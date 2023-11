3 questions pour le football de l’Alabama avant le match sur route de la SEC contre le Kentucky

Le football de l’Alabama a une chance de remporter la SEC West samedi au Kentucky. Les Crimson Tide ont une fiche de 8-1 cette saison, 6-0 en championnat et scelleront un voyage à Atlanta avec une victoire ou une défaite d’Ole Miss.

Le match devrait débuter à 11 heures du matin, heure du Pacifique, depuis le Kroger Field de Lexington. Il sera diffusé sur ESPN.

Avant le match, voici trois questions auxquelles l’Alabama devra répondre samedi.

Comment la défense va-t-elle gérer les blessures ?

Il est peu probable que le Crimson Tide ait le secondeur Deontae Lawson ou la sécurité Jaylen Key pour le match de samedi contre les Wildcats. Tous deux ont été blessés lors de la victoire de la semaine dernière contre LSU, et Nick Saban semblait douteux qu’il jouerait samedi.

Lawson a quitté le match en seconde période après s’être blessé à la cheville. Il est réapparu plus tard sur le banc de touche, portant une botte.

The Tide ira probablement avec Trezmen Marshall, qui s’est récemment remis lui-même d’une blessure aux côtes, et Jihaad Campbell au poste de secondeur intérieur.

Key a blessé un quad contre les Tigres en première mi-temps en interrompant une passe. Son absence signifierait probablement que Kristian Story verrait plus de temps de jeu.

L’Alabama a connu des blessures en défense cette saison et tout va bien. Cependant, les Wildcats jouent un football physique et le manque de profondeur tardive pourrait s’avérer être un problème pour le Tide à mesure que les joueurs se fatiguent.

La ligne offensive peut-elle tenir le coup ?

Pendant des semaines, la ligne offensive de l’Alabama a été une préoccupation majeure. Puis, contre LSU, l’avant du Crimson Tide a joué son meilleur match de la saison.

Une grande partie était le bloqueur gauche Kadyn Proctor, qui avait l’air meilleur contre les Tigres qu’il ne l’avait été toute la saison.

“Il va mieux”, a déclaré Nick Saban à propos de Proctor. « Il joue mieux. Il a plus de confiance. Je pense qu’il sait quoi faire, et à cause de cette confiance, il – il avait parfois peur de faire ce que nous étions censés faire même s’il savait ce qu’il était censé faire. Tout cela vient en toute confiance.

Le Kentucky joue un football physique. Les Wildcats ne commettront pas certaines des erreurs commises par LSU en défendant le quart-arrière de Crimson Tide, Jalen Milroe.

Samedi sera un test pour voir si l’amélioration de la ligne offensive est réelle.

Le tour de star de Jalen Milroe va-t-il continuer ?

Lorsque l’Alabama a perdu contre le Texas au cours de la deuxième semaine, une grande partie de la conversation sur le football universitaire national s’est détournée du QB de l’UA Jalen Milroe, mis à part le fait qu’il était sur le banc contre le sud de la Floride avant de revenir contre Ole Miss. .

Après sa performance, qui comprenait quatre touchés au sol, le mot « Heisman » a commencé à apparaître sur papier.

“L’expérience aide beaucoup”, a déclaré Milroe cette semaine à propos de son amélioration. ” Sur ce, en reconnaissant que je ne suis pas un produit fini et en relevant le défi de vouloir m’améliorer, je pense que c’est très important. En montant dans la poche : je fais confiance aux gars d’avant, ils font un très bon travail. et travailler très dur. Mon travail consiste donc à rendre leur travail beaucoup plus facile, c’est-à-dire à monter dans la poche, donc je dois accepter cela et me mettre au défi de le faire pour les gars qui bloquent à l’avant et je dois honnêtement m’améliorer là-dessus. Mais pour aller de l’avant, nous avons un excellent plan avec notre attaque.

L’opportunité est là pour l’Alabama de s’emparer de la SEC West et de maintenir ses espoirs de titre national contre le Kentucky. Pour que le Tide capitalise, il faudra un autre effort important de la part de son quart-arrière.