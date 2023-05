Le Miami Heat a volé le match 1 aux Celtics lors de la finale de la Conférence de l’Est à Boston avec Playoff Jimmy Butler faisant une autre apparition vedette.

Commençant les finales de la Conférence de l’Est sur la route à Boston, comme le Miami Heat l’a fait dans chaque série jusqu’à présent en tant que tête de série n ° 8, Playoff Jimmy Butler s’est présenté et a mené son équipe à une énorme victoire bouleversée 123-116 sur la route en Match 1, perturbant l’avantage des Celtics sur le terrain.

Les Celtics ont pu prendre une énorme avance au deuxième quart après avoir fait une course monstre. Cela a semblé donner à Boston le contrôle de ce match, mais le troisième quart a changé le teint alors que la défense s’est effondrée, abandonnant 46 points dans le seul quart à Miami. Ils ont riposté pour prendre les devants et ont contrôlé l’action jusqu’au moment critique.

Dans les derniers instants du quatrième quart-temps, Jayson Tatum a commis des erreurs coûteuses avec deux violations de double dribble, donnant à Butler et au Heat une chance de le clôturer. Après la seconde, Butler a réussi une incroyable tentative de 3 points pour pousser l’avance à 10, poussant essentiellement le Heat à la victoire.

Comment Miami a-t-il réussi à bouleverser le match 1, cependant? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Miami Heat: 3 raisons de bouleverser les Celtics dans le match 1

3. Max Strus

Max Strus a terminé avec 15 points sur 60% de tirs depuis le sol pour aller avec 3 rebonds dans ce match également. Cependant, une grande partie de ce qu’il a fait dans ce jeu ne peut pas être montrée dans le score de la boîte, même avec une ligne continue.

Lorsque le Heat est revenu dans le match au troisième quart, Strus a été d’une grande aide. Il a coulé plusieurs tentatives de 3 points dans le quart et a été énorme lorsque Miami a dû répondre aux Celtics qui ont pris la tête. Il a été un excellent espaceur au sol tout au long des séries éliminatoires, et le premier match n’a pas été différent.

2. Jimmy Butler

Butler a terminé avec 34 points sur 48% de tirs depuis le sol avec sept passes décisives, six rebonds et six interceptions dans la victoire du Heat. Il était imparable dans ce jeu car il a continué d’être l’un des meilleurs performeurs après la saison cette année, et peut-être aussi parmi d’autres courses historiques.

Playoff Jimmy était le meilleur joueur sur le terrain dans ce match, mais surtout en seconde période. Sa dernière marque de 3 points tard dans le chronomètre des tirs et avec l’échec de l’attaque a été un back-breaker pour Boston. Tout au long, cependant, il a pu couper au seau pour attirer les défenseurs et trouver les tireurs ouverts du Heat à 3 points.

1. Le tir à 3 points de Heat au total

Bam Adebayo aurait pu être le troisième joueur individuel sur cette liste, mais sa défense l’a retenu en laissant Robert Williams III faire son chemin en première mi-temps. Il était donc logique de regarder le tournage de Heat 51 pour cent à partir de 3 points dans ce jeu en tant qu’énorme facteur de différence.

C’est l’efficacité et l’efficience de Miami au plus profond du troisième quart-temps qui ont conduit l’équipe à exploser au cours de la période et à prendre l’avantage sur les Celtics. Tout le monde sur le Heat a également montré sa gamme. Kevin Love a tiré 66% tandis que Gabe Vincent et Kyle Lowry ont chacun tiré 60%. Curieusement, Duncan Robinson était à peu près le seul joueur de Heat à ne pas être connecté depuis un terrain à 3 points.