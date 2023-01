3 prochains mouvements après la signature de Rafael Devers à long terme

Les Red Sox de Boston ont finalement atteint une prolongation à long terme avec Rafael Devers, mais quels sont les prochains mouvements que Chaim Bloom and Co. peut faire ?

Alors que les fans se préparaient émotionnellement à ce que Chaim Bloom commence à démolir les Red Sox de Boston après que Xander Bogaerts soit entré en agence libre cette intersaison, le directeur général s’est finalement acheté de la bonne volonté. Mercredi, lui et l’équipe ont convenu d’une prolongation de 11 ans et 331 millions de dollars avec le joueur de troisième but superstar Rafael Devers.

Même si la plupart des fans auraient préféré garder la paire de Devers et Bogaerts ensemble à Boston pour le reste de leur carrière, ne pas perdre le joueur de troisième but de 26 ans de la même manière que l’arrêt-court suscite une certaine forme d’optimisme. Mais maintenant, Bloom et les Red Sox doivent s’appuyer sur cela et continuer à bouger.

Pour commencer, ces trois mouvements des Red Sox auraient beaucoup de sens après avoir accepté la prolongation du contrat de Rafael Devers.

Les Red Sox déménagent après avoir enfermé Rafael Devers, n ° 3: échange contre Joey Wendle

Il a été rapporté récemment que les Marlins de Miami ont exprimé leur intérêt pour l’un des meilleurs espoirs de Boston, le joueur de premier but Triston Casas, au cours des dernières semaines pour un échange potentiel. Si cela devait se produire, les Red Sox auraient probablement besoin d’un retour important, qui serait probablement centré sur quelqu’un comme le jeune lanceur droitier Pablo Lopez.

Cependant, il semble peu probable que l’équipe qui vient d’enfermer Devers dans un contrat à long terme cherche maintenant à s’occuper de l’un de ses meilleurs jeunes actifs, même après que Casas ait connu des hauts et des bas tout au long de sa première action en grande ligue lors de la saison 2022. . Cependant, il y a encore un autre échange sur lequel les Red Sox pourraient potentiellement commencer à travailler avec les Marlins.

Il a été rapporté plus tôt dans l’intersaison que Boston avait intérêt à échanger contre le joueur de champ intérieur Joey Wendle de Miami, apparemment avec l’idée qu’il pouvait jouer plusieurs places et soit remplir à la deuxième base avec Trevor Story remplissant le vide à l’arrêt-court, soit se glisser dans ce rôle chaque fois que Story est hors de la programmation.

Wendle n’est pas une superstar, mais Boston a connu un grand succès avec ces types de joueurs polyvalents ces dernières années et Wendle pourrait bien s’intégrer dans l’alignement. Ne coûtant probablement pas une tonne en termes de retour, faire un échange pour lui pourrait valoir la peine pour le club comme solution immédiate à un champ intermédiaire peu profond.