Les valeurs technologiques ont été écrasées ces derniers jours par une combinaison de rapports de bénéfices décevants, de hausse des taux d’intérêt et de craintes économiques qui ont poussé les investisseurs à se replier. Nasdaq Composite au plus bas depuis cinq mois.

Jusqu’à jeudi, le Nasdaq était en baisse de 3 % sur la semaine, et les grandes valeurs technologiques ont été parmi les principaux moteurs de la vente. Alphabet et Métaplateformes les deux ont dépassé les estimations de leurs rapports trimestriels, mais cela n’a pas suffi à satisfaire le marché, car la nervosité face à une récession semblait se propager.

Dans ce contexte, les investisseurs semblaient avoir de faibles attentes quant à Amazone (AMZN 3,89%) entrant dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre. Le titre avait chuté en réponse à la faible croissance des nuages ​​d’Alphabet et aux avertissements de Meta concernant le marché publicitaire.

Cependant, Amazon a surpris à la hausse avec des revenus en hausse de 13% à 143,1 milliards de dollars, en avance sur les estimations de 141,6 milliards de dollars, et un bénéfice par action bondi de 0,28 à 0,94 dollars. Le titre a terminé la séance en après-Bourse en hausse de 5% jeudi.

Allons au-delà des gros chiffres et examinons trois raisons pour lesquelles Amazon a pu inverser la tendance plus large des valeurs technologiques.

1. Le commerce électronique gagne du terrain

L’un des aspects brillants du modèle commercial d’Amazon est qu’il a créé une énorme entreprise de commerce électronique dotée de l’échelle et de la commodité, avec une livraison gratuite, nécessaires pour créer un vaste fossé économique.

Cependant, le commerce de détail en ligne n’a jamais été très rentable car le commerce électronique direct est coûteux et compétitif en termes de prix. Amazon a pris la tête du commerce électronique et a construit des activités à marge élevée. Cette stratégie s’est manifestée au troisième trimestre, car ses activités à la croissance la plus rapide étaient des segments de commerce électronique à marge élevée.

Alors que son activité de vente au détail propriétaire n’a augmenté que de 7 % au cours du trimestre pour atteindre 57,3 milliards de dollars, les revenus de son marché tiers ont augmenté de 20 % à 34,3 milliards de dollars, les revenus publicitaires ont augmenté de 26 % à 12,1 milliards de dollars et les services d’abonnement, qui représentent principalement les revenus de Prime. , a augmenté de 14 % à 10,2 milliards de dollars.

Ceux-ci constituent les trois secteurs d’activité d’Amazon à la croissance la plus rapide au cours du trimestre et expliquent en partie pourquoi le bénéfice d’exploitation est passé de 2,5 milliards de dollars à 11,2 milliards de dollars. Pendant ce temps, l’équilibre des revenus de l’entreprise continue de passer des produits aux services à plus forte marge, qui représentaient 56 % du chiffre d’affaires du trimestre.

2. Le business du cloud revient

La croissance des revenus d’Amazon Web Services (AWS) a considérablement ralenti au cours des derniers trimestres et s’est établie à seulement 12 % au troisième trimestre, correspondant à son taux de croissance du deuxième trimestre.

Le PDG Andy Jassy a reconnu que l’activité cloud avait connu une optimisation élevée des coûts de la part des clients, mais a déclaré que la dynamique d’AWS commençait à s’orienter à nouveau vers la croissance. Il a expliqué : « Nous constatons une accélération du rythme et du volume des transactions conclues, et nous sommes encouragés par les nombreux nouveaux contrats signés au cours des deux derniers mois. » L’accord signé en septembre pour démarrer en octobre a été plus important que l’ensemble du troisième trimestre.

Ce commentaire a semblé suffire à convaincre les investisseurs que la croissance d’AWS allait s’accélérer, ce qui est essentiel car AWS génère la majorité des bénéfices de l’entreprise avec 7 milliards de dollars de bénéfice d’exploitation au troisième trimestre.

Jassy a également évoqué l’impact de l’IA générative sur la croissance du cloud, affirmant qu’un nombre important et croissant d’entreprises utilisent des applications d’IA générative dans AWS.

3. Les coûts sont maîtrisés

Depuis qu’il a repris Amazon en 2021, les principaux efforts de Jassy se sont concentrés sur la maîtrise des coûts et la croissance des secteurs les plus rentables de l’entreprise.

L’entreprise a licencié 27 000 employés au cours de l’année dernière et a fermé plusieurs nouveaux secteurs d’activité. Désormais, l’impact de ces efforts est clairement visible dans le compte de résultat.

Les dépenses en ventes et marketing ainsi qu’en dépenses générales et administratives ont en fait diminué au troisième trimestre par rapport à il y a un an. Le coût des ventes, son principal poste de dépenses, n’a augmenté que de 6,7 % pour atteindre 75 milliards de dollars, soit environ la moitié du rythme de croissance de ses revenus. Le nombre d’employés d’Amazon a également diminué de 3 % par rapport au trimestre de l’année dernière, à 1,5 million, ce qui montre que l’entreprise a réduit ses effectifs au-delà des licenciements.

La société a encore le potentiel d’être beaucoup plus rentable qu’elle ne l’est, et c’est en partie la raison pour laquelle le titre a constamment obtenu un multiple élevé, même si la croissance des revenus s’est modérée depuis la pandémie.

Si Amazon peut continuer à mettre en œuvre les plans de Jassy visant à contrôler les coûts tout en développant ses activités à marge élevée, le titre devrait continuer à augmenter.