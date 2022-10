3 projets de santé portables en Australie obtiennent un financement fédéral

Le gouvernement australien a accordé des subventions à des projets de recherche travaillant sur la technologie portable pour améliorer la surveillance de la santé des Australiens.

Un projet à l’Université de Curtin, qui a reçu un financement de 1,5 million de dollars australiens (950 000 $), développera et testera des capteurs portables pour surveiller les mouvements des enfants atteints de paralysie cérébrale incapables de marcher.

Un autre projet à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (1,9 million de dollars australiens ou 1,2 million de dollars) testera un tensiomètre sans brassard chez des adultes souffrant d’hypertension.

Un projet de la Bond University (1,09 million de dollars australiens ou 700 000 dollars) combinera les données des appareils portables et les dossiers médicaux des patients pour aider les personnes atteintes de diabète de type 2 à se fixer des objectifs et à suivre leurs progrès en matière d’activité physique, de glycémie et de contrôle de la tension artérielle.

Ces projets devraient être achevés d’ici cinq ans, selon un communiqué de presse.

LE CONTEXTE PLUS LARGE

L’année dernière, le gouvernement australien a mis de côté 10 millions de dollars australiens (7 millions de dollars) pour le Initiative de recherche sur les soins de santé primaires subvention dans le cadre du Fonds pour l’avenir de la recherche médicale. La subvention soutient des projets de recherche qui testent et mettent en œuvre de nouvelles applications d’appareils électroniques portables existants et examinent les moyens de fournir des tests au point de service dans les zones rurales et éloignées.

Dans d’autres nouvelles, Santé métropolitaine de l’Est en Australie-Occidentale déploie actuellement des appareils portables dans les services d’urgence dans le cadre de son service Health in a Virtual Environment.

ENREGISTREMENT

« Les nouvelles technologies et outils de santé comme les technologies de santé portables et les tests au point de service ont le potentiel de transformer les soins de santé primaires. En mettant à l’essai les nouvelles technologies existantes, ces projets de recherche pourraient conduire à des améliorations rapides des résultats de santé pour les maladies chroniques et pour les premiers Australiens et d’autres personnes vivant dans des régions éloignées », a commenté le sénateur Malarndirri McCarthy, ministre adjoint de la Santé autochtone.