3 raisons de se soucier de la Tesla Semi même si vous n’en achèterez jamais une

Il est peu probable que vous achetiez un Tesla Semi. Il y a cependant des raisons pour lesquelles vous devriez vous soucier de l’énorme véhicule électrique.

Le chef de la direction, Elon Musk, a présenté le camion jeudi soir pour vanter les premières expéditions des machines massives à PepsiCo, qui a commandé 100 Tesla Semis en 2017 lorsque le camion a fait ses débuts. Tesla a raté sa date limite initiale pour commencer vendre Tesla Semis en 2019mais maintenant il les construit dans une usine à Sparks, Nevada.

“C’est une bête”, a déclaré Musk à propos du Tesla Semi, montrant une vidéo d’un autre camion qui croisait en montée avec un poids à pleine charge de 82 000 livres.

Donc non, pas une machine que la plupart d’entre nous conduiront un jour. Mais le 18 roues de Tesla pourrait être important pour nous, de toute façon, alors que la société continue de pousser des changements majeurs dans l’industrie automobile. Voici pourquoi.

Le climat

Les véhicules électriques n’émettent pas directement de dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique, et à mesure que le réseau électrique devient plus vert, les centrales électriques ne le font pas non plus. Les transports représentent 27 % des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, l’électrification est donc une étape cruciale pour atteindre les objectifs de zéro rejet net de carbone.



Les camions jouent un rôle majeur dans ce changement, c’est pourquoi la poste américaine, UPS et Amazon adopte tous les camions électriques pour l’expédition locale. L’expédition long-courrier est cependant plus difficile, car des batteries plus grosses sont nécessaires pour atteindre le Autonomie de 500 milles de Tesla Semi.

Les semi-remorques ne représentent que 1 % de la fabrication de véhicules aux États-Unis, mais 20 % des émissions, a déclaré Musk. “Vous avez un énorme véhicule, et il roule tout le temps”, a-t-il déclaré. “La mission de l’entreprise est d’accélérer l’énergie durable.”

Cet avantage en matière d’émissions de carbone est lié au succès du camion. On ne sait pas combien coûtera la Tesla Semis ni combien de Tesla fabriqueront, bien qu’en 2017, la société ait promis un prix de départ de 150 000 $.

Une grande limite sera l’infrastructure de charge. Les camionneurs sont tenus de s’arrêter périodiquement, un moment propice pour recharger, mais jusqu’à ce qu’il y ait beaucoup de bornes de recharge, Tesla Semis sera confiné à une géographie limitée.

Sécurité routière

La transmission à moteur électrique du Tesla Semi, qui est contrôlée par ordinateur et peut réagir rapidement, offre des avantages en matière de contrôle de la traction et de la stabilité pour rendre les camions plus sûrs pour quiconque sur la route, du moins en principe. Le système de contrôle logiciel du camion empêchera un camion de se mettre en portefeuille, a déclaré Musk.

Tout cela n’a pas encore été mis à l’épreuve, il n’est donc pas clair dans quelle mesure la Tesla Semi répondra à ces ambitions, mais il est vrai que les véhicules électriques offrent certains avantages.

Le Tesla Semi, comme tous les véhicules électriques, utilise également le freinage régénératif qui pompe la puissance dans la batterie lors du ralentissement. Lorsque vous descendez de longues pentes, cela signifie que les freins ne surchauffent pas.

“C’est pourquoi vous avez des voies réservées aux camions en fuite”, a déclaré Dan Priestley, directeur principal de l’ingénierie des camions de Tesla, lors de l’événement. Avec le freinage régénératif, “C’est un système plus sûr pour tout le monde sur la route.”

Un autre avantage possible en matière de sécurité pourrait venir de la technologie de véhicule autonome de Tesla. Bien qu’il n’ait pas encore livré la totalité niveau 4 technologie de voiture autonome, Tesla expédie des voitures qui peuvent utiliser le même système pour des fonctions de sécurité telles que le freinage et la direction automatiques, alertant les conducteurs s’ils semblent somnolents et resserrant les ceintures de sécurité si la voiture s’attend à une collision.

Cependant, Musk n’a fourni aucun détail sur la technologie de conduite autonome de la Tesla Semi.

Recharge rapide pour Tesla Cybertrucks

Pour charger une énorme batterie Tesla Semi, Tesla exploitera de nouveaux chargeurs au volant capables de pomper plus d’un mégawatt de puissance. C’est suffisant pour charger 10 000 ordinateurs portables MacBook Pro 16 pouces en même temps et beaucoup plus que les stations Supercharger ordinaires qui offrent aujourd’hui généralement 150 à 250 kilowatts.

Musk a déclaré que les stations de recharge haute puissance seront disponibles pour les conducteurs du Cybertruck de Tesla, le modèle de pick-up fortement anguleux qui a également subi des années de retard. Sa grande taille par rapport aux véhicules Tesla Model 3, Y, S et X signifie qu’il a une batterie plus grande.

Pour gérer autant de flux électrique, les câbles d’alimentation du chargeur utilisent un refroidissement liquide interne, a déclaré Priestley. “Nous pouvons pousser beaucoup de courant dans un très, très petit espace”, a-t-il déclaré.

Les clients de Cybertruck pourront se connecter aux superchargeurs de mégawatts à partir de l’année prochaine, a déclaré Priestley. Tesla prévoit de commencer à expédier des Cybertrucks en 2023deux ans après la date de début initiale de 2021.

Si Tesla choisit d’ouvrir ces bornes de recharge haute puissance à d’autres constructeurs automobiles, comme il le fait progressivement avec ses Superchargeurs plus ordinaires, cela pourrait encourager d’autres constructeurs à fabriquer des camions électriques et inciter Tesla à construire davantage de bornes de recharge.

Comme pour tout ce qui concerne Tesla et Musk, il y a toujours beaucoup de si et d’inconnues. Musk fait face à de nouvelles distractions avec son acquisition de Twitter, n’a pas encore offert les avantages promis des voitures Tesla entièrement autonomes et a du mal à révolutionner les transports avec les tunnels de sa Boring Company.

Mais Musk a globalement réussi jusqu’à présent chez Tesla et sa société de fusées, SpaceX. Surtout à long terme, la Tesla Semi pourrait être un gros problème.