs All-NBA ne l’avaient tout simplement pas.

La finale de la NBA commence le 1er juin. Les Nuggets et Heat s’affronteront et ce sera amusant à regarder.