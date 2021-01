3 principaux conseillers de Trump envisagent de démissionner après l’insurrection du Capitole

La chef de cabinet de la première dame Melania Trump, Stephanie Grisham, qui travaillait auparavant en tant que directrice des communications et attachée de presse du président Trump à la Maison Blanche, a démissionné. | Alex Wong / Getty Images

Le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien, le conseiller adjoint à la sécurité nationale Matt Pottinger et le chef d’état-major adjoint Chris Liddell ont parlé à des confidents de leur départ.

Suite à l’insurrection au Capitole des États-Unis mercredi, trois des principaux membres du personnel du président Donald Trump envisagent de présenter leur démission.

Par plusieurs sources familières Face à la situation, le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien, le conseiller adjoint à la sécurité nationale Matt Pottinger et le chef d’état-major adjoint Chris Liddell ont parlé à des confidents de la possibilité de quitter l’administration dès mercredi soir.

Des sources ont également déclaré que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a appelé les trois membres du personnel et leur a demandé de ne pas démissionner au moins jusqu’à mercredi soir.

S’ils quittaient l’administration juste deux semaines avant que le président élu Joe Biden n’entre à la Maison Blanche, cela prouverait la plus grande répudiation à ce jour de la décision de Trump de fomenter l’insurrection et d’attiser les flammes de la violence.

«Ils sont sortis. Ils sont sûrs », m’a dit un haut fonctionnaire de la Maison Blanche sous couvert d’anonymat pour discuter de la pensée des employés. La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Plusieurs autres membres du personnel de la Maison Blanche ont déjà démissionné à la suite des violences au Capitole. La chef de cabinet de la première dame Melania Trump, Stephanie Grisham, qui a également travaillé comme directrice des communications et attachée de presse du président Trump à la Maison Blanche, a démissionné mercredi après-midi, et NBC News rapporte que l’attachée de presse adjointe de la Maison Blanche Sarah Matthews et le secrétaire social Rickie Niceta ont également démissionné. .

La secrétaire aux Transports, Elaine Chao (qui est mariée au chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell), envisagerait également de démissionner, selon NBC News.